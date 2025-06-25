أبوظبي: أعلنت شركة أجيليتي جلوبال بي أل سي (رمز التداول: AGLTY)، المالك والمشغل لشركات متعددة الأنشطة والمُستثمر طويل الأجل في الشركات العالمية والإقليمية، عن تعيين شركة أرقام للأوراق المالية كمزود رسمي للسيولة لأسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX).

تُعد شركة أرقام للأوراق المالية مؤسسة مالية إقليمية رائدة، تخضع لتنظيم هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة (SCA)، وستقوم بإدارة السيولة لأسهم أجيليتي جلوبال من خلال تقديم عروض أسعار شراء وبيع بشكل مستمر ضمن إطار تنظيمي محدد. ويهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز السيولة السوقية، وتحسين آلية تقدير الأسعار، والحد من تقلبات الأسعار غير الضرورية، وتقليص الفارق بين سعري العرض والطلب، مما يدعم تداولاً أكثر كفاءة لأسهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

ويأتي هذا التعيين ضمن الاستراتيجية الأشمل لشركة أجيليتي جلوبال في أسواق رأس المال، والتي تهدف إلى تعزيز مشاركة المؤسسات، وزيادة حجم السيولة المتاحة للتداول في السوق، وتيسير الوصول الفعال للمساهمين حول العالم وتقديم تجربة تداول أكثر كفاءة.

بهذه المناسبة قال السيد/ إيهاب عزيز- المدير المالي لشركة أجيليتي جلوبال: "توسيع حضورنا في أسواق رأس المال يعد ركيزة أساسية في استراتيجيتنا طويلة الأجل. ويأتي تعيين شركة أرقام – بما تملكه من خبرة متميزة في صنع السوق وتوفير بنية تحتية مؤسسية متطورة - كخطوة داعمة لهدفنا المتمثل في توسيع قاعدة المستثمرين حول العالم وتمكينهم من تداول أسهمنا بكفاءة، مع تعزيز الشفافية وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل."

من جانبه، قال السيد/ فيسيلين تيليف - رئيس قسم صناعة السوق في شركة أرقام: " أجيليتي جلوبال تعد من الشركات المؤثرة ذات البصمة العالمية المتنوعة. وهذا التفويض يعكس مدى التزامنا بتسهيل حركة السيولة، وتسهيل التداول الفعّال، ودعم تطور أسواق رأس المال في دولة الإمارات. وبصفتنا البنك الاستثماري الرائد في المنطقة، تواصل أرقام التزامها بتعزيز تفاعل المستثمرين مع الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية."

ويمثل هذا التعاون خطوة جديدة في مسيرة تطور أسواق رأس المال في دولة الإمارات، ويؤكد أهمية الشراكات المؤسسية في توفير بيئة تداول مرنة وشفافة وذات سيولة عالية.

نبذة حول أجيليتي جلوبال

أجيليتي جلوبال هي شركة متعددة الأنشطة ومستثمر طويل الأجل في الشركات العالمية والإقليمية. تشمل محفظتها المتنوعة أكبر شركة خدمات طيران في العالم (مينزيز للطيران)، وشركة عالمية في مجال الخدمات اللوجستية للوقود (ترايستار)، ومطور ومشغل رائد لمجمعات لوجستية في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا أجيليتي للمجمعات اللوجستية، بالإضافة إلى شركات في مجالات الخدمات اللوجستية الرقمية، والخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجستية للمواقع النائية، والخدمات اللوجستية القطاع العام. كما تمتلك حصص أقلية في شركات مثلDSV، أكبر شركة شحن في العالم، والريم مول في أبوظبي، وشركات عقارية وتجارية وسلاسل إمداد في دول الخليج، وشركات تكنولوجيا ناشئة في مجالات التجارة الإلكترونية، وتحول الطاقة، وسلاسل الإمداد الرقمية، وغيرها. تنتشر أجيليتي جلوبال في 70 دولة بالقارات الست، ويعمل بها أكثر من 56,000 موظفاً. وهي مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية .(ADX)

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نبذة حول شركة أرقام

أرقام هي البنك الاستثماري الرائد في المنطقة، وتقدم منصة شاملة تشمل خدمات المبيعات والتداول، والخدمات المصرفية الاستثمارية، وإدارة الأصول، والبحوث، وإدارة الثروات، والتمويل الرئيسي، والخدمات الرقمية. وتخدم أكثر من 1,500 عميل مؤسسي حول العالم، وتعمل من مكاتبها في الإمارات ومصر ولبنان والسعودية.

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