المشروع المشترك بالمناصفة سيركز على تلبية احتياجات مراكز البيانات والمراكز الصناعية في الولايات المتحدة وأسواق دولية أخرى مختارة على المدى البعيد

تشمل الشراكة تطوير وبناء مشاريع جديدة وتوسعة مشاريع قائمة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، واشنطن، الولايات المتحدة الأميركية: أعلن كل من "القابضة" (ADQ)، وهي شركة استثمار سيادية عالمية تركز على الاستثمار في البنية التحتية الأساسية وشبكات التوريد، و"إنرجي كابيتال بارتنرز"، أكبر شركة خاصة تعمل في قطاع توليد الطاقة والطاقة المتجددة في الولايات المتحدة الأميركية، إبرام شراكة بالمناصفة للتعاون في مجال إنشاء وتطوير مشاريع لتوليد الطاقة وتطوير البنية التحتية في القطاع.

وتجمع الشراكة بين الخبرات الواسعة لـ"القابضة" (ADQ) في الاستثمار بالبنية التحتية، ومنصة "إنرجي كابيتال بارتنرز" الرائدة في مجال الاستثمار في الطاقة وتوليد الكهرباء والطاقة المتجددة. كما تهدف إلى تلبية الطلب المتنامي على الطاقة التي تحتاجها مراكز البيانات وشركات الحوسبة السحابية وغيرها من القطاعات المستهلكة للطاقة.

وفي ظل أهمية ضمان استمرارية إمدادات الطاقة بجودة عالية للقطاعات عالية النمو، تزايدت الحاجة إلى إنشاء محطات لتوليد الطاقة بالقرب من مراكز البيانات أو القطاعات المستهلكة. وتركز الشراكة على تلبية هذه الاحتياجات على المدى البعيد، وتشمل تطوير مشاريع طاقة جديدة إضافة إلى توسعة مشاريع قائمة، ستجعلها رائدة في مجال توليد الطاقة للاقتصاد الأمريكي المتنامي.

وسيركز المشروع المشترك بشكل أساسي على سوق الولايات المتحدة الأميركية، مع دراسة إمكانية تخصيص جزء من رأس المال للاستثمار في فرص محتملة في بعض الأسواق الدولية. ويعتزم الطرفان ضخ استثمارات إجمالية تتجاوز 25 مليار دولار في مشاريع قادرة على توليد 25 جيجاواط من الطاقة. ومن المتوقع أن يصل إجمالي مساهمات رأس المال المبدئية المُقدّمة من الشركتين إلى 5 مليار دولار.

وسيكون المشروع جاهزاً للانطلاق وتنفيذ فرص التطوير بشكل فوري بإدارة فريق يتمتع بخبرات واسعة في قطاعات الطاقة وتطوير البنية التحتية والعمليات. وستعمل الفرق المتخصصة بالتطوير والعمليات على ضمان إنشاء المشاريع بشكل سريع وتشغيلها بكفاءة.

وفقًا لتقرير صدر مؤخراً عن وكالة الطاقة الدولية (IEA)، من المتوقع أن يرتفع استهلاك الكهرباء في العالم بأسرع وتيرة له في السنوات الأخيرة، وهذا يعود جزئياً إلى الاحتياجات المتزايدة لمراكز البيانات والكهرباء الضرورية لتغذية القطاعات الصناعية. ومن المتوقع أن تشهد الولايات المتحدة الأميركية نمواً في الطلب على الطاقة خلال السنوات الثلاث المقبلة بما يعادل الاستهلاك السنوي لولاية كاليفورنيا.

وتشير التوقعات البحثية إلى ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة من مراكز البيانات بنسبة 50% بحلول عام 2027 وبنسبة تصل إلى 165% بحلول نهاية العقد الحالي، وذلك بسبب التوسع في تقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات ذات الاستهلاك العالي. وتقدّر وزارة الطاقة الأمريكية أن الضغط على مراكز البيانات قد تضاعف ثلاث مرات خلال العقد الماضي ومن المتوقع أن يتضاعف مرتين أو ثلاث مرات بحلول عام 2028.

