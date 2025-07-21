أعلنت “برج إكس” (BurjX)، المنصة الإماراتية الرائدة لتداول الأصول الرقمية، عن حصولها رسمياً على ترخيص الخدمات المالية من سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) التابعة لأبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي العالمي في العاصمة الإماراتية، أبوظبي. ويشمل الترخيص أنشطة الوساطة المالية وحفظ الأصول الرقمية ضمن إطار تنظيمي متكامل.

ويُعد هذا الإنجاز خطوة استراتيجية مهمة في مسيرة الشركة، حيث أصبحت “برج إكس” واحدة من أوائل منصات الوساطة الرقمية الخاضعة لتنظيم الكامل في المنطقة، مما يتيح لها تقديم خدمات تداول وحفظ لأكثر من 100 أصل رقمي، وفقاً لأعلى معايير الامتثال والتنظيم، ويُرسخ مكانتها كمرجع إقليمي في السوق الرقمية من حيث الوصول، والتنوع، والموثوقية.

وتُشير التوقعات، إلى أن سوق العملات الرقمية في دولة الإمارات سيحقق إيرادات تُقدّر بحوالي 395.9 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2025، مع ارتفاع عدد المستخدمين إلى نحو 3.88 مليون مستخدم بحلول عام 2026، ويعكس ذلك معدلات نمو تُعد من بين الأعلى عالميًا، مع توقّعات بأن يمتلك نحو ثلث السكان عملات رقمية خلال العام المقبل. وفي هذا السياق، تضع "برج إكس" معيارًا جديدًا لما يمكن أن تكون عليه منصة رقمية منظّمة محليًا.

منصة محلية برؤية عالمية

وفي هذا السياق، قال عمر عباس، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة “برج إكس”، والذي شارك سابقاً في تأسيس منصة NDAX الكندية لتداول العملات الرقمية:"جئنا إلى دولة الإمارات لبناء منصة تجسّد مستقبل هذه المنطقة: منصة منظمة، موثوقة، وقادرة على المنافسة على المستوى العالمي. إن حصولنا على ترخيص من سلطة تنظيم الخدمات المالية وإطلاقنا لأكثر من 100 أصل رقمي هو دليل على ما يمكن تحقيقه عندما يُبنى المشروع من الصفر برؤية واضحة وثابتة. نحن لسنا منصة مستوردة، بل منصة إماراتية خالصة تم تطويرها محلياً لتقود المشهد العالمي.”

وفي السياق عينه، قال آدم فارس، الشريك المؤسس ورئيس مجلس الإدارة، والحاصل على شهادتي JD/MBA من جامعة هارفارد، والذي شغل سابقاً مناصب قيادية في “غولدمان ساكس”:“من النادر أن نشهد شركة ناشئة تنطلق بهذا المستوى من الكفاءة التنظيمية والتقنية. هذا الإطلاق يُثبت قوة البنية التحتية لدينا، وكفاءة فريق العمل، وطموحنا في ترسيخ مكانة ‘برج إكس’ كشركة عالمية رائدة منذ اليوم الأول.

كما انضم إلى مجلس إدارة المنصة الدكتور ريان لماند، المدير السابق في “بينانس” والرئيس الأسبق لإدارة المخاطر لدى هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات، مما يُضيف إلى المنصة خبرات نوعية في مجالات التنظيم المالي، والأصول الرقمية، والتمويل المؤسسي.

أكثر من 100 عملة رقمية قابلة للتداول بالدرهم بالتعاون مع " بنك زاند "

من خلال تكامل مباشر مع البنية التحتية المصرفية في دولة الإمارات وبالتعاون مع بنك زاند (Zand Bank)، تتيح “برج إكس” للمستخدمين تمويل حساباتهم بالدرهم الإماراتي والبدء بالتداول الفوري لأكثر من 100 أصل رقمي خلال ثوانٍ معدودة، تحت إشراف الإطار التنظيمي للأصول الافتراضية في أبوظبي العالمي (ADGM).

