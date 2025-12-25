يعتبر هذا التمويل الأول من نوعه لـ"القابضة" (ADQ) في منطقة الصين الكبرى، و الذي حصد علاقات مصرفية مع أكثر من 30 مؤسسة مالية رائدة في الصين، وهونج كونج، وماكاو، وتايوان

تبلغ مدة التمويل خمس سنوات و سيسهم في تنويع مصادر التمويل لدى "القابضة" (ADQ)، وتعزيز السيولة ودعم استراتيجية الاستثمار على المدى المتوسط

أبوظبي: أعلنت "القابضة" (ADQ)، وهي شركة استثمار سيادية تركز على الاستثمار في البنية التحتية الأساسية وسلاسل التوريد العالمية، اليوم، عن إتمام أول صفقة تمويل مشترك لمدة خمس سنوات بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي في منطقة الصين الكبرى. وبفضل الطلب القوي من المؤسسات المالية في الصين ، تجاوزت تغطية التمويل حوالي 12 مليار دولار أمريكي، أي ثلاثة أضعاف حجم الإطلاق الأصلي، البالغ 4 مليارات دولار أمريكي. ونتيجة لذلك، قامت "القابضة" (ADQ) بزيادة حجم الصفقة إلى 5 مليارات دولار أمريكي.

ويعكس الطلب القوي لهذا التمويل مدى ثقة المستثمرين بالمحفظة الائتمانية لـ"القابضة" (ADQ) ومركزها المالي القوي وسمعتها الدولية المرموقة. وسيسهم القرض في تنويع مصادر التمويل لدى "القابضة" (ADQ) وتعزيز سيولتها، وتحقيق المرونة اللازمة للاستفادة من فرص الاستثمار الواعدة.

ويمثل هذا التسهيل الائتماني أكبر قرض لأجل محدد حتى الآن لمقترض من منطقة الشرق الأوسط تم الحصول عليه من مؤسسات مالية آسيوية، ما يعكس قدرة "القابضة" (ADQ) على الاستفادة من رؤوس الأموال المتاحة في مختلف الدول والتعاون المتزايد للبنوك والمؤسسات الآسيوية المقرضة مع الجهات المصدرة المرموقة في دولة الإمارات.

وبهذه المناسبة، قال ماركوس دي كوادروس، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية للمجموعة في "القابضة" (ADQ): "يسعدنا إتمام أول قرض مشترك لنا في منطقة الصين الكبرى والذي شهد مشاركة قوية من المؤسسات المالية الرائدة في الصين. ويعكس حجم الإقبال الثقة المستمرة بتصنيفنا الائتماني القوي، والإدارة المالية المتميزة، ونهج التمويل المنظم والمتنوع الذي تنتهجة "القابضة" في جميع معاملاتها المصرفية ."

وشارك في الصفقة 6 مؤسسات تنسيق عالمية شملت فرع بنك الصين بدبي، وبنك "دي بي إس لمتد" (DBS Bank Ltd.)، ومؤسسة هونغ كونغ وشنغهاي المصرفية المحدودة، والبنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود (فرع مركز دبي المالي العالمي)، وبنك ستاندرد تشارترد (هونغ كونغ) المحدود، و"جي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي".

وحصلت "القابضة" (ADQ) على تعهدات من أكثر من 30 مؤسسة مالية رائدة في منطقة الصين الكبرى، ما يعكس مستوى التفاعل القوي للسوق مع الصفقة والاهتمام الواسع من المستثمرين.

-انتهى-

#بياناتشركات