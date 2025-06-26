الصفقة تعزز استراتيجية الأمن الغذائي للإمارات وتعكس دور القابضة بتطوير القطاع الزراعي

الاستفادة من البنية التحتية المتطورة في "سلال" وخبرات "ليماجرين" العلمية

أبوظبي: أعلنت "القابضة" (ADQ)، وهي شركة استثمار سيادية تركز على الاستثمار في البنية التحتية الأساسية وسلاسل التوريد العالمية، و"ليماجرين"، المجموعة الدولية المتخصصة في القطاع الزراعي وإنتاج البذور، عن بدء محادثات حصرية بهدف استحواذ "القابضة" (ADQ) على حصة 35% في شركة "ليماجرين لبذور الخضروات" (Limagrain Vegetable Seeds) التابعة لمجموعة "ليماجرين" والمتخصصة في إنتاج البذور.

وتعد "ليماجرين لبذور الخضروات"، التي تتخذ من فرنسا مقراً لها، شركة رائدة عالمياً في إنتاج بذور الخضروات، ولديهاخبرة طويلة في القطاع تعود إلى عام 1743. وتمتلك الشركة قدرات متطورة في الأبحاث والتطوير و سجلاً حافلاً في الابتكار، حيث تقوم بتشغيل 56 مركزاً بحثياً في 20 دولة، وتمتلك محفظة منتجات هي الأكثر شمولاً في القطاع تغطي 43 من 50 محصولاً من أصناف الخضروات الرئيسية.

ولدى الشركة 8 مرافق صناعية في 6 دول في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا. وتشمل محفظة أعمالها في قطاع البذور علامات تجارية معروفة عالمياً مثل Vilmorin و Mikado و Harris Moran و Clause و Hazera، وتقدم خدماتها للمزارعين في الأمريكتين وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وبموجب التعاون المقترح، ستقوم "ليماجرين لبذور الخضروات" وشركة "سلال" التابعة لمحفظة "القابضة" (ADQ) والمتخصصة في تكنولوجيا الأغذية الزراعية، بإبرام شراكة في مجال الأبحاث والتطوير بهدف تأسيس مشروع مشترك يركز على تطوير بذور خضروات قادرة على التكيف مع المناخ الصحراوي.

كمايهدف التعاون إلى تطوير حلول جينية مبتكرة تعزز قدرة محاصيل الخضروات على التكيف مع الظروف البيئية القاسية مثل الحرارة الشديدة والجفاف والملوحة بهدف تعزيز الاستدامة والأمن الغذائي في المناطق الجافة وشبه الجافة، إذ ستتم عمليات الأبحاث والتطوير في واحة الابتكار التابعة لشركة سلال في مدينة العين، وهي مركز للتكنولوجيا الزراعية يضم بيوتاً زراعية متطورة ومختبرات مجهزة لاختبار البذور، حيث ستسهم شركة "ليماجرين لبذور الخضروات" في تقديم خبراتها في مجال العلوم الوراثية للخضروات.

ويمثل هذا التعاون خطوة استراتيجية لـ"القابضة" (ADQ) للتركيز على مجال حيوي ضمن سلسلة القيمة الغذائية. وستسهم الشراكة البحثية بين "سلال" و"ليماجرين لبذور الخضروات" في تسريع وتيرة الابتكار في تطوير بذور متكيفة مع المناخ الصحراوي، كما ستساعد على تعزيز الأمن الغذائي الوطني لدولة الإمارات. ويكتسب تطوير أصناف بذور قادرة على التكيف مع المناخ المحلي أهمية كبيرة في تعزيز ناتج المحاصيل وتأمين مصدر موثوق من المنتجات الغذائية، بما يسهم في تحقيق أهداف دولة الإمارات على المدى البعيد والتي تشمل زيادة الإنتاج الغذائي المحلي إلى 50% من إجمالي الاستهلاك وتقليل الاعتماد على الواردات.

