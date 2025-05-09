منصة عالمية جديدة تستهدف الأسواق الدولية مع التركيز على تسريع نمو قطاع التأمين وأسواق رأس المال في الشرق الأوسط وآسيا

رأس مال أولي يزيد عن مليار دولار أمريكي مع استهداف محفظة التزامات تأمينية تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار

المنصة ترتكز على نهج استراتيجي قائم على الذكاء الاصطناعي لتحسين البيانات وتحليلات الأسواق وتعزيز كفاءة رأس المال

المنصة طُوّرت من خلال شراكة استراتيجية مع بلاك روك التي ستوفر أفضل الخدمات الإدارية والاستشارات والقدرات التقنية

لونيت تدخل قطاع إعادة التأمين بصفة شريك في المنصة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الشركة العالمية القابضة، شركة الاستثمار العالمية الرائدة المختصة في بناء شراكات حيوية لتعزيز القيمة وتحقيق النمو، عن خططها لإطلاق منصة جديدة لإعادة التأمين قائمة على الذكاء الاصطناعي، وتتخذ من أبوظبي العالمي (ADGM) مقراً رئيسياً لها. ستوفر المنصة الجديدة، التي لم يتم تسميتها بعد، قدرات اكتتاب تأمينية حيوية مدعومة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف تسريع وتيرة النمو في منطقة الخليج، ودعم تطور أسواق رأس المال الإقليمية.

وستتعاون شركة بلاك روك مع المنصة لتقديم خدمات رائدة في إدارة أصول التأمين، وخدمات الاستشارة إلى جانب تقنيات نظام الذكاء الاصطناعي "علاء الدين". كما ستنضم شركة لونيت بصفتها شريكاً في المنصة الجديدة، مستفيدةً من خبرتها الواسعة في الأسواق الخاصة والعامة، وتجربتها العالمية في الاستثمار عبر مختلف فئات الأصول المتعددة، لدعم وتطوير المنصة.

ويُعدّ قطاع التأمين عنصراً محورياً لدفع عجلة النمو الاقتصادي والاستثمارات. ومن خلال تأسيس منصة محلية قوية لإعادة التأمين، صُممت خصيصاً لتلبية متطلبات هذا القطاع، يمكن اغتنام الفرص التي توفرها المنظومة المالية المزدهرة في منطقة الخليج.

تقدم المنصة مجموعة شاملة ومتكاملة من الحلول المصممة بعناية للتأمين على الممتلكات والأضرار المحتملة، والتأمين على الحياة، والمنتجات التأمينية المتخصصة. وستزاول أعمالها انطلاقاً من أبوظبي العالمي (ADGM)، لتغطي مناطق جغرافية رئيسية حيث ستوفر منصة محلية شاملة قادرة على تلبية مختلف احتياجات الأسواق العالمية، مع الحفاظ على التركيز الاستراتيجي على منطقة الشرق الأوسط وآسيا.

وترتكز عمليات الشركة على نهج متطور قائم على الذكاء الاصطناعي، حيث تستخدم مجموعة من التقنيات الحديثة من دون التقيد بالأنظمة والتقنيات التقليدية، ما سيمكنها من تطوير آليات تحليل البيانات وتحسين استراتيجيات التسعير والعمليات التشغيلية. وستساهم هذه التقنية في الارتقاء بقدرات الاكتتاب التأميني من خلال تحسين جودة وسرعة تقييمات المخاطر، وبالتالي تعزيز الاستفادة من رأس المال.

كما ستعتمد المنصة استراتيجية "الاستحواذ والتطوير" حيث تستهدف الشركة في مراحلها الأولى تقديم التزامات تأمينية تفوق 10 مليارات دولار، انطلاقاً من التزامات أولية تزيد عن مليار دولار، إلى جانب تمويلات إضافية عبر الديون والأدوات التمويلية المختلطة. وبعد توقيع الوثائق النهائية، ستُقدّم شركة بلاك روك التزاماً استثمارياً بحصة أقلية في هذه المبادرة.

وأعلنت الشركة العالمية القابضة أن الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أدنوك، سيترأس مجلس إدارة الشركة، إلى جانب قيادة عملياتها التنفيذية من قبل مارك ويلسون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة أفيفا بي إل سي ومجموعة إيه آي إيه المحدودة، والذي سيضيف قيمة كبيرة لهذا المشروع الطموح من خلال خبراته الواسعة في القطاع.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: "يسرّنا أن نساهم في استقطاب رؤوس الأموال العالمية وربطها بالفرص الواعدة التي تتيحها المنطقة من خلال أسواقها الحيوية سريعة النمو، وذلك عبر إطلاق شركة عالمية ستضيف قيمة متميزة وتحقق عوائد مالية قوية، إلى جانب المساهمة في تشكيل مستقبل قطاع التأمين من خلال تبنّي أحدث التقنيات. وتستفيد الشركة الجديدة من الدعم القوي وشراكتنا الراسخة مع الشركة العالمية القابضة وبلاك روك ولونيت، لإضافة خبرات واسعة ومتخصصة والانطلاق بقاعدة رأسمالية قوية ومنهجية قائمة على الذكاء الاصطناعي للارتقاء بمستويات الكفاءة والدقة. كما أن اختيار الشركة تأسيس مقرها الرئيسي في أبوظبي العالمي (ADGM) سيمنحها الأفضلية من خلال الاستفادة من إطار تنظيمي قوي، وسوق تأمين سريع النمو، ومركز مالي نابض".

