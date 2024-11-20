الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب: مصرف "أبوظبي الإسلامي – مصر" يكشف خلال المعرض عن أهمية الخدمات الرقمية الالكترونية ويعطي أولوية كبرى للتوسع في استثماراته خلال عام 2025 في البنية التحتية التكنولوجية للمصرف والتحول الرقمي.

القاهرة- يشارك مصرف «أبو ظبي الإسلامي- مصر «ADIB-Egypt في معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات «Cairo ICT»في دورته الـ28، المنعقدة خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2024، في مركز مصر للمعارض الدولية. تُقام فعاليات المعرض هذا العام تحت شعار "The Next Wave"، لاستكشاف التقنيات المستقبلية في مختلف الصناعات والقطاعات، وتأتي مشاركة المصرف وعددٌ من شركاته التابعة في هذا الحدث لاستعراض أحدث الابتكارات المصرفية الرقمية، والرؤى المستقبلية في ظل التطورات المتلاحقة للتكنولوجيا العالمية.

ومن خلال جناحه بالمعرض، الذي يتميز بتصميم على أحدث طراز يسمح باستقبال عملاء الشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة، يقدم المصرف للشركات والمؤسسات وزائري المعرض، باقة من الخدمات البنكية والمنتجات المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهي المنتجات والخدمات التي تعكس ما قطعه مصرف «أبو ظبي الإسلامي- مصر «ADIB-Egypt من خطوات واسعة في مجال التحول الرقمي، الذي يأتي على قائمة أولويات المصرف، ويستحوذ على أهمية بالغة ضمن استراتيجيته.

وحول المشاركة في «Cairo ICT»، أكد السيد/ محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب «لمصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر «ADIB-Egypt، على حرص المصرف على المشاركة في المعرض باعتباره الحدث الأهم في قطاع التكنولوجيا في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، وفي هذا الإطار يعلن المصرف عن خطته في الاستثمار في التكنولوجيا والتحول الرقمي بمبلغ يقارب المليار جنيه خلال عام 2025، بخلاف ما سيتم إنفاقه على الأمن السيبراني. ويشهد الحدث حضور وتمثيل من مختلف الجهات الحكومية والبنوك وشركات الاتصالات، ويجذب للمهتمين بالتكنولوجيا الحديثة بكافة مجالاتها.

ويشارك المصرف أيضًا في معرض «Cairo ICT» من خلال عدد من شركاته التابعة، حيث تستعرض شركة " أبوظبي الإسلامي للتمويل الاستهلاكي" خلال المعرض الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الشركة من خلال تطبيقها على الهاتف المحمول "تكّة"، أول تطبيق تمويل استهلاكي متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية في مصر، كما ينضم إلى صفوف المشاركين في المعرض شركة "أبوظبي الإسلامي للتمويل متناهي الصغر" (أرزاق)، أحد الأذرع التمويلية المتخصصة لمصرف «أبو ظبي الإسلامي- مصر «ADIB-Egypt، والتي يقوم نشاطها علي دعم نمو وتوسع الأعمال متناهية الصغر مما يسهم في تنمية المجتمع. وقامت الشركة – ضمن فعاليات المعرض- بتوقيع عقد شراكة استراتيجية مع شركة "ضامن" وشركة Opay للمدفوعات الإلكترونية، بهدف تحصيل أقساط التمويلات من عملاء "أرزاق" عبر شبكة واسعة منتشرة في كافة المحافظات. ومن خلال هذه الخطوة، تسعى أرزاق لتعزيز تجربة عملائها وتقديم خدمات أكثر كفاءة وسهولة، بما يسهم في تحقيق أعلى مستويات رضا العملاء ويعزز الشمول المالي في السوق المصري.

نبذة عن مصرف "أبو ظبي الإسلامي – مصر"

مصرف "أبو ظبي الإسلامي– مصر"، هو المصرف الحائز على العديد من الجوائز المرموقة، وقد دخل إلى السوق المصرية من خلال استحواذ التحالف الإماراتي بين كل من مصرف أبو ظبي الإسلامي وشركة الإمارات الدولية للاستثمار، على "البنك الوطني للتنمية" مصر، وذلك في عام 2007.

وفي إطار استراتيجيته كمصرف شامل يركز على تقديم مجموعة واسعة ومبتكرة من الحلول المالية الحديثة والمتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية لعملائه من الشركات والأفراد، تم استحداث بنية تحتية متطورة وتجديد لشبكة الفروع الـ71 المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية من خلال فريق عمل علي اعلي مستوي من المهارة والخبرة والتدريب، فضلا عن وجود خطة انتشار طموحة عن طريق افتتاح العديد من الفروع الجديدة و نشر ماكينات صراف آلي ذات تقنيات متقدمة وإمكانيات تكنولوجيا فريدة بهدف تقديم أفضل الخدمات المصرفية والوصول بمنتجات مصرفنا لكافة العملاء في مختلف المحافظات. كما يلتزم المصرف بتوفير تكنولوجيا مبتكرة تتضمن كافة المنتجات الرقمية، وإدخال أحدث الأساليب الذكية في تكنولوجيا الخدمات المصرفية لتقديم افضل خدمة للعملاء، حيث يعمل دائما على تقديم أحدث تقنيات الدفع الإلكتروني، ومواكبة أحدث التقنيات الذكية، سعيا لنمو مستدام مرتبط بمستوى الخدمة وكفاءة العاملين ونمو الحصة السوقية.

ولتحقيق التكامل في الخدمات المصرفية وتقديم كافة المنتجات والخدمات أنشأ مصرف أبوظبي الإسلامي-مصر شركة "أبو ظبي الإسلامي كابيتال مصرADI Capital"، "الذراع المصرفية الاستثمارية، وشركة "أدي فاينانس للتأجير التمويلي ADIFinance"، وشركة، ADI Consumer Finance وADI Microfinance، وذلك لتقديم الخدمات المالية غير المصرفية، وكاستجابةً للاحتياجات المتزايدة من العملاء لتوفير خدمات ملائمة وفورية باستخدام حلول مصرفية ومنتجات مبتكرة متوافقة مع احكام الشريعة.

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