​​​​​​أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن كل من سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، ودائرة البلديات والنقل عن توقيع مذكرة تفاهم تهدف لتسهيل العملية الانتقالية للخدمات العقارية ضمن النطاق الموسع لأبوظبي العالمي (ADGM)

وفي ضوء توسيع نطاق أبوظبي العالمي (ADGM) ليشمل جزيرة الريم، تضع مذكرة التفاهم الأسس لبناء شراكة استراتيجية بين أبوظبي العالمي (ADGM) ودائرة البلديات والنقل بهدف نقل الخدمات العقارية وتعزيز كفاءة وجودة الخدمات البلدية المُقدمة للمقيمين والشركات العاملة في النطاق الجغرافي لأبوظبي العالمي (ADGM). وتحدّد مذكرة التفاهم كافة الأدوار والمسؤوليات للطرفين، بما يضمن عملية انتقالية سلسة للقطاع العقاري في جزيرة الريم من دائرة البلديات والنقل إلى أبوظبي العالمي (ADGM)، وفي الوقت نفسه تعزيز التعاون المستمر في مجال التخطيط العمراني البنية التحتية وغيرها من الخدمات الأساسية مع الدائرة.

معلقاً على توقيع مذكرة التفاهم، قال حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM): "يشكل التعاون مع دائرة البلديات والنقل خطوة بارزة في مسيرة توسّع أبوظبي العالمي (ADGM) ستمكننا من إرساء معايير جديدة للقطاع العقاري. كما أن توسيع نطاقنا الجغرافي ليشمل جزيرة الريم لا يُعد إنجازاً هامًا لأبوظبي العالمي (ADGM) فقط، ولكنه أيضاً سيعود بمنافع ومزايا كثيرة للذين يعيشون ويعملون ضمن نطاق أبوظبي العالمي (ADGM). وتعكس هذه الخطوة أيضاً التزام أبوظبي العالمي (ADGM) الراسخ بدعم رحلة النمو الاستثنائية في أبوظبي وبناء منظومة متكاملة ومزدهرة للاستثمار. ومن خلال مذكرة التفاهم، سنسخّر خبراتنا المشتركة لتقديم خدمات فعالة ذات جودة عالية تلائم مختلف الاحتياجات المتغيرة لمجتمع الأعمال في أبوظبي العالمي (ADGM). وبجانب هذا التوسّع، سيُقدم أبوظبي العالمي (ADGM) إطاراً تنظيمياً شاملاً لضمان ممارسات عقارية شفافة وفعالة تتوافق مع المعايير المعمول بها عالمياً ضمن نطاقه الجغرافي الموسع، بما يعزز التزامه بالابتكار والتميز في الأنظمة الخاصة بالقطاع العقاري".

وفي إطار تعليقه على أهمية مذكرة التفاهم، قال سعادة الدكتور سالم الكعبي، مدير عام شؤون العمليات في دائرة البلديات والنقل: "تمثل مذكرة التفاهم هذه إنجازًا مهمًا ضمن إطار جهودنا المشتركة لتعزيز جودة وكفاءة الخدمات العقارية في أبوظبي، إذ نسعى إلى تقديم خدمات متكاملة أكثر سلاسة وفاعلية قادرة على الارتقاء بهذا القطاع وتعزيز جاذبيته للمستثمرين من خلال شراكتنا مع أبوظبي العالمي التي تجسد رؤيتنا المشتركة لدفع عجلة التقدم والنمو في أبوظبي ".

ومن خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، يقف أبوظبي العالمي (ADGM) في موقع مثالي يؤهله لقيادة الابتكار والكفاءة والتميز في تقديم الخدمات العقارية والبلدية، وبالتالي المساهمة في تعزيز مكانة أبوظبي كمركز مالي عالمي رائد لمزاولة الأعمال والاستثمار.

نبذة عن أبوظبي العالمي (ADGM)

أبوظبي العالمي (ADGM)، هو المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة. منذ افتتاحه في 21 أكتوبر 2015 ساهم أبوظبي العالمي (ADGM) في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد ومقر متميز لممارسة الأعمال، كما يشكل حلقة وصلٍ إستراتيجية بين الاقتصادات المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وكافة أنحاء العالم.

يتولى أبوظبي العالمي (ADGM) مهمة حوكمة جزيرة الماريه وجزيرة الريم بأكملهما اللتين تشملان المنطقة المالية الحرة لإمارة أبوظبي، ويعمل أبوظبي العالمي (ADGM) ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على التطبيق المباشر للقانون العام الإنجليزي.

صُنّف أبوظبي العالمي (ADGM) كواحد من أبرز المراكز المالية الدولية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كما تم اختياره كأكبر مركز للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بوصفه أحد أكثر المراكز المالية تطوراً وشمولاً في العالم، يوفر أبوظبي العالمي (ADGM) بيئة عمل متطورة وشاملة تجتذب المؤسسات المالية وغير المالية العالمية، ويتيح أبوظبي العالمي (ADGM) لكافة الكيانات العاملة ضمن نطاقه الاستفادة من خصائص الشمول، والتطور، والتنوع بين أبوظبي العالمي (ADGM) والأسواق العالمية الأخرى.

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