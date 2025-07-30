مسقط:- أعلنت شركة الخدمات المالية العربية (AFS)، المزود الرائد لحلول الدفع الرقمية وأداة تمكين التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، اليوم عن توسّع شراكتها الاستراتيجية الممتدة مع بنك عمان العربي(OAB) ، بما يعكس التزامًا مشتركًا بالابتكار الرائد، ويسهم في وضع معيار متقدم لتجارب الخدمات المصرفية الرقمية في سلطنة عمان.

وانطلاقًا من مسيرة AFS الحافلة في مجال معالجة المدفوعات، تُعزز هذه الشراكة سبل التعاونَ بين الطرفين نحو آفاق جديدة من خلال دمج تقنيات الترميز المتقدمة (Tokenization) بالمحافظ الرقمية العالمية. وبالاستفادة من خبرة AFS العريقة، بادر بنك عمان العربي بالفعل بتطبيق تقنيات الترميز بشكل استباقي عبر منصات رائدة مثل Apple Pay وSamsung Pay وGoogle Pay، مما يرسخ مكانته الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية سريع التطور في عمان.

ومن أبرز ملامح هذه الشراكة الموسعة، الخطوة الاستراتيجية لبنك عمان العربي ليصبح من أوائل البنوك التي تنتقل إلى منصة AFS الجديدة والمتقدمة للمدفوعات الرقمية. حيث صُممت هذه المنصة بعناية فائقة ليس فقط لتواكب مشهد المدفوعات المتغير اليوم بل أيضًا لمواكبة التطورات المستقبلية، من خلال توفير سرعة فائقة، وقابلية للتوسع، ومرونة في التهيئة.

علّق الفاضل سامر سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة AFS، قائلاً: "تعكس هذه الاتفاقية قوة شراكتنا الممتدة مع بنك عمان العربي على مدار عقود، كما تؤكد التزامنا المشترك بقيادة مسيرة الابتكار في مجال الخدمات المصرفية الرقمية. وتمثل هذه الخطوة تجديدًا لنيتنا المشتركة بتقديم خدمات مالية آمنة ومرنة ومتمحورة حول احتياجات العملاء في السوق العماني".

وأضاف الفاضل سليمان الحارثي، الرئيس التنفيذي لبنك عمان العربي: "نحن ملتزمون بتبني الابتكار الذي يعزز تجربة عملائنا ويضمن استعداد خدماتنا لمتطلبات المستقبل. ونفخر بكوننا من أوائل البنوك التي تطلق خدماتها عبر المنصة الرقمية الجديدة من AFS، وهي خطوة تتماشى تمامًا مع أجندتنا للتحول الرقمي وتضعنا في موقع الريادة في تقديم حلول دفع سلسة وآمنة."

ويُعد هذا التجديد الاستراتيجي خطوة تعزز ليس فقط من ريادة AFS في قطاع التكنولوجيا المالية بالمنطقة، بل يُمثل أيضًا تطورًا نوعيًا في تحقيق رؤية بنك عمان العربي لتقديم تجارب مصرفية رقمية متقدمة تُسهم بفاعلية في تشكيل مستقبل منظومة المدفوعات في سلطنة عمان.

نبذة عن AFS:

تأسست شركة الخدمات المالية العربية (AFS) في عام 1984 وذلك لتقديم منتجات، خدمات وخبرات المدفوعات الرقمية للبنوك والمجموعات التجارية بالإضافة لتوفير حلول متخصصة في المدفوعات مما يمثل استجابة لتطور سوق المعاملات الرقمية وتناميها المستمر.

شركة (AFS) مملوكة من قبل 37 مصرفاً ومؤسسة مالية وتخدم أكثر من 60 عميلاً في أكثر من 20 دولة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وتعد اليوم شركة AFS المزود الرائد لحلول الدفع الرقمية في المنطقة وأداة تمكين التكنولوجيا المالية، وتخضع لرقابة مصرف البحرين المركزي والبنك المركزي المصري ومرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ويتضح نهج (AFS) المبتكر في تقديم الخدمات المالية من خلال سلسلة من حلول الدفع الرائدة التي تشمل معالجة البطاقات، اكتساب التجار، وحلول التكنولوجيا المالية ومجموعة من الخدمات ذات القيمة المضافة. تمتلك (AFS) مكاتب ومراكز بيانات في مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة.

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