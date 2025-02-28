· أبوظبي العالمي (ADGM) يعزز مكانته بوصفه المركز المالي العالمي الأسرع نمواً في المنطقة، محققاُ نمواً بنسبة 32% على أساس سنوي في عدد الشركات العاملة فيه والذي وصل إلى 2,381 شركة.

· عدد مدراء الأصول والصناديق في أبوظبي العالمي (ADGM) يصل إلى 134 مديراً خلال العام 2024، يديرون أكثر من 166 صندوق.

· زيادة سنوية بنسبة 39% في إجمالي القوى العاملة في النطاق الجغرافي لأبوظبي العالمي (ADGM).

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن أبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تسجيل نمو غير مسبوق خلال عام 2024 بزيادةٍ كبيرة بنسبة 245% في إجمالي حجم الأصول تحت الإدارة. كما حقق أبوظبي العالمي (ADGM) سلسلة من الإنجازات والتطورات الهامة على الصعيدين المالي والتنظيمي، فضلاً عن استكمال عملية انتقال الشركات إلى جزيرة الريم، مُعززاً مكانة أبوظبي باعتبارها "عاصمة رأس المال".

معلقاً على هذا الأداء، قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي (ADGM): "تحتل أبوظبي مكانة رائدة على مستوى القطاع المالي العالمي، مجسدة أبرز معاني الاستقرار والطموح والنمو الاقتصادي. وبينما يعزز ’اقتصاد الصقر‘ مكانته كوجهة رائدة للاستثمار والابتكار، يلعب أبوظبي العالمي (ADGM) دوراً محورياً في دعم هذا النمو باعتباره أكثر المراكز المالية أماناً وديناميكية في العالم في مجال إدارة الأصول والثروات. ويعكس التوسع والنمو غير المسبوق الذي حققناه مكانة أبوظبي باعتبارها ’عاصمة رأس المال‘ ومركزاً ديناميكياً وملتقىً لرؤوس الأموال والأفكار والابتكارات الكفيلة برسم ملامح المشهد المالي في المستقبل. وبناءً عليه، نؤكد التزام أبوظبي العالمي (ADGM) في المرحلة المقبلة بدعم جهود إرساء منظومة مالية عالمية تتميز بمرونتها وريادتها وقدرتها على إحداث الأثر العالمي".

النمو في قطاع إدارة الأصول

سجّل أبوظبي العالمي (ADGM) زيادة استثنائية بنسبة 245% في إجمالي حجم الأصول تحت الإدارة في عام 2024، مقارنةً بزيادة قدرها 35% في عام 2023. ويبلغ عدد مدراء الأصول والصناديق في أبوظبي العالمي حالياً 134 مدير، يديرون أكثر من 166 صندوقاً.

وينعكس النمو الكبير الذي شهده قطاع إدارة الأصول لدى أبوظبي العالمي (ADGM) في زيادة عدد التراخيص الجديدة، مع اتجاه كبرى الشركات العالمية لاختيار أبوظبي العالمي (ADGM) كمركز إقليمي لها. وبحلول نهاية عام 2024، احتضن أبوظبي العالمي ADGM)) 275 مؤسسة مالية، حصلت 79 منها على التراخيص خلال العام نفسه.

وانضمت إلى أبوظبي العالمي (ADGM) في عام 2024 العديد من المؤسسات المالية الرائدة، بما فيها علامات عالمية مثل: "بلاك روك"، و"بولين كابيتال"، و"بي جي آي إم"، و"نوفين"، و"جنرال أتلانتيك"، و"لون ستار فندز"، و"إنفست إندستريال"، و"مارشال وايس"، و"أكسا آي إم"، و"إيفل إنفستمنت الشرق الأوسط"، و"جي كيو جي بارتنرز"، و"إس إس آند سي" للخدمات المالية، و"مورغان ستانلي".

مجتمع أعمال متنامٍ وقوى عاملة مزدهرة

بعد توسيع نطاقه الجغرافي ليشمل جزيرة الريم في عام 2023، استكمل أبوظبي العالمي (ADGM) عملية دمج جزيرة الريم بنجاح في نهاية عام 2024، ووصل عدد الشركات العاملة في جزيرة الريم والتي أتمت انتقالها إلى النطاق التنظيمي لأبوظبي العالمي (ADGM)، بما فيها تلك المؤسسة حديثاً، إلى 1100 شركة. وطرح أبوظبي العالمي (ADGM) عدداً من المبادرات التحفيزية مثل إعفاء شركات جزيرة الريم العاملة في القطاعات غير المالية وقطاع التجزئة من دفع أي رسوم للحصول على ترخيص تجاري من أبوظبي العالمي (ADGM) حتى 31 ديسمبر 2024 لضمان سلاسة عملية الانتقال. وشملت المبادرات الرئيسية الأخرى التعديلات الواسعة لجدول رسوم التراخيص، وتوقيع مذكرة تفاهم مع دائرة البلديات والنقل لتسهيل العملية الانتقالية للخدمات العقارية ضمن النطاق الجغرافي الموسع لأبوظبي العالمي (ADGM).

