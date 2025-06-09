المملكة العربية السعودية، في زمن باتت فيه الابتكارات التقنية محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية، تبرز شركة AFI Robotics بوصفها نموذجًا وطنيًا رائدًا في تمكين الشباب السعودي، عبر دمجهم في قلب مسيرة التحول الصناعي وتطوير التقنيات المتقدمة.

من مقرها في مدينة الخبر، تقدم AFI Robotics تقنيات روبوتية متطورة تستهدف البيئات الصناعية. ومع ذلك، فإن تأثيرها يتجاوز حدود التكنولوجيا، ليمتد إلى رسالتها الجوهرية: إعداد جيل سعودي شاب لقيادة مستقبل الابتكار الصناعي بكل اقتدار.

منذ انطلاقتها عام 2020، تأسست رؤية الشركة على قناعة بأن الحلول المحلية قادرة على مجابهة التحديات التشغيلية الأشد تعقيدًا. وتماشياً مع هذه الرؤية، عملت الشركة على احتضان المهندسين والباحثين والمبرمجين الشباب، وتهيئتهم ليكونوا الرواد القادمين في ميادين الذكاء الصناعي والهندسة التطبيقية.

وقال ربيع الغصيني، المؤسس والمدير العام لشركة AFI Robotics: "الشباب هم المحرك الأساسي لأي منظومة ابتكار قابلة للاستمرار. فليس الابتكار مجرد تطوير تقنيات تخدم الصناعة، بل هو بناء بيئة محفّزة تحتضن العقول الواعدة، وتمنحها الأدوات والمساحة لتحويل تلك التقنيات إلى حلول واقعية تقود المستقبل وتُحدث الفرق."

ومن خلال برامج تدريبية ممنهجة وفرص إشراف ميداني، قامت الشركة بإشراك الكفاءات الشابة منذ المراحل الأولى لتطوير المنتجات، بدءًا من التصميم الميكانيكي ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي، وصولًا إلى الاختبارات في البيئات التشغيلية الفعلية.

وتُعد الشراكة الإستراتيجية التي أبرمتها الشركة عام 2022 مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن (KFUPM) نقطة تحول بارزة في مسيرتها. حيث يعمل فريق أبحاث AFI Robotics من داخل مركز البحوث متعددة التخصصات للتصنيع والروبوتات الذكية (IRC-IMR) ، بالتعاون مع طلاب وباحثين جامعيين لتطوير أنظمة روبوتية متقدمة تخدم قطاع الطاقة المحلي. وقد أثمرت هذه الشراكة عن منح الشركة جائزة "الرؤية إلى الريادة" من الجامعة، تقديرًا لدورها في تحويل البحث الأكاديمي إلى ابتكارات صناعية قابلة للتطبيق.

وفي ظل الطلب المتنامي على المواهب المحلية في مجالات الروبوتات والتعلم الآلي والهندسة الصناعية، تواصل الشركة توسعة جهودها في التوظيف المبكر، ونقل المعرفة، والتوجيه المهني. هذا التوجّه لا يسهم فقط في تقليص الفجوة بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي، بل يخلق جيلًا من المهنيين يتمتع بالثقة والخبرة في التعامل مع التحديات الميدانية.

وتعليقًا على دور الشركة في هذا المجال، قال غصيني:"نحن لا ننتظر المستقبل، بل نبنيه بالشراكة مع الجيل الذي سيقوده."

وبينما تمضي المملكة قدمًا في تحقيق رؤيتها نحو التمكين المحلي وتعزيز الابتكار الصناعي، تؤكد AFI Robotics التزامها بأن تكون في طليعة هذا الحراك، شريكًا فاعلًا في إعداد الكفاءات الوطنية التي ستقود قطاع الصناعة إلى آفاق جديدة.

نبذة عن شركة AFI Robotics

AFI Robotics هي شركة سعودية متخصصة في تطوير حلول روبوتية متقدمة لأغراض التفتيش والتنظيف في البيئات الصناعية. تأسست عام 2020 في مدينة الخبر، وتقدم خدماتها لقطاعات النفط والغاز والطاقة، مع تركيز كبير على الأمان والكفاءة. تُعد عضوًا في منظمة SPRINT Robotics، وقد أبرمت شراكة استراتيجية مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في عام 2022، ونالت جائزة "الرؤية إلى الريادة" تقديرًا لإسهامها في أبحاث الروبوتات الصناعية.

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