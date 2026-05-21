أبوظبي/ أثينا،:أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) وهيئة سوق المال اليونانية عن توقيع مذكرة تفاهم، لوضع إطار رسمي للتعاون وتبادل الدعم بين الجانبين.

ووقّع مذكرة التفاهم كل من السيد/ إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM)، والسيدة/ فاسيليكي لازاراكّو، رئيسة هيئة سوق المال اليونانية.

وتوفر الاتفاقية إطاراً عملياً يتيح لسلطة تنظيم الخدمات المالية وهيئة سوق المال اليونانية العمل معاً في مجال الإشراف على أسواق رأس المال وتنظيمها، بما يشمل تبادلاً منظماً للمعلومات وتقديم الدعم ضمن نطاق اختصاص الطرفين، بما يسهم في تعزيز نزاهة الأسواق وترسيخ ثقة المستثمرين. كما تسهل الاتفاقية التعاون في أولويات مشتركة، مثل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة، وضمان الامتثال للعقوبات ذات الصلة.

وبهذه المناسبة، قال السيد/ إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM): "تشكل مذكرة التفاهم مع هيئة سوق المال اليونانية خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون التنظيمي الدولي. فمن خلال ترسيخ علاقاتنا مع الشركاء الدوليين الرئيسيين، نؤكد التزامنا بالحفاظ على أعلى معايير نزاهة الأسواق والشفافية والإشراف الفعّال."



من جانبها، قالت السيدة/ فاسيليكي لازاراكّو، رئيسة هيئة سوق المال اليونانية: "يسهم هذا الاتفاق في تعزيز التعاون الدولي للهيئة مع الجهات التنظيمية البارزة خارج الاتحاد الأوروبي، بما يضمن إشرافاً أكثر فاعلية ويعزز الثقة في الأسواق."

وتعكس هذه الاتفاقية تركيز الجانبين المشترك على آليات التعاون العملية التي تمكّن الجهات التنظيمية من التعامل مع الأنشطة العابرة للحدود بمستوى أعلى من التنسيق، بهدف تعزيز حماية المستثمرين، ودعم نزاهة ومرونة أسواق رأس المال العالمية.

نبذة عن هيئة سوق المال اليونانية

هيئة سوق المال اليونانية هي جهة تنظيمية أُنشئت بموجب القانون اليوناني، وتهدف إلى ضمان حماية أسواق رأس المال ونزاهتها وكفاءة عملها. يقع مقرها الرئيسي في العاصمة اليونانية أثينا، ولديها مكتب إقليمي في سالونيك. كما أن الهيئة عضو في كل من الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية وتشارك بفعالية في جهود التعاون التنظيمي على المستويين الأوروبي والدولي، بما يسهم في تطوير الأطر التنظيمية لأسواق رأس المال.

وتتولى الهيئة الإشراف على الجهات الخاضعة للتنظيم، بما في ذلك شركات الاستثمار، ومديرو الأصول، وصناديق الاستثمار الجماعي، ومزودو خدمات الأصول المشفرة وغيرهم، إلى جانب الشركات المدرجة، وذلك لضمان الامتثال للقواعد المعمول بها في أسواق رأس المال، والتي تشمل متطلبات الشفافية، وقواعد عروض الاستحواذ، ومتطلبات نشرات الإصدار، ومعايير التقارير المالية، والإفصاح عن الملكيات الرئيسية. كما تراقب الهيئة إساءة استخدام السوق والتداول بناءً على معلومات داخلية، والامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال.

وبالإضافة إلى ذلك، تشرف الهيئة على الأسواق المنظمة، وغرف المقاصة، ومراكز إيداع الأوراق المالية، وتُجري أعمال المراقبة وبحوث السوق، كما تُقيّم الملاءمة المهنية للمشاركين في السوق. وتتلقى وتعالج شكاوى المستثمرين، وتمارس صلاحياتها الرقابية، بما في ذلك فرض الغرامات، وقرارات التعليق، وإصدار التنبيهات.

نبذة عن أبوظبي العالمي (ADGM)

أبوظبي العالمي (ADGM)، هو المركز المالي الدولي الرائد لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وأحد أكبر المناطق المالية في العالم من حيث النطاق الجغرافي والأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد التراخيص الناشطة.

يُعدّ أبوظبي العالمي (ADGM) واحدًا من مجموعة محدودة من المراكز المالية العالمية والمركز المالي الوحيد على مستوى المنطقة الذي يعمل ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على التطبيق المباشر لقانون العموم الإنجليزي.

يتولى أبوظبي العالمي (ADGM) مهمة حوكمة جزيرة الماريه وجزيرة الريم اللتين تشملان مجتمعتين المنطقة المالية الحرة لإمارة أبوظبي، كما يشكل حلقة وصلٍ بين الاقتصادات المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا والأسواق العالمية. يوفر أبوظبي العالمي (ADGM) منظومة متقدمة وشاملة تُمكن المؤسسات المالية وغير المالية من الازدهار، كما يدعم الابتكار والنمو المستدام والمرونة الاقتصادية طويلة الأمد.

من خلال نموه المستمر وشراكاته العابرة للحدود، يعزز أبوظبي العالمي (ADGM) مكانة أبوظبي باعتبارها "عاصمة رأس المال" ووجهة عالمية رائدة في مجالات التمويل والاستثمار والأعمال.

