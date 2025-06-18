تشمل المبادرات المشتركة توفير برامج التعليم المهني المستمر وتنظيم فعاليات تُركّز على النزاهة ومكافحة الاحتيال وحملات توعوية لتنمية المواهب الوطنية.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّعت أكاديمية أبوظبي العالمي (ADGM Academy)، ذراع المعرفة لأبوظبي العالمي (ADGM)، مذكرة تفاهم مع جمعية النزاهة لتعزيز مبادرات التعليم والتطوير المهني التي تُركّز على ممارسات النزاهة ومكافحة الاحتيال في دولة الإمارات.

وتعكس هذه الشراكة التزام الجانبين بتعزيز المواهب المحلية وترسيخ ثقافة الشفافية والسلوك الأخلاقي من خلال تصميم برامج تعليمية وتوعوية مشتركة.

ووقّع اتفاقية الشراكة علي المهيري، المدير الأول لقسم تمكين الأعمال في أكاديمية أبوظبي العالمي والسيدة نعيمة المنهالي، رئيسة مجلس إدارة جمعية النزاهة في 3 يونيو 2025. وتركز الاتفاقية على تعزيز التعاون الاستراتيجي لتقديم دورات تدريبية في مجال النزاهة ومكافحة الاحتيال لعامة الجمهور، والعمل على تطوير برامج قصيرة للتعليم المهني المستمر، وإنشاء مؤهلات جديدة معتمدة في دولة الإمارات في مجالات النزاهة ومكافحة الاحتيال.

وأكدت رئيسة جمعية النزاهة أن "جمعية المحققين المعتمدين للاحتيال" (ACFE) هي أكبر منظمة عالمية لمكافحة الاحتيال، وهي مؤسسة رائدة في تقديم التدريب والتوعية في هذا المجال، مشيرةً إلى أن جمعية النزاهة هي الجهة الشريكة الرسمية الوحيدة لجمعية المحققين المعتمدين للاحتيال (ACFE) في دولة الإمارات والمعتمدة رسمياً من وزارة تمكين المجتمع ودائرة تنمية المجتمع.

ستركز دورات النزاهة ومكافحة الاحتيال على سبل منع الاحتيال واكتشافه وردعه، وسيتم تقديمها من قبل أكاديمية "أبوظبي العالمي"، الجهة التدريبية المعتمدة من مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، وبدعم من جمعية النزاهة، الشريك الرسمي في الدولة لجمعية المحققين المعتمدين للاحتيال (ACFE).

وستتعاون أكاديمية أبوظبي العالمي وجمعية "النزاهة" لاستضافة فعاليات مشتركة بهدف رفع مستوى الوعي العام والمهني حول قضايا النزاهة والممارسات الأخلاقية في الخدمات المالية. كما سيشكل الطرفان فريق عمل مشتركاً في مجالات التعاون المحددة في مذكرة التفاهم، ليتولى مهمة تنفيذ الأهداف الاستراتيجية للشراكة وضمان تنفيذ المبادرات المتفق عليها.

وقال علي المهيري، المدير الأول لقسم تمكين الأعمال في أكاديمية "أبوظبي العالمي" (ADGM Academy): " بصفتنا الذراع المعرفي لأبوظبي العالمي (ADGM)، نلتزم بدعم وتطوير منظومة مالية أكثر قوة وشفافية، من خلال إعداد جيل جديد من المهنيين المتمرسين والمزودين بالأدوات والمعارف اللازمة لصون نزاهة الأسواق على مختلف المستويات. ويُعد تعاوننا مع جمعية النزاهة خطوة محورية في هذا المسار، حيث نسعى من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز الوعي الوطني بأعلى معايير السلوك الأخلاقي، وتطوير قدرات الكشف ومكافحة الاحتيال، لما لهذه الجوانب من أثر بالغ في ترسيخ الثقة، ودعم اقتصاد المعرفة، وتعزيز ممارسات الحوكمة والمساءلة في دولة الإمارات."

من جانبها، قالت السيدة نعيمة المنهالي، رئيسة مجلس إدارة جمعية النزاهة: "تشكل هذه الشراكة محطة بارزة نحو تأهيل قوى عاملة على جاهزية تامة لمواكبة المستقبل، وتتمسك بقيم النزاهة والمساءلة والتميّز المهني. وبالتعاون مع أكاديمية أبوظبي العالمي، نفخر بدعم رؤية دولة الإمارات لتعزيز قيم الشفافية والسلوكيات الأخلاقية في المجتمع. وتعكس شراكتنا أيضاً التزامنا المشترك بزيادة الوعي وتعزيز القدرات الوطنية في مكافحة الاحتيال. ونسعى من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة في مجالي النزاهة ومكافحة الاحتيال إلى ترسيخ ثقافة النزاهة ومبادئ مكافحة الاحتيال عبر كافة القطاعات."

وتؤكد هذه الشراكة الجهود المستمرة التي تبذلها أكاديمية أبوظبي العالمي لتقديم تعليم عالمي المستوى وتطوير المهارات القيادية، كما تدعم الأجندة الوطنية لتطوير رأس المال البشري في مختلف المجالات التنظيمية والحوكمة.

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