وتعليقاً على الشراكة، قال معالي محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في "القابضة" (ADQ): "يتيح التوسع السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي وتبنّيها من قبل كافة فئات المجتمع فرصاً واعدة لتلبية احتياجات مراكز البيانات المتقدمة من الطاقة والبنية التحتية، لكن هذا الأمر يفرض تحديات متزايدة على الحكومات حول العالم لضمان إمدادات طاقة آمنة ومستقرة ومنافسة من حيث التكلفة. وفي ضوء الدور المهم الذي تقوم به "القابضة" (ADQ) كمستثمر نشط يركز على الاستثمار في البنية التحتية الأساسية، والخبرات الواسعة التي تتمتع بها في بناء شراكات طويلة الأمد، فإننا على أتم الاستعداد للإسهام في سد الفجوات ومعالجة هذه التغيرات الكبيرة في هذا القطاع. وتتيح لنا شراكتنا مع "إنرجي كابيتال بارتنرز" إمكانية الاستثمار في مشاريع توليد الطاقة والبنية التحتية ذات الصلة بما يلبي الطلب المتسارع على الطاقة ويسهم في تطوير هذه القطاعات ودعم اقتصاد الدول وتعزيز قدرتها على التعامل مع المتغيرات المستقبلية".

بدوره، علق دوغ كيملمان، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي في شركة "إنرجي كابيتال بارتنرز": "تؤدي تقنيات الذكاء الاصطناعي دوراً أساسياً في تحفيز الاقتصاد الأمريكي وزيادة فرص العمل خلال العقد القادم، لكن هذا الأمر يعتمد بشكل أساسي على تطوير مصادر طاقة جديدة وكافية. ويشرفنا أن نبني شراكة مع "القابضة" (ADQ) حيث أنها تمثل فرصة استثمارية واعدة لتوفير إمدادات الكهرباء الضرورية لتلبية احتياجات مراكز البيانات، خاصة وأن تطوير مصادر جديدة لتوليد الطاقة أو إضافة مصادر أخرى في الولايات المتحدة سيتطلب استثمارات كبيرة على المدى الطويل. وبالنظر إلى العرض والطلب الحالي في سوق الطاقة الأمريكي، سيكون هناك حاجة إلى قدرات جديدة لتوليد الطاقة. وبالتالي سيتمحور تركيزنا في هذه الشراكة بشكل رئيسي على بناء مشاريع طاقة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي وقادرة على التوسع لتزويد الاحتياجات اللازمة لمراكز البيانات المتقدمة".

يذكر أن "القابضة" (ADQ) تدير أكثر من 25 شركة تابعة لمحفظتها في أكثر من 130 دولة، وتعمل في عدة قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد أبوظبي المتنامي، بما في ذلك الطاقة والمرافق، والأغذية والزراعة، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والنقل والخدمات اللوجستية. وركزت "القابضة" (ADQ) على الاستثمار في البنية التحتية منذ أن قامت حكومة أبوظبي بنقل ملكية الأصول إليها، بما في ذلك شركات الطاقة والمياه الرئيسية.

من ناحية أخرى، استطاعت شركة "إنرجي كابيتال بارتنرز"، منذ تأسيسها عام 2005، تعزيز مكانتها كشركة رائدة في الاستثمار في البنية التحتية لتحول الطاقة. وتتضمن محفظتها استثمارات في البنية التحتية للطاقة، والطاقة المتجددة، وتقنيات التخزين، والاستدامة، وإزالة الكربون. وتمتلك الشركة وتقوم بتشغيل مشاريع طاقة تولد أكثر من 83 جيجاواط في أسواق الطاقة الأمريكية الرئيسية باستخدام مجموعة متنوعة من التقنيات التي تشمل الغاز الطبيعي، والطاقة الحرارية الأرضية، والطاقة المائية والشمسية، وطاقة الرياح، وبطاريات التخزين، وتحويل النفايات إلى طاقة، على مدار العقدين الماضيين.

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