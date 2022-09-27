القاهرة/ مصر - أعلنت "شركة أبو ظبي الإسلامي كابيتال – ADI Capital " الذراع المصرفي الاستثماري لمصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر ADIB Egyptبصفتها المستشار المالي ومسوق التمويل الأوحد عن نجاحها في إتمام ترتيب تمويل إسلامي مشترك بإجمالي مبلغ 2 مليار جنيه مصري لصالح شركات تابعة لمجموعة السويدي اليكتريك بنظام المضاربة الدوارة، ويهدف هذا التمويل إلى التوسع في أنشطة المجموعة الصناعية وشركاتها التابعة. و يشترك في التمويل "مصرف أبو ظبى الإسلامي- مصر" كمرتب رئيسي أوليّ بالإضافة لقيامه بدور وكيل التمويل ووكيل الضمان، بالإضافة إلى كل من "بنك البركة –مصر"، "البنك الأهلي الكويتي –مصر"، "بنك التنمية الصناعية"، "ميد بنك"، "البنك الزراعي المصري"، و"البنك العقاري المصري العربي" كمرتبين رئيسين".

تعتبر مجموعة السويدي اليكتريك رائدة في تقديم حلول الطاقة المتكاملة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما إنها تمتلك أكثر من 31 منشأة صناعية و تعمل فى 48 دولة حول العالم.

في هذا السياق أعرب الأستاذ / محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبو ظبي الإسلامي –مصر، عن سعادته في إتمام هذا التمويل الإسلامي المشترك الذي بدوره سيساهم في دعم التصدير ودفع عجلة النمو للاقتصاد المصري من خلال تمويل أحد الشركات المصرية الرائدة في تقديم حلول الطاقة المتكاملة في الشرق الأوسط وإفريقيا؛ كما إنه سيعزز دور أدي كابيتال ADI Capital باعتبارها الذراع المصرفي الاستثماري لمصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر ADIB Egypt بصفتها أحد أهم الشركات الرائدة في ترتيب التمويلات الإسلامية المشتركة في مصر.

وصرح المهندس أحمد السويدي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك: "نحن نقدر التعاون مع جميع الشركاء في هذه العملية التي تأتي في وقت نحرص فيه على تحقيق المزيد من النمو عبر أسواقنا في مصر والخليج وأفريقيا، حيث يعد قطاع الطاقة أحد القطاعات الرئيسية التي تمثل مصدراً كبيراً للاستثمارات الأجنبية ويسهم بقدر كبير في الناتج المحلي الإجمالي."

وأضاف "يأتي هذا التمويل في إطار دعم خطط المجموعة للتوسع والنمو خلال الفترة المقبلة، والعمل على تغطية احتياجات الصناعة من رأس المال العامل، وتسهيل سير العمل واستيراد المواد الخام بالإضافة ترسيخ مكانتنا في الأسواق المختلفة

والتوسع في الأسواق المحلية والتصديرية بالأسواق الإقليمية والدولية، بما يدعم توجه البلاد في تعزيز المحتوى المحلي مما يرفع الناتج الإجمالي القومي."

ومن جانبه أكد السيد/حاتم الدمرداش، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أبو ظبي الإسلامي كابيتال –ADI Capital أن نجاح الشركة في ترتيب هذه الصفقة المهمة يعزز من مكانة شركة أبو ظبي الإسلامي كابيتال في سوق ترتيب التمويلات الإسلامية المشتركة في مصر. وأعرب أيضا بأنه فخور بثقة مجموعة رائدة مثل السويدي اليكتريك بما لها من دور مؤثر في الصناعة المصرية والإقليمية، بإسناد ترتيب أولى تمويلاتها المشتركة لشركة أبو ظبى الإسلامي كابيتال، وان هذا التمويل المشترك يدعم الخطط التوسعية لمجموعة السويدي - أحد أهم أعمدة الصناعة المصرية - مما يساهم بشكل إيجابي في نمو الاقتصاد المصري.

وقد تولى مكتب "سرى الدين وشركاه" العمل كمستشار قانوني حصري للبنوك الممولة في هذه الصفقة.

