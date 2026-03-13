ترسيخاً لريادة دبي كمركز عالمي للابتكار

الإنجاز يعكس نضج منظومة الابتكار المتكاملة في البلدية وريادتها في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الابتكار الحكومي

الاعتماد من المستوى الرابع مُنِح تقديراً لتميز البلدية في مواءمة استراتيجية الابتكار مع استشراف المستقبل وتعزيز الشراكات المفتوحة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، في إنجاز نوعي جديد يرسخ مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار، حصلت بلدية دبي على الاعتماد الدولي من المعهد العالمي للابتكار (GIMI)، كأفضل جهة حكومية مبتكرة في قيادة الابتكار من المستوى الرابع والذي يُعد الأعلى ضمن هذه الفئة؛ لتكون بذلك أول بلدية في العالم تحرز هذا المستوى المتقدم، في خطوة تؤكد ريادة ونضج منظومة الابتكار الحكومي المتكاملة التي تطبقها بلدية دبي ضمن مساراتها المؤسسية.

ويعكس هذا الاعتماد الدولي النقلة النوعية التي حققتها بلدية دبي في بناء منظومة ابتكار متكاملة ومستدامة، تتبنى أفضل الممارسات العالمية في إدارة الابتكار الحكومي، وتصميم مستقبل العمل البلدي، بما يساهم في تعزيز جودة الحياة، وترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار.

واستند التقييم العالمي على مجموعة من المبادرات والابتكارات النوعية التي عكست مستوى النضج المتقدم للابتكار المؤسسي في البلدية، حيث تميزت جهودها في مواءمة استراتيجية المعرفة والابتكار مع الأولويات المؤسسية والتحول الرقمي، وربط الابتكار باستشراف المستقبل عبر تحليل محركات التغيير وتوظيف أحدث التقنيات لضمان الجاهزية المستقبلية، إلى جانب تعزيز منظومة الحوكمة وتطوير بيئة تنظيمية داعمة للابتكار، ودمج دورة حياة الابتكار وفق منهجية متكاملة تضمن الاستدامة وتعزز القيمة المؤسسية.

وقال المهندس ناصر حمد بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والحوكمة في بلدية دبي: "فخورون بهذا الاعتماد العالمي الذي يُمثل نتاج ثقافة مؤسسية راسخة تؤمن بأن الابتكار رحلة مستمرة لا وجهة نهائية، ويعكس جهود كوادر مؤهلة ومتميزة حولت التحديات إلى فرص، وأثبتت أن منظومة الحوكمة والابتكار المؤسسي في بلدية دبي هي جزء رئيسي لتعزيز جودة الحياة في الإمارة. كما يتوج هذا الإنجاز جهودنا في بناء منظومة ابتكار متكاملة ومستدامة تعزز ريادة دبي كعاصمة للابتكار ومختبرًا للأفكار واستشراف المستقبل".

وفي السياق ذاته؛ برزت ريادة بلدية دبي من خلال تعزيز الشراكات المفتوحة وبناء شبكة ابتكار فعّالة مع القطاع الخاص لابتكار حلول استباقية، وتنفيذ "هاكاثون" ومختبرات الابتكار لتوليد حلول ذكية ونماذج أعمال مبتكرة للتحديات والفرص المؤسسية، فضلاً عن تقديم الشهادات والبرامج التدريبية لرفع الكوادر البشرية وتمكينهم من تطوير وتأهيل المهارات الذكية والابتكارية.

وتأكيداً على التزامها بترسيخ ثقافة "التجربة والتعلم"، قدمت البلدية بيئة آمنة للمبادرات والمشاريع الابتكارية، مع تطبيق مؤشرات أداء متقدمة لقياس العائد من الابتكار وضمان استدامته وكفاءته التشغيلية.

