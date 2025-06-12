المملكة العربية السعودية، في مرحلة تتحول فيها الابتكارات التقنية من كونها قيمة مضافة إلى ركيزة أساسية في أداء القطاعات الصناعية، تبرز شركة AFI Robotics السعودية كلاعب محوري يعيد صياغة معايير الصيانة الصناعية في المنطقة، عبر حلول روبوتية متقدمة ترتقي بمستوى السلامة والكفاءة التشغيلية في البيئات التشغيلية الدقيقة.

تأسست الشركة عام 2020، وانطلقت من إيمان عميق بقدرة الابتكار المحلي على مجابهة تحديات القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الطاقة والبتروكيماويات والصناعات التحويلية. وقد طورت الشركة منذ ذلك الحين منظومة متكاملة من الروبوتات الذكية التي تعمل عن بُعد داخل المساحات الصناعية المعقدة، دون الحاجة لإيقاف العمليات أو تعريض الأفراد أو البيئة لأي خطر.

وقال طلال الحمدان، رئيس مجلس إدارة AFI Robotics ورجل الأعمال المعروف في مجالات التصنيع والتقنيات المتقدمة ضمن مجموعة :ASH "مع تصاعد الحاجة إلى حلول أكثر ذكاءً واستدامة، أصبح استخدام الروبوتات في العمليات الصناعية ليس خيارًا، بل ضرورة. في AFI Robotics، نعمل على تقديم حلول ميدانية مصمّمة خصيصًا لمواقع التشغيل، ترفع معايير السلامة وتقلل التكاليف وتعزز استمرارية الإنتاج."

ومن بين ابتكارات الشركة الرائدة، روبوت لإجراء اختبارات السماكة بالموجات فوق الصوتية داخل الخزانات قيد التشغيل، بما يتوافق مع معايير API 653 RP575، المعتمدة في قطاعي البترول والكيماويات. كما طورت AFI Robotics نظامًا روبوتيًا لإزالة الرواسب قادرًا على تنظيف ما يصل إلى 150 مترًا مكعبًا في الساعة، مع رسم خرائط لحجم الرواسب في الوقت الفعلي باستخدام أجهزة السونار الدقيقة.

وفي هذا السياق، أضاف ربيع الغصيني، المؤسس والمدير العام لـ لشركة: AFI Robotics "ما كان يتطلب في الماضي تدخلاً بشريًا مع فترات توقف طويلة وتحديات بيئية، أصبح اليوم يُنفّذ آليًا دون انقطاع. نحن لا نستبدل الأيدي العاملة، بل نحميها ونمنحها أدوات أكثر تقدمًا لإدارة عمليات أكثر تعقيدًا بكفاءة أعلى."

وتستند حلول AFI Robotics إلى مزيج من الهندسة الميكانيكية والذكاء الاصطناعي، حيث تتضمن منصات الفحص البصري كاميرات مزوّدة ببرمجيات ذكية للتعرف على العيوب، ما يتيح للمشغلين رصد التآكل والانحرافات من مراكز التحكم عن بعد بدقة وسرعة، حتى في البيئات شديدة التقلب والضغط.

وفي خطوة تؤكد التزام الشركة بتوطين الابتكار وتعزيز التكامل بين البحث العلمي والتطبيق الصناعي، وقّعت AFI Robotics في عام 2022 شراكة استراتيجية مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن (KFUPM)، لتنتقل فرقها البحثية للعمل من داخل مركز البحوث متعددة التخصصات للتصنيع والروبوتات الذكية (IRC-IMR). ويُشارك طلاب وباحثو المركز في تطوير أنظمة روبوتية متقدمة تخدم القطاع الصناعي المحلي، ضمن تجربة حية تعكس قيمة التعاون بين القطاعين الأكاديمي والصناعي في دفع عجلة التقدم.

ونتيجة لهذه الشراكة، نالت الشركة جائزة "الرؤية إلى الريادة" من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، تكريمًا لقدرتها على نقل الابتكار من المختبر إلى أرض الواقع، وتقديم حلول فعلية تواكب احتياجات الصناعة، وتُسهم في تأهيل الكفاءات الوطنية.

وتواصل AFI Robotics ضخ استثمارات استراتيجية في البحث والتطوير والاختبارات الميدانية، بهدف دعم التحول نحو الصيانة الاستباقية والشفافية التشغيلية. ومع تسارع وتيرة الأتمتة في منطقة الخليج، تكرّس الشركة جهودها للريادة في تصميم تقنيات قابلة للتطبيق على أرض الواقع، وتتمتع بمرونة التكيّف مع متطلبات كل منشأة.

ومع ازدياد الطلب على حلول صيانة آمنة ومؤتمتة، تُعزّز AFI Robotics مكانتها ليس فقط كمزود تقني، بل كمحرك حقيقي للتغيير في قطاع حيوي يشكّل العمود الفقري لاقتصادات المنطقة.

نبذة عن شركة AFI Robotics

AFI Robotics هي شركة سعودية متخصصة في تطوير حلول روبوتية متقدمة لأغراض التفتيش والتنظيف في البيئات الصناعية. تأسست عام 2020 في مدينة الخبر، وتقدم خدماتها لقطاعات النفط والغاز والطاقة، مع تركيز كبير على الأمان والكفاءة. تُعد عضوًا في منظمة SPRINT Robotics، وقد أبرمت شراكة استراتيجية مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في عام 2022، ونالت جائزة "الرؤية إلى الريادة" تقديرًا لإسهامها في أبحاث الروبوتات الصناعية.

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