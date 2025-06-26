المملكة العربية السعودية :في قطاع يُقاس فيه النجاح بالدقة والجاهزية، تفرض شركةAFI Robotics ، الهندسية، معايير جديدة لعمليات الفحص والتنظيف في منشآت النفط والغاز، دون الحاجة لتعليق العمليات أو تعطيل الإنتاج.

بأنظمة روبوتية متقدمة مصممة خصيصاً للبيئات الخطرة والمغلقة، تُعيد AFI Robotics تعريف كيفية التعامل مع الخزانات الأرضية، والحُفر الصناعية، رافعة شعار استمرارية التشغيل، دون مساومة على السلامة.

وقال طلال الحمدان، رئيس مجلس إدارة AFI Robotics ورجل الأعمال المعروف في مجالات التصنيع والتقنيات المتقدمة ضمن مجموعة” :ASH المملكة العربية السعودية لا تكتفي بتبني التقنيات الصناعية المتقدمة، بل تقوم بتطويرها بنفسها. في AFI Robotics، نُثبت أن الابتكار المحلي قادر على قيادة معايير السلامة والكفاءة والموثوقية التشغيلية. روبوتاتنا مصممة خصيصاً للمنطقة، ومجربة في بيئتها، وجاهزة لإحداث تحول في كيفية إدارة البنية التحتية الحيوية على مستوى القطاع.”

في قلب حلول الشركة، روبوت للفحص مزوّد بتقنية قياس السماكة بالموجات فوق الصوتية، يُجري عملياته بدقة دون الحاجة لإيقاف الخزان، ملتزماً بمعايير API 653 و RP 575 المعتمدة دولياً في قطاعي البترول والبتروكيماويات. هذا الروبوت يمنح المشغلين بيانات آنية عن سماكة أرضية الخزانات، مما يمكّن من الصيانة الاستباقية ويقلل زمن التوقف المكلف.

وللبيئات المشبعة بالرواسب، طورت AFI نظام تنظيف آلي قادر على معالجة 150 متر مكعب في الساعة، مع تقنيات متقدمة لرصد مستويات الرواسب باستخدام مجسات الصدى. النتائج؟ تحليل حجمي فوري، رؤية تشغيلية دقيقة، وأتمتة لأحد أخطر التحديات التقليدية في القطاع.

ويضيف ربيع الغصيني، المؤسس والمدير العام لشركة AFI Robotics: "هدفنا منذ البداية واضحاً: إزالة المخاطر، دون المساس بوتيرة العمليات. سواء في فحص الخزانات أو تنظيف الحُفر، نُطوّر أنظمة تحافظ على الاستمرارية دون أي تنازلات.

ولم تكتفِ AFI Robotics بالحلول الميكانيكية، بل وسّعت نطاقها إلى منصات بصرية ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تتيح عبر كاميرات خاصة بالبيئات عالية الخطورة وخصائص التعرف التلقائي على العيوب، مراقبة دقيقة للتآكل، والتشققات، والشذوذات التشغيلية من بُعد. هذه المنظومات تُعد بديلاً أكثر أماناً وفعالية للفحص اليدوي في الأنظمة العاملة.

روبوتات AFI Robotics ليست مجرد نماذج نظرية، بل أنظمة عالية الأداء تم اختبارها ميدانياً وتُستخدم حالياً في منشآت صناعية بالمملكة والمنطقة، بما في ذلك المصانع البتروكيماوية، ومحطات النفط، والمناطق الصناعية، مع زمن دمج منخفض وأثر واضح على مؤشرات السلامة.

وتُبرز الشركة نهجها الفريد في تطوير منتجاتها من خلال مزج دقيق بين الهندسة الميكانيكية، وعلوم البيانات، والامتثال الصارم للمعايير الصناعية. كما يعزز التعاون البحثي مع مركز البحوث متعددة التخصصات للتصنيع الذكي والروبوتات في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن(KFUPM) ، من قدراتها في تقديم حلول تتماشى مع تحديات السوق المتغيرة.

ومع تزايد الحاجة إلى حلول صيانة ذكية وسريعة، تتوجه أنظار القطاع إلى شركات قادرة على الموازنة بين الكفاءة التشغيلية وسلامة الأفراد. وهنا تبرز AFI Robotics كلاعب محوري ضمن رؤية السعودية 2030، حيث تُجسّد الابتكار المحلي الذي يخدم القطاعات الوطنية بكفاءة عالمية.

من خلال حلولها الذاتية القابلة للتوسّع، والملتزمة بأعلى المعايير الدولية، تُعيد AFI Robotics تشكيل التوقعات حول كيفية إدارة البنية التحتية في الزمن الحقيقي .وتدعم تقنياتها بشكل مباشر أهداف المملكة في التوطين، وتعزيز المرونة الصناعية، وتسريع التحول الرقمي، بالتوازي مع تنمية المواهب الفنية وترسيخ الشراكات البحثية محلياً.

من الذكاء الصناعي إلى التشغيل الميداني، AFI Robotics تُقدم حلولاً واقعية تسهم في تطوير الأداء الصناعي بكل هدوء وثقة.

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نبذة عن شركة AFI Robotics

AFI Robotics هي شركة سعودية متخصصة في تطوير حلول روبوتية متقدمة لأغراض التفتيش والتنظيف في البيئات الصناعية. تأسست عام 2020 في مدينة الخبر، وتقدم خدماتها لقطاعات النفط والغاز والطاقة، مع تركيز كبير على الأمان والكفاءة. تُعد عضوًا في منظمة SPRINT Robotics، وقد أبرمت شراكة استراتيجية مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في عام 2022، ونالت جائزة "الرؤية إلى الريادة" تقديرًا لإسهامها في أبحاث الروبوتات الصناعية.

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