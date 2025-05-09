دبي، الإمارات العربية المتحدة - يعمل AeroWise من WAISL حاليًا في مطار حيدر أباد الدولي، حيث يشكل تطبيقًا عمليًا لعمليات المطارات من الجيل التالي، ويؤكد ريادته في حلول الطيران الرقمية. يُعد AeroWise أول مركز عمليات تنبؤية متكامل للمطارات (APOC) يعمل بنظام التوأم الرقمي، ويغطي مبنى المسافرين، والجانبين الأرضي والجوي، ويتكامل مع أكثر من 40 وحدة، ويتتبع أكثر من 100 مؤشر أداء رئيسي، مما يُمكّن من إدارة العمليات المعقدة الخاصة بالمطارات وجوارها بكفاءة عالية.

يُبشّر AeroWise بعصر جديد في عمليات المطارات، حيث يُقدم رؤى تنبؤية وتوجيهية ومحاكاة، بالإضافة إلى رؤية شاملة بزاوية 360 درجة لمنظومة المطار بأكملها. يستفيد هذا الحل من تقنيات الجيل التالي، مثل التوأم الرقمي، والحوسبة السحابية، والرؤية الحاسوبية، والذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي، والفيديو، وتحليلات البيانات.

صُمم حل AeroWise من WAISL لتحقيق مزايا أعمال هامة للمطارات والمناطق المجاورة لها حول العالم؛ فهو يُولّد رؤى آنية وخطة يومية آلية تتكامل بسلاسة مع جميع الأنظمة، وتتنبأ بالاضطرابات المحتملة، وتُحلل الاتجاهات، وتتعلم باستمرار من تحليلات ما بعد التشغيل، لتحسين الأداء.

"نقدم لكم AEROWISE، وهو مركز عمليات تنبؤية للمطارات (APOC) يعمل بتقنية التوأم الرقمي، ويقود إدارة المطارات الشاملة، مما يتيح اتخاذ قرارات تنبؤية آنية، بهدف واحد هو تعزيز تحول العمليات وزيادة كفاءتها.

تشتهر مطارات دبي ودول مجلس التعاون الخليجي بتصميمها المتمحور حول المسافرين، وتبنيها للتقنيات الجديدة، والتزامها بخلق القيمة، ونرى توافقًا قويًا مع فلسفة WAISL في إنشاء مطارات تنبؤية من الجيل التالي، تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مع إطار عمل متفوق لتحقيق عائد استثماري."

"بريثام كاميش، المستشار الاستراتيجي والقائم بأعمال مسؤول الأعمال العالمية في WAISL المحدودة"

تتمثل القيمة التجارية لعمليات المطارات من خلال تطبيق حل AeroWise في زيادة السعة مع البنية التحتية الحالية، وتحسين مصادر الإيرادات غير المتعلقة بالطيران، وخفض التكاليف من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية. يُمكّن هذا الحل المطارات من التعامل مع الزيادات المفاجئة في الطلب من خلال تحليلات تنبؤية وتوجيهية، مما يُسهم في نهاية المطاف في تقليل تأخير الرحلات وتعزيز رضا المسافرين. كما يوفر تجربة متكاملة تُعزز الجيل القادم من عمليات المطارات.

في معرض المطارات، دبي 2025، شاركت WAISL بفعالية في حلقة نقاشية متخصصة حول تبادل الأفكار - تحسين عمليات المطارات وشركات الطيران، والمساهمة في الحوار العالمي حول المطارات الذكية، والأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وحلول الطيران المستدامة. ودعت WAISL الصحفيين وخبراء الطيران وأصحاب المصلحة لزيارة جناحها لحضور عروض توضيحية مباشرة لـAeroWise.

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