وانطلاقًا من موقعها كأحد أوائل الجسور الفعلية بين العملات التقليدية والعملات الرقمية في المنطقة، توفّر "برج إكس" بوابة آمنة وسلسة للوصول إلى الأسواق الرقمية، تجمع بين الكفاءة العالية والطابع الإماراتي الخالص، ما يعزّز من ثقة المستخدمين ويواكب تطورات القطاع على المستوى العالمي.

حفظ مؤسسي مرخّص بمستوى عالمي

بوصفها إحدى المنصات القليلة في المنطقة الحاصلة على ترخيص مزدوج يشمل الوساطة والحفظ، تجمع "برج إكس" بين قوة الإطار التنظيمي لأبوظبي العالمي (ADGM) للعملات الرقمية، وسرعة البنية التحتية المؤسسية المتقدّمة. وقد تم تطوير المنصة بالاعتماد على أنظمة بمستوى منصة “ناسداك”، قادرة على معالجة أكثر من مليون معاملة في الثانية، مع تأمين عالي المستوى باستخدام تقنية محافظ MPC من “فايربلوكس” (Fireblocks) لضمان أعلى مستويات الأمان والحماية.

وفي هذا السياق، تُقدّم المنصة دعماً كاملاً لجميع فئات المستثمرين، بدءًا من الأفراد المبتدئين وصولًا إلى المؤسسات المالية الكبرى، وذلك من خلال بنية حوكمة متعددة الطبقات، وتأمين شامل للمحافظ الساخنة والباردة، بالإضافة إلى رقابة تنظيمية صارمة، بما يضمن أعلى معايير الأمان والثقة في جميع العمليات.

معايير جديدة لإدارة الثروات الخاصة

وفي إطار سعيها لتلبية احتياجات المكاتب العائلية، والمؤسسات، والعملاء ذوي الملاءة المالية العالية الذين يبحثون عن تجربة مصمّمة حسب الطلب، أطلقت "برج إكس" قسم العملاء المهمين. ويوفّر هذا القسم خدمات تداول خارج المقصورة (OTC) بمستوى عالٍ من الخصوصية، وتنفيذًا مخصّصًا، ودعمًا مباشرًا وشخصيًا، فضلاً عن إمكانية الوصول إلى إحدى أوسع مجموعات الأصول الرقمية في المنطقة. وقد صُمّمت هذه الخدمة خصيصًا لتلبية تطلعات المستثمرين المحترفين الساعين إلى بناء محافظ استثمارية متنوّعة، ضمن بيئة تتسم بالشفافية الكاملة، والتحكّم، والثقة.

المرحلة المقبلة: النمو والتوسّع الإقليمي

مع الإطلاق الرسمي، تدخل "برج إكس" مرحلة جديدة من النمو، تركّز فيها على التوسّع داخل دولة الإمارات وخارجها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع تعزيز ركائزها الأساسية الثلاث: الأمن، والبساطة، الإطارالتنظيمي المتكامل. ومع زيادة الإقبال من قبل المستخدمين الأفراد، وتزايد الطلب من عملاء الثروات الخاصة، إلى جانب السيولة العالية عبر أكثر من 100 أصل رقمي، تتهيّأ "برج إكس" لتكون بوابة المنطقة المحليّة إلى الاقتصاد الرقمي العالمي.

نبذة عن “برج إكس”

“برج إكس” هي منصة وساطة وحفظ رقمية إماراتية المنشأ، حاصلة على ترخيص كامل من سلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة لأبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي العالمي في العاصمة أبوظبي. تأسست المنصة على يد عمر عباس، الشريك المؤسس لمنصة NDAX، وآدم فارس، الحاصل على شهادتي JD/MBA من جامعة هارفارد وذو الخبرة الواسعة في “غولدمان ساكس”. تقدم “برج إكس” خدمات تداول و حفظ بمستوى مؤسسي، مع إمكانية الإيداع والسحب بالدرهم الإماراتي، وبنية أمنية متطورة. وبما تملكه من ثقة وأداء، تعيد "برج إكس" تعريف العلاقة بين المنطقة والعملات الرقمية، وتُرسي معيارًا جديدًا للابتكار المحلي المنظَّم.

-انتهى-

#بياناتشركات