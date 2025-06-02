المنامة، مملكة البحرين، في خطوةٍ نوعيةٍ نحو مستقبل التمويل الرقمي، أطلقت شركة موارد للتمويل، بالتعاون الاستراتيجي مع شركة الخدمات المالية العربية (AFS)، المزود الرائد لحلول الدفع الرقمية وأداة تمكين التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، تطبيقًا رقميًا شاملًا يُحدث نقلةً نوعيةً في إصدار وإدارة بطاقات الائتمان. وتُؤكد هذه المبادرة الرائدة التزامًا مشتركًا بتسريع التحول الرقمي والارتقاء بتجربة العملاء في قطاع الخدمات المالية.

يُمثل التطبيق الجديد حلاً ذكياً، يُوفر رحلة رقمية متكاملة، بدءاً من تقديم الطلب الأولي والموافقة عليه، وصولاً إلى إصدار البطاقة وإدارتها مباشرةً وفورياً عبر الهاتف الذكي. تُغني هذه العملية السلسة الحاجة التقليدية لزيارة الفروع أو الحصول على التواقيع الشخصية، مما يُسهم بشكل مباشر في توفير الكثير من الوقت وتقديم الراحة للعملاء.

يُعد هذا الإطلاق المحوري ضمن اتفاقية استراتيجية بين موارد للتمويل وشركة AFS، والتي صممت بعناية لتقديم حلول مالية رقمية متطورة. لا تلبي هذه الحلول الاحتياجات المتغيرة للسوق المحلي فحسب، بل تتماشى أيضًا مع التوجهات العالمية السائدة في مجال التكنولوجيا المالية. يُمكّن التطبيق المستخدمين من إصدار بطاقات ائتمان فورية وآمنة، وتتبع المعاملات بسلاسة، وإدارة حساباتهم بشكل فوري، مدعومة بأحدث تقنيات حماية البيانات والخصوصية.

حضر حفل التوقيع الرسمي، كبار المسؤولين، بمن فيهم السيد سامر سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة AFS، والسيد راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة موارد للتمويل. وأكد المسؤولان على الأهمية البالغة لهذه الشراكة في تحفيز الابتكار وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية المتاحة في السوق المالي الإماراتي النابض بالحياة.

وفي تعليقه على هذا التطور، صرّح السيد راشد القبيسي: "في موارد للتمويل، ينصب التزامنا الأساسي على تقديم حلول رقمية تلبي توقعات عملائنا وتتجاوزها. وتُعد هذه المنصة المبتكرة دليلاً على سعينا الدؤوب لتمكين عملائنا من الوصول إلى مجموعتنا الشاملة من المنتجات بشكل آمن وفعال وسهل للغاية."

وتأكيدًا على ذلك، أضاف السيد سامر سليمان: "يُجسّد هذا التعاون نموذجًا ناجحًا للغاية للتكامل بين المؤسسات المالية العريقة وشركات التكنولوجيا المالية الفعّالة. معًا، نعمل بدقة متناهية على صياغة وتقديم تجارب رقمية مبتكرة، لا تلتزم فقط بالمعايير العالمية الصارمة، بل تُتيح أيضًا للمستخدمين تجربة مالية سلسة وآمنة للغاية.”

ويشكل هذا الإطلاق الاستراتيجي جزءاً لا يتجزأ من الرؤية الأكبر لشركة موارد للتمويل لتوسيع قاعدة عملائها وتقديم منتجات مرنة تركز على التكنولوجيا الرقمية، ومصممة لدعم الاحتياجات المتنوعة للمستهلكين الأفراد والشركات على حد سواء، وبالتالي تسريع الوصول إلى الخدمات المالية الحديثة والآمنة والموجهة للمستخدم في جميع أنحاء المنطقة.

نبذة عن شركة AFS:

تأسست شركة الخدمات المالية العربية (AFS) في عام 1984 وذلك لتقديم منتجات، خدمات وخبرات المدفوعات الرقمية للبنوك والمجموعات التجارية بالإضافة لتوفير حلول متخصصة في المدفوعات مما يمثل استجابة لتطور سوق المعاملات الرقمية وتناميها المستمر.

شركة (AFS) مملوكة من قبل 37 مصرفاً ومؤسسة مالية وتخدم أكثر من 60 عميلاً في أكثر من 20 دولة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وتعد اليوم شركة AFS المزود الرائد لحلول الدفع الرقمية في المنطقة وأداة تمكين التكنولوجيا المالية، وتخضع لرقابة مصرف البحرين المركزي والبنك المركزي المصري ومرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ويتضح نهج (AFS) المبتكر في تقديم الخدمات المالية من خلال سلسلة من حلول الدفع الرائدة التي تشمل معالجة البطاقات، اكتساب التجار، وحلول التكنولوجيا المالية ومجموعة من الخدمات ذات القيمة المضافة. تمتلك شركة (AFS) مكاتب ومراكز بيانات في مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن موارد للتمويل:

موارد للتمويل شركة مساهمة خاصة تأسست عام 2006 في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة برأس مال مدفوع قيمته مليار درهم، وكان الهدف من تأسيسها إطلاق رؤية جديدة بفكر متطور في قطاع التمويل الإسلامي وطرحها للأفراد والمؤسسات على المستوى الإقليمي. خلال مسيرة عملها قامت موارد بتكريس جهودها بهدف التحول من شركة للخدمات المالية الإسلامية إلى مجموعة شركات تقوم بإدارة محفظة من المشاريع. والشركات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تدير أنشطتها في قطاعات اقتصادية مختلفة. واليوم تقوم موارد بإدارة محفظة استثماراتها المتنوعة في العديد من القطاعات في منطقة الشرق الأوسط. منذ تأسيسها ظلت موارد تؤمن بالإبداع والابتكار في كافة مجالات وقطاعات الأنشطة التي تعمل فيها. ترتكز استراتيجية موارد على دعم وتطوير الاقتصاد الوطني من خلال تقديم منتجات وخدمات متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية إلى أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتهم على النمو والتطور مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني. انطلاقا من التزامها بمسؤوليتها الاجتماعية قامت موارد بإطلاق جائرة "تميز وفالك طيب" التي تستهدف الطلاب الاماراتيين في الجامعات والكليات والخريجين الجدد، والهدف منها دعم جهود الدولة في عملية التوطين إلى جانب تشجيع وتحفيز الطلاب والخريجين وبث روح المنافسة والإبداع والابتكار في الشباب الاماراتي. حصدت موارد العديد من الجوائز في مجال الأعمال، كما حصلت على شهادة الآيزو 9001:2008 ، كما تعد من أهم وأنجح العلامات التجارية على مستوى دولة الإمارات.

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