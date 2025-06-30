المنامة، مملكة البحرين– في خطوة رائدة تهدف إلى إعادة تشكيل الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقعت اليوم شركة الخدمات المالية العربية (AFS) وشركة موارد للتمويل اتفاقية استراتيجية لإطلاق مركز متكامل لتمكين التكنولوجيا المالية، وهو مركز موحد يهدف إلى تمكين شركات التكنولوجيا المالية من الوصول السلس إلى البنية التحتية المنظمة والقدرات الرقمية المتقدمة من الجيل القادم.

تجمع هذه الاتفاقية بين الريادة العالمية في مجال التكنولوجيا المالية، ورعاية رقم التعريف الشخصي (BIN Sponsorship)، وقدرات معالجة المدفوعات المتقدمة في إطار عمل متكامل. وتُبسّط كذلك هذه الاتفاقية كيفية طرح شركات التكنولوجيا المالية لبرامج البطاقات في السوق من خلال دمج أدوات ربط مخططات الدفع، والإصدار، ومعالجة المدفوعات ضمن منصة واحدة وسلسة.

تستفيد هذه الشراكة من منصة ماستركارد برودكتس إكسبريس، وهي منصة مصممة لشركات التكنولوجيا المالية، تُمكّنها من الابتكار اللازم لتلبية احتياجات عملائها، وتُساعدها على تقليص وقت طرح منتجاتها في السوق من خلال تزويدها بالأدوات والموارد والشركاء اللازمين لإطلاق المنتجات وتوسيع نطاق الأعمال. تُمكّن منصة برودكتس إكسبريس شركات التكنولوجيا المالية من اختيار المنتج الأنسب لاحتياجاتها بسهولة، واختيار شركاء معتمدين جاهزين للتنفيذ، مثال على ذلك، من خلال رعاية رقم التعريف الشخصي

(BIN Sponsorship) وتصاميم البطاقات المعتمدة مسبقًا، بالإضافة إلى إمكانية تتبع التقدم بشفافية تامة عبر جميع المراحل الواجب تنفيذها من قبل جميع الأطراف. حيث يمكنهم ذلك من تقليص وقت طرح المنتجات في السوق بشكل كبير، حيث تُتيح المنصة لشركات التكنولوجيا المالية إطلاق برامج البطاقات في غضون 15 يومًا فقط.

قال راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة موارد للتمويل: "تضع هذه الاتفاقية شركة موارد للتمويل في صميم نموذج تمكين التكنولوجيا المالية الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبصفتنا راعيًا لمبادرة رعاية رقم التعريف الشخصيSponsorship) (BIN، نفخر بتوفير الأسس التنظيمية والتشغيلية التي تُمكّن شركات التكنولوجيا المالية من الانتقال من مرحلة الفكرة إلى مرحلة إصدار البطاقات بسرعة وأمان وامتثال كامل. تعكس هذه الشراكة التزامنا بدعم أهداف الابتكار الوطنية من خلال تمكين نماذج أعمال جديدة، وخلق مسارات حقيقية للنمو، وتوسيع نطاق الأعمال، وتعزيز التأثير الإيجابي في السوق."

وعلّق السيد سامر سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة AFS، قائلًا: "بفضل خبرتنا التكنولوجية العميقة، توفر شركة AFS منصة موحدة وسلسة تُسرّع بشكل كبير من وقت طرح برامج البطاقات في السوق. وهذا يمكن الشركات الرقمية الناشئة في هذا المجال من بناء حلولها وإطلاقها وتوسيع نطاقها بمرونة وثقة".

وتمثل هذه الاتفاقية خطوة كبيرة نحو تعزيز التمكين الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث توفر لشركات التكنولوجيا المالية مسارًا واضحًا ومبسطًا لبناء وتوسيع نطاق منتجات البطاقات ضمن تجربة موحدة ومتكاملة.

نبذة عن AFS:

تأسست شركة الخدمات المالية العربية (AFS) في عام 1984 وذلك لتقديم منتجات، خدمات وخبرات المدفوعات الرقمية للبنوك والمجموعات التجارية بالإضافة لتوفير حلول متخصصة في المدفوعات مما يمثل استجابة لتطور سوق المعاملات الرقمية وتناميها المستمر.

شركة (AFS) مملوكة من قبل 37 مصرفاً ومؤسسة مالية وتخدم أكثر من 60 عميلاً في أكثر من 20 دولة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وتعد اليوم شركة AFS المزود الرائد لحلول الدفع الرقمية في المنطقة وأداة تمكين التكنولوجيا المالية، وتخضع لرقابة مصرف البحرين المركزي والبنك المركزي المصري ومرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ويتضح نهج (AFS) المبتكر في تقديم الخدمات المالية من خلال سلسلة من حلول الدفع الرائدة التي تشمل معالجة البطاقات، اكتساب التجار، وحلول التكنولوجيا المالية ومجموعة من الخدمات ذات القيمة المضافة. تمتلك (AFS) مكاتب ومراكز بيانات في مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن موارد للتمويل:

موارد للتمويل شركة مساهمة خاصة تأسست عام 2006 في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة برأس مال مدفوع قيمته مليار درهم، وكان الهدف من تأسيسها إطلاق رؤية جديدة بفكر متطور في قطاع التمويل الإسلامي وطرحها للأفراد والمؤسسات على المستوى الإقليمي. خلال مسيرة عملها قامت موارد بتكريس جهودها بهدف التحول من شركة للخدمات المالية الإسلامية إلى مجموعة شركات تقوم بإدارة محفظة من المشاريع. والشركات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تدير أنشطتها في قطاعات اقتصادية مختلفة. واليوم تقوم موارد بإدارة محفظة استثماراتها المتنوعة في العديد من القطاعات في منطقة الشرق الأوسط. منذ تأسيسها ظلت موارد تؤمن بالإبداع والابتكار في كافة مجالات وقطاعات الأنشطة التي تعمل فيها. ترتكز استراتيجية موارد على دعم وتطوير الاقتصاد الوطني من خلال تقديم منتجات وخدمات متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية إلى أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتهم على النمو والتطور مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني. انطلاقا من التزامها بمسؤوليتها الاجتماعية قامت موارد بإطلاق جائرة "تميز وفالك طيب" التي تستهدف الطلاب الاماراتيين في الجامعات والكليات والخريجين الجدد، والهدف منها دعم جهود الدولة في عملية التوطين إلى جانب تشجيع وتحفيز الطلاب والخريجين وبث روح المنافسة والإبداع والابتكار في الشباب الاماراتي. حصدت موارد العديد من الجوائز في مجال الأعمال، كما حصلت على شهادة الآيزو 9001:2008 ، كما تعد من أهم وأنجح العلامات التجارية على مستوى دولة الإمارات.

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