الرياض، المملكة العربية السعودية – أعلنت شركة اتحاد اتصالات موبايلي، الشركة الرائدة في قطاع التقنية والإعلام والاتصالات في المملكة العربية السعودية، نجاح عملية إنزال نظام الكابل البحري " "Africa-1في المملكة العربية السعودية، حيث يشكل هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو تعزيز الاتصال العالمي والإقليمي تساهم في ترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية كمركز رئيسي لتبادل البيانات الدولية.

ويمتد نظام الكابل البحري المتطور، الذي يتميز بسعته الكبيرة التي تبلغ 96 تيرابت في الثانية، وسرعته العالية على مسافة تمتد على 10 آلاف كيلو متر، وهو مصمم لتوفير التنوع والمرونة التي تساهم في تعزيز حركة مرور البيانات عبر مناطق رئيسية في إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، ويسهم في إثراء شبكة موبايلي العالمية عبر تعزيز الاتصال الإقليمي والدولي.

وقال المهندس سلمان البدران الرئيس التنفيذي لشركة "موبايلي":" إن نجاح إنزال نظام الكابل البحري"Africa-1" في السعودية سيسهم في رفع سعات النطاق العريض بالمملكة وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 بأن تكون المملكة مركزًا رقميًا عالميًا يشار إليه بالبنان، ويعزز من ريادتها في الاقتصاد الرقمي في المنطقة، وذلك من خلال وجود بنية تحتية رقمية متكاملة تجعلها مركزًا عالميًا لتبادل البيانات".

وأضاف:" تلك الخطوة تؤكد التزامنا بتقديم حلول رقمية مبتكرة تدعم احتياجات شركائنا وعملائنا على المستويين المحلي والدولي، لا سيما أن الكابل يتيح نقل البيانات عالية السرعة لشبكات 5G وأنظمة الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الأخرى. كما أنه يعزز نقل البيانات لأجهزة إنترنت الأشياء والخدمات السحابية، مما يسرع عملية التحول الرقمي".

نظام الكابل البحري "Africa-1" ممول من قبل ائتلاف "Africa-1" الذي يشمل 8 شركاء رئيسيين من بينهم موبايلي، ومن المتوقع أن يتم تشغيله بكامل طاقته بحلول أوائل عام 2026 ، حيث تعكس مشاركة موبايلي فيه التزامها بالمساهمة في تعزيز البنية التحتية الرقمية في المملكة وتقديم حلول رقمية مبتكرة تدعم النمو الاقتصادي ومسيرة التحول الرقمي في المملكة.

-انتهى-

#بياناتشركات