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نبذة عن أبو ظبي الإسلامي كابيتال- ADI Capital

شركة أبو ظبي الإسلامي كابيتال – ADI Capital، هي الذراع المصرفي الاستثماري لمصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر ADIB Egypt، وتتمتع بشبكة قوية من العلاقات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وعلى الصعيد الدولي، نفذ فريق شركة أبو ظبي الإسلامي كابيتال –ADI Capital ما يزيد عن 30 صفقة لجمع التمويلات بقيمة إجمالية بلغت 80 مليار جنيه مصري و20 معاملة أسهم (في المقام الأول عمليات دمج واستحواذ: زيادة رأس المال/ البيع الجزئي من خلال مستثمري الأسهم الخاصة) بقيمة 20 مليار جنيه مصري.

نبذة عن مصرف أبو ظبي الإسلامي

"مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر"، هو المصرف الحائز على العديد من الجوائز المرموقة، وقد دخل إلى السوق المصرية من خلال استحواذ التحالف الإماراتي بين كل من مصرف أبو ظبي الإسلامي وشركة الإمارات الدولية للاستثمار على "البنك الوطني للتنمية" مصر وذلك في عام 2007.

وفي إطار استراتيجيته كمصرف شامل يركز على تقديم مجموعة واسعة ومبتكرة من الحلول المالية الحديثة والمتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية لعملائه من الشركات والأفراد، تم استحداث بنية تحتية متطورة وتجديد لشبكة الفروع الـ70 المنتشرة

على مستوى محافظات الجمهورية من خلال فريق عمل من ذوي الكفاءات، كما يلتزم المصرف بتوفير تكنولوجيا مبتكرة تتضمن كافة المنتجات الرقمية، وإدخال أحدث الأساليب الذكية في تكنولوجيا الخدمات المصرفية للتسهيل على العملاء، حيث نعمل دائما على تقديم أحدث تقنيات الدفع الإلكتروني، ومواكبة أحدث التقنيات الذكية، سعيا لنمو مستدام مرتبط بمستوى الخدمة وكفاءة العاملين ونمو الحصة السوقية.

ولتحقيق التكامل في الخدمات المصرفية أنشأ "مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر" الذراع المصرفية الاستثمارية شركة "أبو ظبي الإسلامي كابيتال مصرADI Capital"، وشركة "أدي فاينانس للتأجير التمويلي ADIFinance"، وذراع إدارة الأصول شركة "مصرف أبو ظبي الإسلامي للاستثمار ADI Invest". وفي عام ٢٠٢٠، أسس مصرف أبو ظبي مصر شركتين إضافيتين، ADI Consumer Finance وADI Microfinance، وذلك استجابةً للاحتياجات المتزايدة من العملاء ولتوفير خدمات ملائمة وفورية باستخدام التكنولوجيا المالية الرقمية.

نبذة عن السويدي إليكتريك

السويدي إليكتريك (شركة مساهمة مصرية) هي شركة رائدة في مجال الطاقة المتكاملة والبنية التحتية والحلول الرقمية، وتتمتع بقدرات وإمكانات هائلة في تنفيذ المشروعات بنظام تسليم المفتاح. وعلى مدى أكثر من 80 عاما، التزمت الشركة بتقديم حلول موثوقة للطاقة تتسم بالكفاءة ومراعاة البيئة والاستدامة. ونظرا لريادتها في مجال حلول الطاقة والبنية التحتية في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، يتضمن نطاق عمليات الشركة 5 أنشطة رئيسية: الأسلاك والكابلات، والمنتجات الكهربائية، الأعمال الهندسية والإنشائية، والاستثمارات في البنية التحتية، والحلول الرقمية. وأعلنت الشركة الأم في مصر عن إيرادات قدرها 60.5 مليار جنيه بصافي دخل قدره 3.5 مليار جنيه في ديسمبر 2021، وبالشركة 17 ألف موظف، ولديها 48 مكتبا دوليا، و31 مصنعا للإنتاج، مع وصول الصادرات إلى أكثر من 110 بلدان في جميع أنحاء العالم.