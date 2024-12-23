المنامة، مملكة البحرين: أعلنت شركة الخدمات المالية العربية (AFS)، المزود الرائد لحلول الدفع الرقمية وأداة تمكين التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع مصرف المتوسط لدعم برنامجه الخاص بالبطاقات الدولية بالدولار الأمريكي. من خلال هذه الشراكة، ستقوم شركة AFS بتقديم خدمات شاملة لمعالجة البطاقات ورعايتها، مما يعزز توسع تقنيات وخدمات الدفع المتطورة في ليبيا.

تعمل هذه الشراكة على تعزيز التعاون في مجال الابتكار وتحسين قطاع المدفوعات، حيث سيتم تقديم تقنيات جديدة وتوفير حلول دفع آمنة وسلسة للعملاء.

وتعليقًا على هذه الإتفاقية، قال السيد سامر سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة AFS: " نحن سعداء بالتعاون مع المصرف المتوسط لتقديم حلول دفع مبتكرة في ليبيا، حيث تعكس هذه الاتفاقية الاستراتيجية توجه شركة AFS في تمكين المؤسسات المالية في المنطقة من خلال التكنولوجيا المتقدمة والخدمات المتميزة. نهدف إلى تعزيز نظام دفع قوي ومرن للمستهلكين الليبيين من خلال برنامج بطاقات الدولار الأمريكي الدولي الخاص بالمصرف المتوسط."

وأضاف السيد محمد بن عمران، مساعد المدير العام لمصرف المتوسط: ”تمثل شراكتنا مع شركة AFS إنجازاً مهماً في مسيرة مصرف المتوسط لتقديم خدمات مالية حديثة لعملائنا. من خلال الاستفادة من خبرات شركة AFS، نتطلع إلى إدخال تقنيات دفع جديدة ستعزز تجربة العملاء المالية، بينما نضع أساساً لمزيد من الابتكار والنمو في قطاع المدفوعات في ليبيا."

وبينما تتطلع كلتا المؤسستين إلى المبادرات المستقبلية، فإن هذا التعاون سيمهد الطريق لمزيد من التقدم التكنولوجي، مما يعود بالنفع على الشركات والأفراد في جميع أنحاء ليبيا.

نبذة عن AFS

تأسست شركة الخدمات المالية العربية (AFS) في عام 1984 وذلك لتقديم منتجات، خدمات وخبرات المدفوعات الرقمية للبنوك والمجموعات التجارية بالإضافة لتوفير حلول متخصصة في المدفوعات مما يمثل استجابة لتطور سوق المعاملات الرقمية وتناميها المستمر.

شركة (AFS) مملوكة من قبل 37 مصرفاً ومؤسسة مالية وتخدم أكثر من 60 عميلاً في أكثر من 20 دولة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وتعد اليوم شركة AFS المزود الرائد لحلول الدفع الرقمية في المنطقة وأداة تمكين التكنولوجيا المالية، وتخضع لرقابة مصرف البحرين المركزي. ويتضح نهج (AFS) المبتكر في تقديم الخدمات المالية من خلال سلسلة من حلول الدفع الرائدة التي تشمل معالجة البطاقات، اكتساب التجار، وحلول التكنولوجيا المالية ومجموعة من الخدمات ذات القيمة المضافة. تمتلك (AFS) مكاتب ومراكز بيانات في مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة.

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