في خطوة جديدة ضمن استراتيجيته الناجحة في التوسع والنمو، افتتح مصرف «أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» فرعًا جديدًا في منطقة المقطم، وتحديدًا في ٧٨ شارع ٩، وذلك ضمن خطته المستمرة لتعزيز انتشاره وتقديم خدماته المصرفية المتوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية لعدد أكبر من العملاء.

وبعد أن حقق الصدارة كأكبر بنك إسلامي في مصر، يواصل المصرف تنفيذ خطته التوسعية، مستهدفًا التواجد الفعّال في المواقع الحيوية، وتقديم حلول مالية مبتكرة تلبي تطلعات العملاء حيثما كانوا.

شهد حفل الافتتاح حضور كل من محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف «أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt»، وعمرو سند، رئيس قطاع التجزئة المصرفية، وعمرو الوكيل، مدير المناطق والفروع، إلى جانب عدد من قيادات المصرف.

يأتي افتتاح هذا الفرع الجديد تأكيدًا على التزام المصرف بتقديم تجربة مصرفية متكاملة، تواكب تطلعات العملاء وتخدم احتياجات الأفراد والشركات، مما يعزز مكانته كمؤسسة مالية رائدة في السوق المصري، ويعكس رؤيته في أن يكون الخيار الأول للعملاء الباحثين عن حلول مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

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