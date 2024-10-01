الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب: السياسة التوسعية لمصرف «أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt » تستهدف أن نكون أقرب لعملائنا وتحقيق للشمول المالي

القاهرة - أعلن مصرف «أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt»، عن افتتاح أحدث فروعه بمول "أوبن إير" بمدينتي، وذلك في إطار استراتيجية المصرف الطموحة التي تستهدف التوسع في تقديم الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وزيادة قاعدة العملاء، والانتشار الجغرافي في جمهورية مصر العربية لتصل شبكة فروعه بها إلى 71 فرعاً.

قام بافتتاح الفرع كل من محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف «أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt»، وعمرو سند، رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالمصرف، وبحضور المسؤولين التنفيذيين بالمصرف.

وبمناسبة هذا الافتتاح علق محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف «أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt»، قائلاً إن "السياسة التوسعية للمصرف تقوم على أساس خطة متكاملة ومدروسة بدقة، تستهدف أن نكون أقرب لعملائنا لتقديم أفضل الخدمات المالية والمصرفية المتوافقة مع الشريعة، كأحد أهم الدعائم لجذب مزيد من العملاء، وتلبية احتياجات جموع العملاء الحاليين المنتشرين بجميع أنحاء الجمهورية، فضلا عن تحقيق الأهداف الوطنية للشمول المالي، التي وضعتها الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري".

وفي ذات السياق، أكد عمرو سند، رئيس قطاع التجزئة المصرفية بمصرف «أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt»، أن خطة المصرف التوسعية تستهدف التركيز على تجهيز فروعنا بأحدث التقنيات في السوق، بالإضافة إلى معايير التصميم المتطورة، التي تضمن تقديم خدمة مصرفية فعالة وسريعة ومتميزة لعملائنا، ومن خلال فرعنا الجديد سنقوم بتقديم مجموعة من الخدمات المصرفية لتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء، خاصة الشباب المهتمون بالحلول المصرفية الرقمية.

نبذة عن مصرف "أبو ظبي الإسلامي – مصر"

مصرف "أبو ظبي الإسلامي – مصر"، هو المصرف الحائز على العديد من الجوائز المرموقة، وقد دخل إلى السوق المصرية من خلال استحواذ التحالف الإماراتي بين كل من مصرف أبو ظبي الإسلامي وشركة الإمارات الدولية للاستثمار على "البنك الوطني للتنمية" مصر وذلك في عام 2007.

وفي إطار استراتيجيته كمصرف شامل يركز على تقديم مجموعة واسعة ومبتكرة من الحلول المالية الحديثة والمتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية لعملائه من الشركات والأفراد، تم استحداث بنية تحتية متطورة وتجديد لشبكة الفروع الـ 70 المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية من خلال فريق عمل من ذوي الكفاءات، كما يلتزم المصرف بتوفير تكنولوجيا مبتكرة تتضمن كافة المنتجات الرقمية، وإدخال أحدث الأساليب الذكية في تكنولوجيا الخدمات المصرفية للتسهيل على العملاء، حيث يعمل دائما على تقديم أحدث تقنيات الدفع الإلكتروني، ومواكبة أحدث التقنيات الذكية، سعيا لنمو مستدام مرتبط بمستوى الخدمة وكفاءة العاملين ونمو الحصة السوقية.

ولتحقيق التكامل في الخدمات المصرفية و تقديم كافة المنتجات و الخدمات انشاء مصرف ابوظبي الإسلامي شركة أبو ظبي الإسلامي كابيتال مصرADI Capital" " الذراع المصرفية الاستثمارية ، وشركة "أدي فاينانس للتأجير التمويلي ADIFinance"، و شركة، ADI Consumer Finance وADI Microfinance، وذلك لتقديم الخدمات المالية الغير مصرفية و استجابةً للاحتياجات المتزايدة من العملاء ولتوفير خدمات ملائمة وفورية باستخدام التكنولوجيا المالية الرقمية.

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