من جانبه، قال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: "يؤكد هذا المشروع التزام الشركة العالمية القابضة بدفع مسيرة الابتكار والنمو الاستراتيجي، إلى جانب الاستفادة من محفظتها المتنوعة ورؤيتها الإقليمية الطموحة لإرساء معايير جديدة لقطاع التأمين، وتقديم قيمة مستدامة لمختلف أصحاب المصلحة والمساهمة في مسيرة الازدهار الاقتصادي في المنطقة".

بدوره قال لاري فِنك، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة بلاك روك: "نفخر بالتعاون مع الشركة العالمية القابضة ولونيت لتنفيذ هذه المبادرة الرائدة التي تهدف إلى تسريع وتيرة تطوير قطاع التأمين وأسواق رأس مال والمنظومة المالية في أبوظبي والمنطقة. ونتطلّع إلى الاستفادة من خبراتنا في إدارة الأصول، والاستشارات، وقدراتنا التكنولوجية لدعم نمو هذه المنصة."

وقال مرتضى حسين، الشريك الإداري في لونيت: "يسعدنا أن نتعاون مع الشركة العالمية القابضة وبلاك روك لبناء منصة رائدة في قطاع التأمين على مستوى المنطقة. ونتطلّع إلى تسخير خبراتنا الاستثمارية واغتنام الفرص في مجالات أعمال مرتبطة بالتأمين. كما نفخر بمساهمتنا في تطور المنظومة المالية في أبوظبي."

ولفت مارك ويلسون، الرئيس التنفيذي للشركة إلى الموقع المحوري الذي تحتله مدينة أبوظبي وسط مشهد عالمي يزخر بالتغيرات المتسارعة في أسواق رأس المال وتقنيات الذكاء الاصطناعي. وقال: "تستند الشركة إلى أسس متينة قائمة على الذكاء الاصطناعي، ورأس مال قوي، وقائمة شركاء استراتيجيين، ما سيمنحها مكانة فريدة تؤهلها لإرساء معايير جديدة وإعادة تشكيل مستقبل التأمين".

نبذة عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة عام 1999، ونجحت في بناء مكانة مرموقة فأصبحت اليوم الشركة القابضة الأعلى قيمةً في الشرق الأوسط وإحدى أكبر شركات الاستثمار على مستوى العالم، بقيمة تبلغ 879.6 مليار درهم (أي ما يعادل 239.3 مليار دولار أمريكي). وشهدت الشركة منذ تأسيسها الكثير من التحولات الاستراتيجية لتُمثل اليوم جيلاً جديداً من المستثمرين. وتلتزم الشركة التزاماً راسخاً بالاستدامة والابتكار ودعم مسيرة التنويع الاقتصادي من خلال محفظتها الواسعة التي تضم أكثر من 1,300 شركة تابعة، تساهم جميعها في دفع المسيرة التنموية في قطاعات حيوية عديدة، مثل إدارة الأصول والرعاية الصحية والعقارات والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.

ويركز نهج الشركة العالمية القابضة على البحث المستمر عن الفرص عبر تكامل محفظة أصولها وتخطي الحواجز والابتعاد عن الأساليب والمنهجيات التقليدية، ما يمكنها من بناء شبكة علاقات وشراكات حيوية لتعزيز القيمة وتسجيل أفضل النتائج وتحقيق نمو واسع النطاق عبر مختلف القطاعات.

تلتزم الشركة العالمية القابضة بالوفاء بمسؤولياتها تجاه المساهمين والعملاء والموظفين، وتحرص على الاستثمار بحس عالٍ من المسؤولية لضمان تحقيق قيمة مستدامة من خلال التواصل المستمر مع المجتمعات التي تزاول فيها أعمالها، وإحداث تأثير إيجابي مع كل استثمار.

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نبذة عن لونيت

لونيت هي شركة عالمية مستقلة لإدارة الاستثمارات البديلة تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وتضم 200 موظف تقريباً. تدير الشركة أصولاً بقيمة 110 مليار دولار أمريكي تتوزع على جميع فئات الاستثمار في الأسواق الخاصة، بما في ذلك عمليات الاستحواذ، وأسهم النمو، ورأس المال الجريء في المراحل المبكرة والمتأخرة، والائتمان المالي العام والخاص، والأصول الحقيقية، والأسهم العامة. وتهدف لونيت إلى ترسيخ مكانتها بين مزودي الحلول الاستثمارية الرائدة في الأسواق الخاصة من خلال الحسابات المدارة بشكل منفصل والصناديق ذات فئات الأصول المتعددة، بما يحقق رؤيتها الهادفة إلى تزويد العملاء بأفضل العوائد المعدلة حسب المخاطر.

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