تأتي هذه التحسينات في إطار جهود أبوظبي العالمي (ADGM) المستمرة لضمان عملية انتقالية سلسة للقطاع العقاري في جزيرة الريم إلى أبوظبي العالمي (ADGM).

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن أبوظبي العالمي (ADGM) ، المركز المالي الدولي الرائد في المنطقة، عن إدخال تحسينات على تشريعات الملكية العقارية، وإضافة تشريعات جديدة للمشاريع التطويرية للبيع على المخطط، فيما أعلن أيضاً عن إطلاق المنصة الرقمية الموحدة AccessRP، وذلك على إثر التوسعه الاستراتيجية إلى جزيرة الريم .

وسيسهم الإطار التنظيمي الجديد والمنصة الرقمية في دعم مسيرة النمو والابتكار في القطاع العقاري، وتعزيز مكانة أبوظبي العالمي ADGM)) كبيئة عقارية صديقة للأعمال، وجهة موثوقة وجاذبة للمستثمرين العالميين والمحليين.

كما سيسهم الإطار التنظيمي الجديد والمنصة الرقمية في دفع مسيرة التحول الرقمي، حيث ستقدم المنصة باقة متكاملة من الخدمات العقارية الموحدة وتشمل خدمات التصرفات العقارية وغيرها من الخدمات المتكاملة للمطورين وملاك العقارات، بهدف الارتقاء بتجربة العملاء وتعزيز سهولة الإجراءات في المنظومة العقارية في النطاق الجغرافي لأبوظبي العالمي.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن التحسينات الجديدة التي أدخلها أبوظبي العالمي (ADGM) تتوافق مع قانون العموم الإنجليزي وتتماشى مع أفضل الممارسات المعمول بها في المنطقة، والتي تضمن الشفافية والمرونة وتعزز معايير الامتثال وتساهم في حماية مصالح كافة الأطراف المعنية. وتشمل التحسينات الجديدة ما يلي:

تشريعات تنظيمية لعقود الايجار السكنية قصيرة الاجل

تشريعات مستحدثة للمشاريع التطويرية والبيوع على المخطط وحساب الضمان

إطار عمل جديد لتسجيل أصحاب المهن العقارية المختصين في العقارات والمشاريع التطويرية، كالوسطاء والمقيّمين العقاريين ومديري العقارات، والمساحين

أحكام خاصة بالعملية الانتقالية لجزيرة الريم

يشكل الإطار التنظيمي الجديد الركيزة الأساسية لمنصة القطاع العقاري الرقمية الموحدة AccessRP، والتي ستقدم مجموعة شاملة من الخدمات العقارية، بما في ذلك:

خدمات التصرفات العقارية كالشراء والبيع الافتراضي، والبيوع على المخطط، وتسجيل العقود الايجارية، وخدمات الرهن العقاري.

خدمات جديدة للمُطورين، تشمل تسجيل المشاريع التطويرية على المخطط وإدارة حسابات الضمان.

خدمات الملاك والتي تشمل إصدار الشهادات وتسجيل التوكيلات.

قال حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM) "ستسهم التحسينات الجديدة على تشريعات التنظيم العقاري والمنصة الرقمية في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى أبوظبي العالمي (ADGM) لتكون الوجهة المفضلة للعيش والعمل والاستثمار ، كما ستمهدان الطريق لمرحلة جديدة من النمو والازدهار والتطور في القطاع العقاري ،كما ستعزز المنصة العقارية الرقمية الموحدة رحلة المتعاملين وتسهيل عملية انتقال سلسة للشركات والمستفيدين من الخدمات العقارية ودمجهم ضمن منظومة أبوظبي العالمي (ADGM) المتكاملة.“

وفي هذه المناسبة، أود أن أؤكد على التزامنا المستمر بضمان عملية انتقال سلسة وسهلة للشركات على جزيرة الريم بينما نرتقي بمعايير التنظيم القطاع العقاري في المنطقة وتعزيز مكانة ابوظبي العالمي (ADGM) كمركز مالي دولي رائد في المنطقة"

نبذة عن أبوظبي العالمي (ADGM)

أبوظبي العالمي (ADGM)، هو المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة. منذ افتتاحه في 21 أكتوبر 2015 ساهم أبوظبي العالمي (ADGM) في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد ومقر متميز لممارسة الأعمال، كما يشكل حلقة وصلٍ إستراتيجية بين الاقتصادات المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وكافة أنحاء العالم.

يتولى أبوظبي العالمي (ADGM) مهمة حوكمة جزيرة الماريه وجزيرة الريم بأكملهما اللتين تشملان المنطقة المالية الحرة لإمارة أبوظبي، ويعمل أبوظبي العالمي (ADGM) ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على التطبيق المباشر للقانون العام الإنجليزي.

صُنّف أبوظبي العالمي (ADGM) كواحد من أبرز المراكز المالية الدولية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كما تم اختياره كأكبر مركز للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بوصفه أحد أكثر المراكز المالية تطوراً وشمولاً في العالم، يوفر أبوظبي العالمي (ADGM) بيئة عمل متطورة وشاملة تجتذب المؤسسات المالية وغير المالية العالمية، ويتيح أبوظبي العالمي (ADGM) لكافة الكيانات العاملة ضمن نطاقه الاستفادة من خصائص الشمول، والتطور، والتنوع بين أبوظبي العالمي (ADGM) والأسواق العالمية الأخرى.

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