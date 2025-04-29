شراكة رائدة بقيادة ثلاث مؤسسات إماراتية كبرى لإطلاق عملة رقمية مستقرة

العملة الجديدة ستسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في طليعة ابتكارات تقنية البلوك تشين وستعزز البنية التحتية الرقمية للدولة.

سيستفيد المستهلكون والشركات من شبكة موثوقة خاضعة لإشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة- أعلنت الشركة العالمية القابضة و"القابضة" (ADQ) وبنك أبوظبي الأول عن خطط مشتركة لإطلاق عملة رقمية مستقرة جديدة مدعومة بالدرهم الإماراتي، وخاضعة بالكامل لإشراف وتنظيم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ومن المقرر أن يُصدر العملة الجديدة بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بعد استيفاء الموافقات التنظيمية اللازمة.

ستشكل العملة المستقرة الجديدة نقطة تحوّل محورية حيث ستسهل إجراء المدفوعات ومزاولة الأعمال التجارية، على الصعيدين المحلي والعالمي، بما يسهم في ترسيخ ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة لمشهد ابتكارات البلوك تشين العالمي كمركزاً عالمياً رائداً للتكنولوجيا المالية، وتعزيز البنية التحتية الرقمية للدولة.

صُممت العملة الرقمية المستقرة، والمدعومة بالدرهم الإماراتي ( )، لتمكين عملية الدفع في جميع أنحاء العالم، وضمان سهولة استخدام الهوية، والامتثال للأطر التنظيمية، وإجراء المدفوعات بأمان مع إمكانية التحقق منها بدرجة عالية من الموثوقية والكفاءة. ستُعتَمد العملة الرقمية المستقرة كوسيلة دفع موثوقة في مجموعة واسعة من الاستخدامات اليومية، سواء من قبل الأفراد أو الشركات والمؤسسات، كما ستدعم الاستخدامات الرقمية الجديدة والمتقدمة، مثل التعاملات المباشرة بين الأجهزة (M2M) وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتعتمد العملة الجديدة على شبكة البلوك تشين الخاصة بمؤسسة "إيه دي آي"، وهي تقنية متقدمة طُوّرت في دولة الإمارات العربية المتحدة لتوفير شبكة توزيع متوافقة مع الأنظمة المالية بهدف تسهيل إجراء المدفوعات عبر تقنية البلوك تشين. يُذكر أنّ مؤسسة "إيه دي آي" تعمل على ربط النظم المالية التقليدية بتقنيات البلوك تشين الحديثة بهدف إحداث تأثير عملي وفعال، سعياً لتمكين مواطني الدول الناشئة من التنافس والمشاركة والإسهام في الاقتصاد العالمي. وتحقيقاً لهذه الغاية، عقدت المؤسسة عدة شراكات استراتيجية مع الحكومات في أكثر من 20 دولة.

معلقاً على هذه الخطوة المهمة قال معالي محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في "القابضة" (ADQ): "يُمثل إطلاق العملة الرقمية المستقرة خطوةً محوريةً في التزامنا بتعزيز منظومة البنية التحتية الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومع تقدمنا نحو اقتصاد رقمي ومترابط بشكل متزايد، ستوفر العملة المستقرة حلاً آمنًا وفعالًا وقابلًا للتطوير، وفي الوقت نفسه نفتح آفاقاً جديدة للنمو وتعزيز القيمة".

من جانبه، قال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: "تشكل العملة الرقمية المستقرة الجديدة تحوّلاً بارزاً في مسيرة تطوير منظومة العملات الرقمية. ونفخر في الشركة العالمية القابضة بدورنا المحوري ومساهمتنا الفاعلة في إنشائها، ونتطلع إلى توظيف خبراتنا في مجالي البلوك تشين والتكنولوجيا المالية، والتعاون مع شركائنا لاستكشاف الإمكانات الواعدة التي توفرها العملة الجديدة، بما يساهم في دفع جهود الابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وبدور بنك أبوظبي الأول في إطلاق العملة الرقمية المستقرة الجديدة، قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: "يفخر بنك أبوظبي الأول بمشاركته كعضو مؤسس في إطلاق هذه التقنية الرائدة التي تسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة على خارطة الابتكار العالمي، وتفتح آفاقاً جديدة لتطوير قطاع التكنولوجيا المالية المزدهر والمتنامي. ومن المتوقّع أن تحدث العملة الرقمية المستقرة تحوّلاً نوعياً في معاملات الدفع عبر تقنية البلوك تشين، بما ينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات الاقتصادية، ويعزز كفاءة وموثوقية التعاملات المالية للمستهلكين والشركات داخل الدولة".

