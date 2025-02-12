معززًا مكانته كأفضل بنك إسلامي في مصر

** المصرف يحقق صافي أرباح 9.02 مليارات جنيه بنسبة نمو 93% ويعزز مركزه المالي بارتفاع إجمالي الأصول إلى 260.5 مليار جنيه بنمو 61%

** ودائع العملاء تقفز إلى 200 مليار جنيه بنسبة نمو 57% عن العام السابق.. وإجمالي التمويلات يسجل 104.4 مليارات جنيه

** المصرف يقتنص 39 جائزة مصرفية من مؤسسات عالمية مرموقة خلال عام 2024 ويحصد 6 جوائز كأفضل بنك تمويل إسلامي مستدام

** الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب: أداء المصرف فى 2024 يؤكد أنه أصبح مرتبطًا بكل ما هو جديد ومبتكر في المنتجات المالية والخدمات المصرفية

** ملتزمون بتقديم خدمات مصرفية متميزة تلبي تطلعات عملائنا وتعزز مكانتنا كأفضل وأقوى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في مصر

القاهرة: ساهمت نتائج أعمال مصرف «أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» خلال عام 2024 في تعزيز مكانته بالسوق المصرية، حيث حقق المصرف نتائج ملموسة انعكست على الأداء المالي القوي على مدار العام، مما رسخ من مكانته الرائدة كأفضل بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في مصر.

وشهد العام الماضي، تحقيق المصرف أعلى معايير الجودة والابتكار في خدماته المصرفية، ومكّنت النتائج المالية المجمعة للمصرف خلال عام 2024 انتزاعه صدارة البنوك الإسلامية في سوقي الأصول والودائع، متربعًا على عرش المحافظ المالية الرئيسية، والتي تشمل الأصول والودائع والقروض. وبهذا التفوق، عزز مصرف «أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» مكانته كلاعب رئيسي في السوق المصرفي الإسلامي، ليؤكد قدرته على تحقيق الريادة الشاملة، ويمضي بخطى واثقة نحو تحقيق رؤيته المصرفية على مستوى منتجات التجزئة المصرفية والابتكار والمنتجات الرقمية والشركات، تعكس جميعها حجم إنجازاته في عدة مجالات، وتمثل تقديراً من الخبراء المصرفيين والمحللين الماليين بمجهودات وانجازات المصرف على مدار العام الماضي.

وتعكس الأرقام التي تحققت في أداء المصرف خلال عام 2024، نجاح البنك في تحقيق طفرة ملحوظة فى كافة الانشطة المصرفية، وكذلك على مستوى المسؤولية المجتمعية، حيث نجح المصرف في تعظيم العوائد مع الشركات التابعة، التي شهدت بدورها نموًا ملحوظًا في الأرباح والإيرادات، ليستحق المصرف التكريم والتتويج. وكشفت النتائج المالية المجمعة عن الفترة من 01/01/2024 إلى 31/12/2024، عن ارتفاع صافي أرباح مصرف «أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» لتصل إلى 9.02 مليارات جنيه، بنسبة نمو 93% عن العام السابق.

وأعلن المصرف عن أبرز النتائج المالية للعام الماضي، خلال مائدة مستديرة، عقدها يوم 11 فبراير 2025، بحضور السيد/ محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر. وقال المصرف إن النتائج الماليّة المجمعة فيما يخص معدلات النمو في الربحية، أظهرت ارتفاع إجمالي الإيرادات إلى 18 مليار جنيه بمعدل نمو 66%، كما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنحو 337 مليون جنيه ليصل إلى 1.9 مليار جنيه بنسبة نمو 22%.

