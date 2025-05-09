القاهرة- وقّع «مصرف أبو ظبي الإسلامي– مصر ADIB-Egypt» اتفاقية شراكة مع الخطوط السعودية، لإطلاق أول بطاقة ائتمانية دولية لبرنامج الفرسان في مصر، بالتعاون مع «فيزا». يمثل هذا التعاون الضخم إطلاق أول علامة تجارية مشتركة دولية لـ«الفرسان»، وستصمم فوائد البطاقة خصيصًا للسوق المصري، مما يسمح للأعضاء بكسب الأميال من خلال الإنفاق اليومي.

وقع الاتفاقية كل من رئيس قطاع الخدمات المصرفية للأفراد « بمصرف أبو ظبي الإسلامي– مصر ADIB-Egypt»، عمرو سند، ومساعد المدير العام لبرنامج الولاء «الفرسان» عصام أخونباي، في معرض سوق السفر العربي 2025.

وفي هذا السياق، صرّح محمد على، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف «أبو ظبي الإسلامي– مصر ADIB-Egypt»: «نفخر بريادتنا في تقديم حلول مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية تجمع بين الابتكار والقيمة الحقيقية. وتُعد هذه الشراكة بين المصرف، والفرسان، وVISA، خطوة مهمة نحو طرح بطاقة مغطاة فريدة صُمِمَت خصيصًا لتلبية تطلعات عملائنا. وهي تعكس التزامنا المستمر – بصفتنا أكبر بنك إسلامي في مصر – بتقديم تجارب مصرفية عالمية المستوى تتماشى مع قيَمنا، وتُمكّن عملاءنا من الاستفادة من مزايا سفر مجزية ومكافآت يومية».

وقال مساعد المدير العام لبرنامج الولاء «الفرسان»، عصام أخونباي: «تلتزم السعودية ببناء شراكات استراتيجية تعزز تجارب أعضاء برنامج الفرسان. ويمثل هذا التعاون أول علامة تجارية مشتركة دولية للفرسان، ونتطلع لهذه الشراكة مع مصرف «أبو ظبي الإسلامي– مصر ADIB-Egypt» لتحقيق هذا الإنجاز. ونركز على توسيع نطاقنا في القطاع المصرفي وقطاعات أخرى لتقديم فوائد تحسن تجربة ضيوفنا».

وأضافت ملك البابا، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Visa في مصر: «يسعدنا التعاون مع مجموعة السعودية ومصرف «أبو ظبي الإسلامي– مصر ADIB-Egypt» لتحقيق قيمة وفوائد استثنائية لعملائنا. وتمثل هذه الشراكة شهادة على التزامنا بتحسين التجارب اليومية لحاملي بطاقاتنا، مما يجعل تطلعاتهم في السفر أكثر قابلية للتحقيق. ومن خلال الاستفادة من انتشارنا العالمي وخبرتنا في مجال المدفوعات الرقمية، نهدف إلى تزويد أعضاء الفرسان بوصول لا مثيل له إلى المكافآت والخدمات التي تلبي احتياجاتهم».

ويستفيد أعضاء «الفرسان» من مجموعة العروض والمكافآت والحصول على المزيد من الخدمات المختارة من خلال شراكات عالمية للبرنامج تتضمن العديد من البنوك، الفنادق، مبيعات وتأجير السيارات، الاتصالات، مبيعات التجزئة، الخدمات، التأمين، وغيرها، مما يمنح الأعضاء فرصًا أكبر لكسب المزيد من أميال المكافآت والاستمتاع بمزايا إضافية.

نبذة عن مصرف "أبو ظبي الإسلامي – مصر"

مصرف "أبو ظبي الإسلامي – مصر"، هو المصرف الحائز على العديد من الجوائز المرموقة، وقد دخل إلى السوق المصرية من خلال استحواذ التحالف الإماراتي بين كل من مصرف أبو ظبي الإسلامي وشركة الإمارات الدولية للاستثمار على "البنك الوطني للتنمية" مصر وذلك في عام 2007م.

وفي إطار استراتيجيته كمصرف شامل يركز على تقديم مجموعة واسعة ومبتكرة من الحلول المالية الحديثة والمتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية لعملائه من الشركات والأفراد، تم استحداث بنية تحتية متطورة وتجديد لشبكة الفروع الـ 73 المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية من خلال فريق عمل من ذوي الكفاءات، كما يلتزم المصرف بتوفير تكنولوجيا مبتكرة تتضمن كافة المنتجات الرقمية، وإدخال أحدث الأساليب الذكية في تكنولوجيا الخدمات المصرفية للتسهيل على العملاء، حيث يعمل دائمًا على تقديم أحدث تقنيات الدفع الإلكتروني، ومواكبة أحدث التقنيات الذكية، سعيًا لنمو مستدام مرتبط بمستوى الخدمة وكفاءة العاملين ونمو الحصة السوقية.

ولتحقيق التكامل في الخدمات المصرفية وتقديم كافة المنتجات والخدمات؛ أنشأ مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر شركة "أبوظبي الإسلامي كابيتال مصر ADICapital" الذراع المصرفية الاستثمارية، وشركة "أدي فاينانس ADIFinance" للتأجير التمويلي، وشركة "ADI Consumer Finance”، وشركة "ADI Microfinance"، وذلك لتقديم الخدمات المالية غير المصرفية استجابةً للاحتياجات المتزايدة من العملاء ولتوفير خدمات ملائمة وفورية باستخدام التكنولوجيا المالية الرقمية.

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