بدوره، قال غيوم دي لا تور، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "إيه دي آي": "يشكل إطلاق العملة الرقمية المستقرة الجديدة محطة مهمة في مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة نحو بناء اقتصاد أكثر شمولاً واعتماداً على التقنيات الرقمية. ومن خلال الاستفادة من تقنية البلوك تشين الخاصة بـمؤسستنا، سنتيح إجراء معاملات آمنة وشفافة وفعالة على نطاق واسع، مستندين إلى تكنولوجيا محلية مُطوّرة في دولة الإمارات، ما يعزز شعورنا بالفخر بدعم هذه المبادرة الطموحة التي تعكس جوهر رسالتنا ورؤيتنا الرامية إلى دفع التحوّل الرقمي المستدام على مستوى العالم".

ومن المتوقع أن يكون للعملة المستقرة الجديدة تأثير واسع النطاق على مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع المالي والتبادل التجاري، ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى زيادة السيولة في النظام المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة. ويشكل إطلاقها خطوة بارزة نحو تحقيق رؤية الدولة لترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة للابتكار والتكنولوجيا المالية.

نبذة عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة عام 1999، ونجحت في بناء مكانة مرموقة فأصبحت اليوم الشركة القابضة الأعلى قيمةً في الشرق الأوسط وإحدى أكبر شركات الاستثمار على مستوى العالم، بقيمة تبلغ 876.5 مليار درهم إماراتي (أي ما يعادل 238.5 مليار دولار أمريكي). وشهدت الشركة منذ تأسيسها الكثير من التحولات الاستراتيجية لتُمثل اليوم جيلاً جديداً من المستثمرين. وتلتزم الشركة التزاماً راسخاً بالاستدامة والابتكار ودعم مسيرة التنويع الاقتصادي من خلال محفظتها الواسعة التي تضم أكثر من 1,200 شركة تابعة، تساهم جميعها في دفع المسيرة التنموية في قطاعات حيوية عديدة، مثل إدارة الأصول والرعاية الصحية والعقارات والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.

ويركز نهج الشركة العالمية القابضة على البحث المستمر عن الفرص عبر تكامل محفظة أصولها وتخطي الحواجز والابتعاد عن الأساليب والمنهجيات التقليدية، ما يمكنها من بناء شبكة علاقات وشراكات حيوية لتعزيز القيمة وتسجيل أفضل النتائج وتحقيق نمو واسع النطاق عبر مختلف القطاعات.

تلتزم الشركة العالمية القابضة بالوفاء بمسؤولياتها تجاه المساهمين والعملاء والموظفين، وتحرص على الاستثمار بحس عالٍ من المسؤولية لضمان تحقيق قيمة مستدامة من خلال التواصل المستمر مع المجتمعات التي تزاول فيها أعمالها، وإحداث تأثير إيجابي مع كل استثمار.

www.ihcuae.com

نبذة عن "القابضة" (ADQ)

تأسّست "القابضة" (ADQ) في عام 2018، وهي شركة استثمار سيادية، تركز على الاستثمار في البنية التحتية الأساسية وشبكات التوريد العالمية. وباعتبارها شريكاً استراتيجياً لحكومة أبوظبي، تستثمر "القابضة" (ADQ) في تعزيز نمو منصات الأعمال المتركزة في الإمارة، والتي توفر قيمة مضافة للمجتمعات المحلية وعوائد مالية طويلة الأجل لمساهميها. تمتلك "القابضة" (ADQ) محفظة متنامية تبلغ قيمة إجمالي أصولها 225 مليار دولار أمريكي (كما في 30 يونيو 2024)، وتضم شركات في العديد من القطاعات الأساسية للاقتصاد، بما في ذلك الطاقة والمرافق، والنقل والخدمات اللوجستية، والأغذية والزراعة، والرعاية الصحية وعلوم الحياة.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة adq.ae أو المراسلة على media@adq.ae. كما يمكنكم متابعة "القابضة" (ADQ) على مواقع التواصل الاجتماعي في تويتر، وإنستاغرام، ولينكدإن.