تعليقًا على الأداء المالي خلال العام الماضي، صرح محمد علي- الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب «لمصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt»، قائلًا: "إننا نفخر بإنجازاتنا ونعتز بمكانتنا كأفضل وأكبر بنك إسلامي في مصر، وذلك بفضل الأداء المالي المتميز مما يعكس توجهًا قويًا نحو النمو الشامل، وأن استراتيجية المصرف ورؤيته المستقبلية لتعزيز مكانته في السوق المصرفي تسير على الطريق الصحيح، وتؤكد مجدداً قدرة المصرف الريادية علي صعيد الابتكار بحلول متميزة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. والجدير بالذكر ان اسم «مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» اصبح مرتبطًا بكل ما هو جديد ومبتكر في مجال المنتجات المالية والخدمات المصرفية، فنحن نحرص دائما علي تطبيق معايير الانضباط والالتزام بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. كما شارك المصرف في العديد من المبادرات لدعم الاستدامة والتمويل المستدام في مصر، مما يؤكد التزامه بدمج الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة".

وأشار "علي" إلى أن "هذه المجموعة من الجوائز التي توج بها المصرف لا تعد فقط احتفاءً بريادة المصرف من جانب الجهات والخبراء المصرفيين والمحللين الماليين، ولكنها أيضا نتيجة الحرص على الحصول على ثقة العملاء ورضاهم، وتقديم أعلى مستويات الخدمة لتلبية احتياجاتهم، مع الحرص على فهم متطلباتهم وتوفير حلول متميزة تلبي توقعات كلا من المساهمين والمستثمرين والعملاء، فبفضل ثقتكم تمكن المصرف من ترسيخ مكانته الرائدة كأكبر وأفضل بنك إسلامي في السوق المصري، ومرورًا بنتائجه المالية والمصرفية طوال العام".

وكما وعد مصرف «أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» بتقديم ما هو أفضل لمساهمية فإنه يعتزم توزيع أسهم مجانية بواقع سهم مجاني لكل سهم أصلي، بقيمة إجمالية 6 مليارات جنيه بنسبة 100%.

وفيما يخص معدلات النمو في المركز المالي، كشفت المؤشرات المالية لمصرف «أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» عن العام المالي 2024 عن ارتفاع إجمالي أصول المصرف بنحو 61% ليسجل 260.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مليار جنيه مقابل 162.3 مليار جنيه بنهاية 2023.

ويرجع هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع إجمالي تمويلات المصرف للعملاء والبنوك إلى 104.4 مليارات جنيه، بنسبة نمو 54% مقارنةً بالعام السابق مقابل 67.9 مليار جنيه بنهاية 2023.

كما يرجع النمو في إجمالي التمويلات إلي نمو محفظة الأفراد بنسبة 53% لتصل إلى 28 مليار جنيه بنهاية عام 2024 مقابل 18.3 مليار بنهاية السنة السابقة، ونمو محفظة الشركات والبنوك بنسبة 54% لتصل إلى 76.4 مليار بنهاية 2024 مقابل 49.6 مليار بنهاية 2023.

وأيضا ارتفعت صافي التوظيفات لدى البنوك بصورة جوهرية خلال عام 2024 بنسبة أكبر من 100% لتصل إلى 98 مليار جنيه، إلى جانب زيادة صافي الاستثمارات المالية بنسبة 24% بزيادة 8 مليارات جنيه لتصل إلى 42 مليار جنيه بنهاية عام 2024.

وعلى صعيد محفظة ودائع العملاء بمصرف «أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» بنهاية عام 2024؛ فقد قفزت إلى 200 مليار جنيه، بنسبة نمو 57% مقارنة بعام 2023، الذي وصلت فيه الودائع إلى 127 مليار جنيه.

وترجع هذه الزيادة إلى زيادة ودائع الأفراد بنسبة 50% لتصل إلى 87 مليار جنيه بنهاية 2024 بزيادة 29 مليار جنيه عن العام السابق. بالإضافة إلى نمو محفظة المؤسسات بنسبة 63% بزيادة قدرها 44 مليار جنيه عن العام السابق لتصل إلى 113 مليار جنيه بنهاية 2024.

أما عن معدلات الكفاءة، فقد بلغ معيار كفاية رأس المال 17.21%، وبلغ معدل العائد على حقوق الملكية 48.7%، هذا إلى جانب تطور نسبة المصروفات إلى الإيرادات والتي بلغت 17.4% بنسبة 3.6% عن العام السابق.

