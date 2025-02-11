المنامة، مملكة البحرين- أعلنت شركة الخدمات المالية العربية AFS، المزود الرائد لحلول الدفع الرقمية وأداة تمكين التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن توسيع نطاق شراكتها المستمرة منذ عقد من الزمن مع شركة موارد للتمويل، وهي شركة مبتكرة في مجال التمويل الإسلامي والتي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها.

من خلال هذه الشراكة، ستعمل شركة AFS على تمكين إعادة إطلاق المحفظة الائتمانية لشركة موارد للتمويل من خلال تقديم إمكانيات رقمية متطورة. ويتضمن ذلك تطوير تطبيق للهاتف المحمول وتقديم تجربة تسجيل رقمية بالكامل لحاملي البطاقات، لتحل محل النماذج التقليدية.

كما ستستفيد شركة موارد للتمويل من عضويتها الرئيسية مع ماستركارد إلى جانب قدرات المعالجة القوية التي تتمتع بها شركة AFS لتقديم خدمات رعاية رقم التعريف البنكي (BIN). تفتح هذه الشراكة المجال أمام شركات التكنولوجيا المالية للوصول إلى حلول رعاية ومعالجة موثوقة، مما يعزز الابتكار ويدعم نمو المواهب الناشئة في القطاع المالي.

وقال السيد سامر سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة AFS: "توضح هذه الشراكة التزامنا بالابتكار والتعاون مع موارد للتمويل، حيث نتشارك الرؤية في تحقيق تقدم كبير في المشهد المالي من خلال تعزيز تبني التقنيات المبتكرة على نطاق أوسع في جميع أنحاء المنطقة. ومن خلال هذه الشراكة، سنعمل على تمكين شركات التكنولوجيا المالية من تقديم حلولها المتقدمة إلى السوق، والاستفادة من الخبرات المشتركة والبنية التحتية القوية والوصول إلى السوق لكلتا الشركتين".

وقال السيد راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة موارد للتمويل: "تعد هذه الشراكة خطوة مثيرة للأمام في رحلتنا نحو التميز الرقمي. وتضمن خبرة شركة AFS في مجال المدفوعات الرقمية والمعالجة قدرتنا على تقديم حلول استثنائية لعملائنا وتوفير فرص قيمة لازدهار شركات التكنولوجيا المالية".

من خلال توفير الوصول السلس إلى البنية التحتية الأساسية للمدفوعات، تعمل شركة AFS على تمكين شركات التكنولوجيا المالية من تسريع نموها وتقديم حلول متطورة، مما يؤدي إلى زيادة الشمول المالي وتعزيز سوق تنافسي أكثر.

نبذة عن AFS:

تأسست شركة الخدمات المالية العربية (AFS) في عام 1984 وذلك لتقديم منتجات، خدمات وخبرات المدفوعات الرقمية للبنوك والمجموعات التجارية بالإضافة لتوفير حلول متخصصة في المدفوعات مما يمثل استجابة لتطور سوق المعاملات الرقمية وتناميها المستمر.

شركة (AFS) مملوكة من قبل 37 مصرفاً ومؤسسة مالية وتخدم أكثر من 60 عميلاً في أكثر من 20 دولة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وتعد اليوم شركة AFS المزود الرائد لحلول الدفع الرقمية في المنطقة وأداة تمكين التكنولوجيا المالية، وتخضع لرقابة مصرف البحرين المركزي والبنك المركزي المصري ومرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ويتضح نهج (AFS) المبتكر في تقديم الخدمات المالية من خلال سلسلة من حلول الدفع الرائدة التي تشمل معالجة البطاقات، اكتساب التجار، وحلول التكنولوجيا المالية ومجموعة من الخدمات ذات القيمة المضافة. تمتلك (AFS) مكاتب ومراكز بيانات في مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن موارد للتمويل:

موارد للتمويل شركة مساهمة خاصة تأسست عام 2006 في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة برأس مال مدفوع قيمته مليار درهم، وكان الهدف من تأسيسها إطلاق رؤية جديدة بفكر متطور في قطاع التمويل الإسلامي وطرحها للأفراد والمؤسسات على المستوى الإقليمي. خلال مسيرة عملها قامت موارد بتكريس جهودها بهدف التحول من شركة للخدمات المالية الإسلامية إلى مجموعة شركات تقوم بإدارة محفظة من المشاريع. والشركات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تدير أنشطتها في قطاعات اقتصادية مختلفة. واليوم تقوم موارد بإدارة محفظة استثماراتها المتنوعة في العديد من القطاعات في منطقة الشرق الأوسط. منذ تأسيسها ظلت موارد تؤمن بالإبداع والابتكار في كافة مجالات وقطاعات الأنشطة التي تعمل فيها. ترتكز استراتيجية موارد على دعم وتطوير الاقتصاد الوطني من خلال تقديم منتجات وخدمات متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية إلى أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتهم على النمو والتطور مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني. انطلاقا من التزامها بمسؤوليتها الاجتماعية قامت موارد بإطلاق جائرة "تميز وفالك طيب" التي تستهدف الطلاب الاماراتيين في الجامعات والكليات والخريجين الجدد، والهدف منها دعم جهود الدولة في عملية التوطين إلى جانب تشجيع وتحفيز الطلاب والخريجين وبث روح المنافسة والإبداع والابتكار في الشباب الاماراتي. حصدت موارد العديد من الجوائز في مجال الأعمال، كما حصلت على شهادة الآيزو 9001:2008 ، كما تعد من أهم وأنجح العلامات التجارية على مستوى دولة الإمارات.

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