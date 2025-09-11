أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: استضافت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) وهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ جلسة حوارية رفيعة المستوى اليوم في هونغ كونغ لمناقشة الفرص المتاحة لمديري الأصول في هونغ كونغ ضمن أبوظبي العالمي (ADGM).

وشارك في الجلسة الحوارية، التي ترأستها السيدة جوليا ليونغ، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة، والسيد إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM)، أكثر من 20 من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات إدارة الأصول في هونغ كونغ. فيما شهدت الجلسة أيضاً مشاركة السيدة كريستينا تشوي، المدير التنفيذي للمنتجات الاستثمارية في هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة، والسيد فيليب ريتشارد، المدير التنفيذي للشؤون الدولية في سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM).

وتناول الحوار مجموعة متنوعة من المواضيع، بما في ذلك الفرص المتاحة لمديري الأصول في هونغ كونغ للوصول إلى المستثمرين في أبوظبي العالمي (ADGM) وفي دولة الإمارات العربية المتحدة عموماً من خلال نظام الاعتراف المتبادل بترخيص الصناديق الاستثمارية في دولة الإمارات.

وبهذه المناسبة، قال السيد إيمانويل جيفاناكيس: "يسعدنا التعاون مع هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ لاستضافة هذه الجلسة الحوارية رفيعة المستوى التي شهدت نقاشات مهمة ووفرت منصةً قيّمة لاستكشاف الفرص الجديدة والواعدة في قطاع إدارة الأصول، حيث نلتزم بتشجيع الابتكار وتعزيز ثقة المستثمرين، ودفع عجلة النمو المستدام، انطلاقاً من مكانة أبوظبي العالمي (ADGM) كمركز رائد لإدارة الأصول في المنطقة، وإننا نتطلع إلى البناء على الرؤى القيمة التي طرحت اليوم لتعزيز القدرة التنافسية والمرونة لمنظومتنا المالية."

من جانبها قالت السيدة ليونغ: "يمثل الحوار اليوم امتداداً للأسس الراسخة التي وضعتها مذكرة التفاهم الموقعة في مايو مع سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM)، حيث نواصل استكشاف آفاق أوسع للتعاون المشترك وتعزيز قنوات التواصل. ومن خلال جمع نخبة من قادة القطاع والجهات التنظيمية، نرسخ شراكات أعمق تساهم في تسهيل وصول مديري الأصول في هونغ كونغ إلى السوق الاماراتي."

وفي ندوة متخصصة نُظمت لاحقاً، قدّمت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) إحاطة شاملة حول المتطلبات التنظيمية لتوزيع الصناديق الاستثمارية عبر الحدود من قبل مديري الأصول. وشارك فيها أكثر من 30 ممثلاً عن قطاع إدارة الأصول في المدينة."

نبذة عن أبوظبي العالمي (ADGM)

أبوظبي العالمي (ADGM)، هو المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة. منذ افتتاحه في 21 أكتوبر 2015 ساهم أبوظبي العالمي (ADGM) في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد ومقر متميز لممارسة الأعمال، كما يشكل حلقة وصلٍ إستراتيجية بين الاقتصادات المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وكافة أنحاء العالم.

يتولى أبوظبي العالمي (ADGM) مهمة حوكمة جزيرة الماريه وجزيرة الريم بأكملهما اللتين تشملان المنطقة المالية الحرة لإمارة أبوظبي، ويعمل أبوظبي العالمي (ADGM) ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على التطبيق المباشر للقانون العام الإنجليزي.

صُنّف أبوظبي العالمي (ADGM) كواحد من أبرز المراكز المالية الدولية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث يوفر بيئة عمل متطورة وشاملة للمؤسسات المالية وغير المالية العالمية، تساعد على النمو وتمتاز بالمرونة وتبعث نحو التفاؤل.

ويتيح أبوظبي العالمي (ADGM) لكافة الكيانات العاملة ضمن نطاقه الاستفادة من خصائص الشمول، والتطور، والتنوع بين أبوظبي العالمي (ADGM) والأسواق العالمية الأخرى.

