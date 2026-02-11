اختُتِمت فعاليات الدورة السابعة من "الأسبوع التشريعي"، التي نظمتها الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي على مدار ثلاثة أيام.

وشكل الحدث منصةً حوارية فكرية وتطبيقية جمعت كوكبةً من الخبراء والمختصين والمهتمين بالشأن التشريعي لرسم ملامح المرحلة المقبلة من مسيرة التطور التشريعي القائم على تمكين الإنسان وحماية الأسرة ومواكبة المستقبل.

وركَّزت فعاليات "الأسبوع التشريعي 2026"، التي أقيمت تحت شعار "تشريعات تُمكِّن الأسرة والمجتمع لمستقبل مزدهر"، على دور التشريعات في دعم الاستقرار الأسري والازدهار المجتمعي، وتعزيز جودة الحياة ودفع عجلة النمو المستدام بما ينسجم مع رؤية دبي وخططها المستقبلية.

وقال الدكتور أحمد سعيد بن مسحار، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي: "أرست هذه النسخة من «الأسبوع التشريعي» مفهوماً جديداً لصناعة التشريعات التي تسهم في إحداث الأثر الاجتماعي والاقتصادي المنشود، وسنعمل على ترجمة المخرجات والتوصيات إلى خارطة طريق ومبادرات استباقية، لنكتب فصلاً جديداً في سجل التميز التشريعي في إمارة دبي."

وأضاف: "يعكس هذا الحدث التزام دبي الراسخ ببناء نموذج تشريعي ريادي، يشكل مرجعاً في التنظيم المتمحور حول الإنسان والمجتمع، من خلال أطر تشريعية تتسم بالمرونة وتستشرف المستقبل. وأتوجه بالشكر إلى جميع الشركاء من الجهات الحكومية على مساهمتهم في إثراء حوارات «الأسبوع التشريعي 2026»، وإلى الخبراء والمختصين والمشاركين الذين قدموا رؤاهم الثمينة خلال جلسات الحدث."

التمكين والتعليم والعدالة الاجتماعية وجودة الحياة تتصدر أجندة اليوم الأول

تضمنت فعاليات اليوم الأول من "الأسبوع التشريعي 2026" ورقة عمل بعنوان "دور المنظومة التشريعية في تعزيز استقرار المجتمع والأسرة"، قدمتها الدكتورة نجاة أحمد العامري، بالإضافة إلى جلسات تناولت محاور عدَّة، من ضمنها جلسة استشرافية حول "المستقبل"، أدارتها الأستاذة مروة محمد إبراهيم، وتحدث فيها كل من الأستاذ سلطان الرئيسي، والمستشار محمد أحمد الحداد، والمهندسة صنعاء عبدالله خلف العليلي.

وشهد اليوم الأول أيضاً تنظيم جلسة "التعليم ورأس المال البشري، التي أدارتها الأستاذة رفيعة محمد العويس، وتحدث فيها الدكتور وافي داوود، والأستاذ خالد المري، وجلسة "العدالة والحماية الاجتماعية للطفل"، أدارها الأستاذ عمر محمد السويدي، وتحدث فيها المقدم الدكتور علي محمد المطروشي، والدكتور عبدالعزيز الحمادي.

وشملت الجلسات أيضاً "الصحة وجودة الحياة"، التي أدارتها الأستاذة حمدة سليمان بن سليمان، وتحدث فيها المستشار الدكتور خليفة بشير علي العليلي، والدكتور خالد عبدالله لوتاه، والدكتورة/ أمينة زاهر صالح، بالإضافة إلى جلسة "تمكين المجتمع من خلال كبار المواطنين"، وأدارتها الأستاذة بشرى حامد البرواني، وتحدثت فيها الأستاذة مريم علي الفلاحي، والدكتور بدر عبدالله آل علي.

المختبر التشريعي: محاكاة عملية لمستقبل المنظومة التشريعية

عُقِدت في اليوم الثاني من "الأسبوع التشريعي 2026" فعاليات "المختبر التشريعي 2026" والتي تضمنت جلسات وورش عمل بمشاركة قانونيين متخصصين من الجهات الحكومية في دبي، حيث تمت مناقشة المحاور الأساسية والمتمثلة في تمكين المجتمع من خلال التشريعات، والتعليم ورأس المال البشري، والعدالة والحماية الاجتماعية والتمكين، والصحة وجودة الحياة، والمستقبل والتشريع الاستباقي.

وشكل المختبر التشريعي محاكاةً عملية لمستقبل الصناعة التشريعية، تعمقت في التحليل التفصيلي والتطوير المقترح للتشريعات القائمة والمستقبلية، وركزت على اختبار متانة النصوص التشريعية الحالية، واستكشاف الثغرات المحتملة، ووضع حلول تشريعية مبتكرة قائمة على الأدلة والبيانات.

اليوم الثالث: ورشة "البصائر السلوكية والتشريع"

شهد اليوم الثالث والختامي من "الأسبوع التشريعي 2026" إقامة ورشة عملية بعنوان "البصائر السلوكية والتشريع" قدمها المستشار محمد صلاح العطيوي، وبحثت هذه الورشة محاور مفهوم التشريع وأهميته، وسمات التشريع الجيد، والتحولات الحديثة، ورؤية القيادة الرشيدة لتشريعات دبي.

وناقشت الجلسة أيضاً محور عنوانه "من سلامة النص إلى فجوة الأثر"، الذي تطرق إلى عدم كفاية النصوص لتحقيق الأثر ومخاطر الصياغة التشريعية في غياب الأدوات السلوكية؛ ومحور البصائر السلوكية كنهج تشريعي، الذي سلّط الضوء على دور البصائر السلوكية في تحسين جودة التشريعات وتأثير البصائر السلوكية على منهجية صياغة التشريعات وتوظيف الأدوات السلوكية في صياغة التشريعات؛ ومحور تجربة دبي في دمج البصائر السلوكية في سن التشريعات؛ ومحور "آفاق مستقبلية" والذي ناقش التفعيل المستقبلي للبصائر السلوكية في الصناعة التشريعية والتحول نحو تصميم الأثر التشريعي السلوكي، ودور القانوني كمصمم أثر تشريعي.

شكلت النسخة السابعة من "الأسبوع التشريعي"، بما شهدته من اتساع نطاق المشاركات وتنوع محاور النقاشات، بداية مرحلة جديدة من مسيرة بناء منظومة تشريعية ريادية تنظم الحياة المجتمعية وتستشرف المستقبل، وتعمل على تمكين الأسرة، لبناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً للأجيال القادمة.