و قال منصور محمد الملا، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في "القابضة" (ADQ): "نجحت "القابضة" (ADQ) خلال الأعوام الماضية بتعزيز نمو محفظتها في قطاع الأغذية والزراعة والتي تضم شركات رائدة ومتكاملة ضمن فئات رئيسية في سلسلة القيمة الغذائية ،ويمثل توسيع عملياتنا لتشمل قطاع البذور خطوة مهمة وحيوية تعزز حضورنا وإسهاماتنا في إحدى أهم مكونات تلك السلسلة ".

وأضاف: "إن الجمع بين البنية التحتية المتقدمة والقدرات المبتكرة لشركة سلال والخبرات العلمية المتميزة لشركة ليماجرين لبذور الخضروات يتيح لنا تقديم حلول مبتكرة توفر قيمة تجارية ملموسة وتدعم الأمن الغذائي في دولة الإمارات. ونتطلع للتعاون من أجل تأسيس منظومة غذائية مستدامة ومرنة يمكنها تأمين منتجات غذائية آمنة وموثوقة لتلبية حجم الطلب المتزايد".

بدوره، قال سبياستيان شوفو، الرئيس التنفيذي لشركة "ليماجرين": "يسعدنا التعاون مع "القابضة" (ADQ) التي تشاركنا الرؤية والقيم نفسها وتركز على الابتكار والاستثمار المستدام. تعكس هذه الشراكة مدى التزام الطرفين بتطوير تقنيات زراعية مبتكرة للتصدي للتحديات العالمية. ستوفر استثمارات "القابضة" (ADQ) في بذور الخضراوات دعماً استراتيجياً سيسهم في ترسيخ مكانتنا كشركة رائدة عالمياً في هذا القطاع، وتطوير أصناف جديدة قادرة على التكيف مع تغيرات المناخ. ونتطلع إلى الفرص التي ستتيحها لنا هذه الشراكة بفضل تغطية "القابضة" (ADQ) للعديد من الأسواق الواعدة، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما يدعم خططنا للتوسع في الأسواق العالمية".

وسيتم عرض الصفقة أمام الجهات الممثلة لموظفي شركة "ليماجرين لبذور الخضروات"، للتشاور ،كما يخضع إتمامها لموافقة الجهات التنظيمية المعنية.

نبذة عن "القابضة" (ADQ)

تأسّست "القابضة" (ADQ) عام 2018، وهي شركة استثمار سيادية تركز على الاستثمار في البنية التحتية الأساسية وشبكات التوريد العالمية. وباعتبارها شريكاً استراتيجياً لحكومة أبوظبي، تستثمر "القابضة" (ADQ) في تعزيز نمو منصات الأعمال المتركزة في الإمارة، والتي توفر قيمة مضافة للمجتمعات المحلية وعوائد مالية طويلة الأجل لمساهميها. بلغت القيمة الإجمالية لأصول "القابضة" (ADQ) 251 مليار دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2024. وتضم محفظتها المتنامية شركات في العديد من القطاعات الأساسية للاقتصاد، بما في ذلك الطاقة والمرافق، والنقل والخدمات اللوجستية، والأغذية والزراعة، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والخدمات المالية، والبنية التحتية والمعادن الأساسية، والاستثمارات العقارية، والصناعة المستدامة.

نبذة عن "ليماجرين"

"ليماجرين" هي مجموعة رائدة عالمياً في إنتاج البذور والأغذية الزراعية يعمل لديها 9600 موظف في 53 دولة. وصلت مبيعات المجموعة إلى 2.5 مليار يورو في 2023-2024. وعلى الرغم من حجمها وانتشارها العالمي، تستند "ليماجرين" إلى جذور راسخة في القطاع من خلال المؤسسة الأم التي يقع مقرها الرئيسي في سهل Limagne-Val d’Allier في قلب منطقة "أوفيرن" الفرنسية.

تركز "ليماجرين" على إنتاج وبيع البذور الزراعية وبذور الخضروات استناداً إلى سجل حافل وخبرة طويلة في تحسين الإنتاج النباتي. وتمتلك عدة شركات في قطاع الأغذية الزراعية في فرنسا وحول العالم. وتسهم الشركات التابعة لها في معالجة القضايا الغذائية والزراعية المختلفة في ظل التحديات المناخية والبيئية والديموغرافية المتنامية التي تواجه دول العالم.

المزيد من المعلومات عبر: www.limagrain.com

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