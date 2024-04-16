ألفا ظبي القابضة تبيع حصة قدرها 49% من شركة ألفا ظبي القابضة للإنشاءات التابعة لها إلى "القابضة" (ADQ)

الشراكة الجديدة ستسهم في تعزيز مكانة ألفا ظبي القابضة للإنشاءات كشركة رائدة في القطاع وستتيح لها الاندماج ضمن منظومة الأعمال التابعة لـ "القابضة" (ADQ)

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة ألفا ظبي القابضة ش.م.ع ("ألفا ظبي" أو "المجموعة")، الشركة الاستثمارية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الاسم «AlphaDhabi»، عزمها بيع حصة تبلغ 49% من شركة ألفا ظبي للإنشاءات إلى "القابضة" (ADQ)، الشركة الاستثمارية القابضة التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها.

وستحتفظ شركة ألفا ظبي القابضة بحصة قدرها 51% في شركة ألفا ظبي للإنشاءات، لتواصل بذلك التزامها بتطوير القطاع من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية مع "القابضة" (ADQ)، والتي ستستفيد من الخبرات المميزة للطرفين، وتسهم في الوقت ذاته في ترسيخ مكانة ألفا ظبي للإنشاءات كشركة رائدة ومحرك هام ورئيسي للنمو والازدهار في الإمارة.

وتخضع الصفقة لشروط الإغلاق المعتادة، بما في ذلك استكمال الموافقات التنظيمية.

وفي هذا السياق، قال المهندس حمد العامري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ألفا ظبي القابضة: "تمثل هذه الشراكة مع "القابضة" (ADQ) خطوة هامة في مسيرة عمل شركة ألفا ظبي للإنشاءات، وحقبة جديدة من النمو الاستراتيجي والابتكار، حيث سيتيح لنا هذا التعاون تعزيز التزامنا بالمساهمة في مسيرة التنمية، بما يمكننا من التعامل مع المشاريع الكبيرة والمعقدة والتركيز على السلامة والجودة والتسليم في الوقت المحدد. نتطلع للعمل مع "القابضة" (ADQ) وتوحيد الجهود لوضع معايير جديدة للارتقاء بقطاع البناء والتشييد والمضي به نحو المزيد من التقدم والازدهار في المنطقة".

من جانبه، قال حمد عبدالله الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لدى "القابضة" (ADQ): "تتماشى رؤيتنا وأهدافنا مع التزامنا الراسخ وطويل الأمد بالاستثمار في أصول البنية التحتية، ونرحب بهذا الاستثمار في شركة ألفا ظبي للإنشاءات التي تدخل في المرحلة الثانية من مسيرة أعمالها وجهودها الرامية لريادة تطوير أبرز المعالم والمشاريع العقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة. نحن على ثقة أن شركة ألفا ظبي للإنشاءات ستستفيد من هذا التعاون والفرص الكبيرة التي سيعود به عليها لتنمية وتطوير أعمالها".

ويقدر حجم قطاع الإنشاءات في دولة الإمارات العربية المتحدة بنحو 41 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يشهد هذا القطاع نمواً ليبلغ أكثر من 50 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029. ويشهد قطاع البناء والتشييد في أبوظبي توسعاً مستمراً، وقد حقق نمواً بنسبة 14.3 بالمائة، وأسهم بما يصل إلى 25 مليار درهم إماراتي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال الربع الثالث من عام 2023.

وتوفر الاستثمارات الكبيرة التي يشهدها قطاع البناء والإنشاءات في إمارة أبوظبي الكثير من فرص السكن الجديدة، كما تساهم في خلق العديد من فرص العمل التي تعمل على تعزيز جهود التنويع الاقتصادي في الإمارة.

حول ألفا ظبي القابضة

تأسست ألفا ظبي القابضة في عام 2013، وهي شركة مدرجة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعد من أسرع شركات الاستثمار القابضة نمواً في أبوظبي، وتندرج تحت مظلتها أكثر من 250 شركة من مجالات الرعاية الصحية والطاقة المتجددة، والبتروكيماويات، بالإضافة إلى العقارات والبناء والضيافة وقطاعات أخرى. ويعمل لدى الشركة أكثر من 95 ألف موظف، وهي داعم استراتيجي لاقتصاد الإمارات يلتزم بتحقيق نمو مستمر لأصحاب المصلحة عبر الاستثمار في الشركات الناشئة ودعم الابتكار والتنوع.

نبذة عن "القابضة (ADQ) "

تأسّست "القابضة (ADQ) "في عام 2018، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى، تمتد استثماراتها إلى القطاعات الرئيسية ضمن اقتصاد دولة الإمارات المتنوّع، بما في ذلك مجالات الطاقة والمرافق والأغذية والزراعة والصحة وعلوم الحياة والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها. وانطلاقًا من كونها شريكًا استراتيجياً لحكومة أبوظبي، تلتزم "القابضة (ADQ) "بالمساهمة في عملية تسريع وتطوير اقتصاد الإمارة ليكون قائمًا على المعرفة وأكثر تنافسيةً على المستوى العالمي.

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