نبذة عن بنك أبوظبي الأول

يعتبر بنك أبوظبي الأول، والذي يقع مقره الرئيسي في دولة الإمارات العربية المتحدة، من أكبر المؤسسات المالية وأكثرها أماناً في العالم. يبلغ إجمالي موجودات البنك 1.21 تريليون درهم( 330 مليار دولار أمريكي) حتى نهاية ديسمبر 2024. ويحظى بتصنيف Aa3 و AA- وAA- من وكالات موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش على التوالي، مع نظرة مستقرة.

يتواجد بنك أبوظبي الأول في 20 سوقاً حول العالم، ويقدم خدماته ومنتجاته عبر خمسة أقسام؛ تشمل الخدمات المصرفية للاستثمار، الخدمات المصرفية للشركات والأعمال التجارية، الخدمات المصرفية للأفراد، الخدمات المصرفية الخاصة، والأسواق العالمية، إلى جانب ريادته في مجال التمويل الإسلامي وإصدار الصكوك، والمنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهو مدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

يُعد بنك أبوظبي الأول، المُدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX)، أحد أبرز مقدمي خدمات التمويل الإسلامي ورائدًا في إصدار الصكوك حيث يقدم منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما يُعد رائدًا في مجال الاستدامة على المستوى الإقليمي، حيث حصل على تصنيف "AA" من مؤشر "الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من مؤسسة مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال". وجاء بنك أبوظبي الأول ضمن أفضل 5% من البنوك على مستوى العالم بحسب درجاته المسجلة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية على مؤشر "ريفينيتيف". كما حصل على أفضل تقييم إقليمي لمخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من "ساستيناليتيكس"، تصنيف من قبل مشروع الكشف عن الكربون CDP بين البنوك العاملة في دولة الإمارات. ويترأس بنك أبوظبي الأول حالياً "التحالف المصرفي لخفض صافي الانبعاثات الكربونية إلى الصفر"، وكان أول بنك في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ينضم في 2021 إلى هذا التحالف الذي تقوده الأمم المتحدة.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارةwww.bankfab.com

للاستفسارات المتعلقة بالمستثمرين، يرجى التواصل مع فريق علاقات المستثمرين عبر البريد الإلكتروني ir@bankfab.com

للاستفسارات الإعلامية prandmedia@bankfab.com

نبذة عن مؤسسة "إيه دي آي"

مؤسسة "إيه دي آي" هي منظمة غير ربحية تتخذ من أبوظبي مقراً لها، أسستها سيريوس إنترناشيونال هولدينج، إحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة. وتسعى "إيه دي آي" إلى تمكين الحكومات والمؤسسات في الأسواق الناشئة عبر تطوير بنية تحتية قائمة على تقنية البلوك تشين، وبناء شراكات استراتيجية تساعد الحكومات على بناء وتطوير اقتصادات رقمية وطنية، وتعزيز الشمول الاجتماعي والاقتصادي على نطاق واسع. وتتمحور رسالة "إيه دي آي" حول تفعيل مشاركة نحو مليار شخص في الاقتصاد الرقمي بحلول عام 2030، مستندةً إلى قاعدة صلبة تضم أكثر من 400 مليون شخص ضمن دائرة أعمالها الحالية.

من خلال شراكاتها الاستراتيجية في أكثر من 20 دولة، ومحفظتها المتنامية من الاستخدامات العملية المؤثرة لتقنية البلوك تشين، كإطلاق العملة الرقمية المستقرة الجديدة المدعومة بالدرهم الإماراتي، تساهم مؤسسة "إيه دي آي" في وضع تصور جديد لإمكانات التكنولوجيا وقدرتها على إحداث تأثير اجتماعي واقتصادي واسع النطاق.

وبفضل موقعها المحوري في العاصمة أبوظبي، والتي رسخت مكانتها سريعاً كمركز عالمي يضاهي وادي السيليكون في مجال التكنولوجيا المالية الشاملة، تفخر مؤسسة "إيه دي آي" بقيادة رحلة التحول الطموحة من خلال ترجمة السياسات إلى أنظمة عملية قابلة للتوسع والتطوير وتسهم في تمكين الأفراد والشركات والحكومات على حد سواء.

يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عبر زيارة الموقع الإلكتروني www.adi.foundation.



التواصل الإعلامي

سايمون هيلز

المدير العام ورئيس إيدلمان سميثفيلد في منطقة الشرق الأوسط

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