وواصل المصرف خطته التوسعية خلال عام 2024، ليصل عدد فروع المصرف إلى 72 فرعا، في إطار سعيه إلى توسيع شبكة فروعه لتغطية مناطق جغرافية جديدة لتسهيل الوصول إلى العملاء، إلى جانب 139 ماكينة صراف آلي (ATMs) في الأماكن الحيوية. وفيما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية، التي تعد أحد أهم ركائز «مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt»، فقد قدم المصرف من خلال مؤسسته الخيرية خلال عام 2024 الدعم اللازم لقطاعات الصحة والتعليم والفئات غير القادرة، من خلال الدعم المباشر أو من خلال الشراكات والتعاون مع الجهات الحكومية وغيرالحكومية، وكان أبرزها توقيع بروتوكول تعاون مع مستشفى "حروق أهل مصر"، أول مستشفى لعلاج الحروق بالمجان في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.

وفي ترجمة مُستحقة لهذه النتائج المميزة، تم تتويج المصرف بـ 39 جائزة عالمية، بما يعكس حجم هذه الإنجازات والتفوق المصرفي، والتقدير لجهود المصرف وإدارته وقيادته في تقديم الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وحرصه على تحقيق أعلى مستويات رضا العملاء. وقد شملت الجوائز عدة مجالات، أبرزها الخدمات الرقمية، والابتكار في التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى الاستدامة والتمويل المستدام، حيث حصد البنك 6 جوائز كأفضل بنك للتمويل الإسلامي المستدام.

نبذة عن مصرف "أبو ظبي الإسلامي – مصر"

مصرف "أبو ظبي الإسلامي – مصر"، هو المصرف الحائز على العديد من الجوائز المرموقة، وقد دخل إلى السوق المصرية من خلال استحواذ التحالف الإماراتي بين كل من مصرف أبو ظبي الإسلامي وشركة الإمارات الدولية للاستثمار على "البنك الوطني للتنمية" مصر وذلك في عام 2007.

وفي إطار استراتيجيته كمصرف شامل يركز على تقديم مجموعة واسعة ومبتكرة من الحلول المالية الحديثة والمتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية لعملائه من الشركات والأفراد، تم استحداث بنية تحتية متطورة وتجديد لشبكة الفروع الـ 72 المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية من خلال فريق عمل علي اعلي مستوي من المهارة والخبرة و التدريب ، فضلا عن وجود خطة انتشار طموحة عن طريق افتتاح العديد من الفروع الجديدة و نشر ماكينات صراف آلي ذات تقنيات متقدمة و إمكانيات تكنولوجيا فريدة بهدف تقديم افضل الخدمات المصرفية و الوصول بمنتجات مصرفنا لكافة العملاء في مختلف المحافظات. كما يلتزم المصرف بتوفير تكنولوجيا مبتكرة تتضمن كافة المنتجات الرقمية، وإدخال أحدث الأساليب الذكية في تكنولوجيا الخدمات المصرفية لتقديم افضل خدمة للعملاء، حيث يعمل دائما على تقديم أحدث تقنيات الدفع الإلكتروني، ومواكبة أحدث التقنيات الذكية، سعيا لنمو مستدام مرتبط بمستوى الخدمة وكفاءة العاملين ونمو الحصة السوقية.

ولتحقيق التكامل في الخدمات المصرفية و تقديم كافة المنتجات و الخدمات انشاء مصرف ابوظبي الإسلامي شركة أبو ظبي الإسلامي كابيتال مصرADI Capital" " الذراع المصرفية الاستثمارية، وشركة "أدي فاينانس ADIFinance"، و شركة، ADI Consumer Finance وADI Microfinance، وذلك لتقديم الخدمات المالية غير المصرفية و استجابةً للاحتياجات المتزايدة من العملاء ولتوفير خدمات ملائمة وفورية باستخدام حلول مصرفية ومنتجات مبتكرة متوافقة مع احكام الشريعة.

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