وعزز أبوظبي العالمي (ADGM) خلال عام 2024 مكانته بوصفه المركز المالي العالمي الأسرع نمواً في المنطقة، حيث بلغ إجمالي الشركات العاملة فيه 2,381 شركة، بنسبة نمو بلغت 32% على أساس سنوي. كما أثمر تنامي مجتمع الأعمال في المركز المالي العالمي عن زيادة ملحوظة في أعداد القوى العاملة. واستمر تدفق العاملين المتخصصين إلى أبوظبي العالمي (ADGM) خلال عام 2024، ليُسجل زيادة بنسبة 39% في إجمالي القوى العاملة فيه.

أما على صعيد الشركات الصغيرة والمتوسطة، عمِلت شركة نمو، إحدى الشركات التابعة لأبوظبي العالمي (ADGM)، والتي تم إطلاقها في عام 2023 كمنصة تتيح للشركات الوصول إلى مجموعة متنوعة من المنتجات المالية، على توسيع شبكة شركاء التمويل في عام 2024 وعززت مكانتها كمنصة تمويل رقمية رائدة، حيث تعتمد المنصة حالياً على اتفاقيات تعاون استراتيجي مع مجموعة من المؤسسات الرائدة، بما في ذلك صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومزودي خدمات الائتمان من القطاع الخاص، مثل “كريديبل إكس” و” كلوب ووركس” و”نيم كارد” لتقنيات الدفع.

التميّز التنظيمي من خلال أطر العمل المستقبلية

طرحت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) في عام 2024 عدداً من الأطر التنظيمية التي عززت سُمعتها كوجهة مالية موثوقة عالمياً، وأكّدت مكانة الابتكار والاستقرار على رأس أولويات أبوظبي العالمي (ADGM). وشملت أهم التطورات لوائح تنظيمية تتعلق بالعملات الرقمية الثابتة المدعومة بالعملات الورقية (FRTs)، وإرشادات حول الغسل الأخضر لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وإدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات، وغيرها من التحديثات حول القواعد الاحترازية المتوافقة مع توصيات لجنة بازل. كما استحدث أبوظبي العالمي (ADGM) إطار عمل قوي للإبلاغ عن المخالفات، وأطلق بوابة مخصصة للإبلاغ عن المخالفات لتعزيز النزاهة المالية والامتثال التنظيمي.

وفيما يخص القطاع ا ل عقاري، لعبت سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM) دوراً محورياً في دمج جزيرة الريم عبر إدخال تحسينات على تشريعات الملكية العقارية، وإضافة تشريعات جديدة للمشاريع التطويرية للبيع على المخطط، فضلاً عن إطلاق المنصة الرقمية الموحدة AccessRP. وقد ضمنت هذه الابتكارات سلاسة إجراءات التسجيل والتحقق وإجراء المعاملات، معززة مكانة أبوظبي العالمي (ADGM) كجهة رائدة في مجال الأطر العقارية.

دعم إرساء مستقبل أخضر: ريادة أبوظبي العالمي (ADGM) في مجال التمويل المستدام

أكّد أبوظبي العالمي (ADGM) من جديد ريادته في مجال التمويل المستدام في عام 2024 من خلال نشر ورقة مناقشة لتعزيز أول إطار تنظيمي شامل للتمويل المستدام في المنطقة. وتلتمس الورقة المساهمات حول المبادئ التوجيهية المقترحة التي تحدد توقعات سلطة تنظيم الخدمات المالية بشأن أدوات الاستثمار التي تحمل علامة معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والخطوات التالية المناسبة في تطوير التوقعات التنظيمية بشأن إدارة المخاطر المتعلقة بالمناخ والتخطيط الانتقالي.

وتشمل قائمة أبرز مديري الأصول المُكلفين بمهام الاستثمار المستدام في أبوظبي العالمي (ADGM) في عام 2024 كُلّاً من "تي بيه جي"، و"باتريزيا"، و"ألتيرا"، و"فييرا كابيتال"، و"نوفين"، و"كيمردج"، و"مارشال وايس"، و"بولين كابيتال"، و"جوي كابيتال"، و"بلاك روك"، و"جنرال أتلانتيك"،و"ناينتي وان"، و "غولوب كابيتال"، و"أباكس"، و"أكسا آي إم".

وكان من بين التطورات البارزة الأخرى في هذا القطاع منح سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) تصنيف "صندوق أخضر" الجديد لشركة "فورتكس للطاقة آي في"، وهي شركة تصل قيمة الأصول تحت الإدارة لديها إلى 1.8 مليار دولار أمريكي، بتمويل ودعم من صناديق الثروة السيادية في أبوظبي والمؤسسات الاستثمارية. ويتخذ الصندوق من أبوظبي العالمي (ADGM) مقراً له، وهو من أبرز جهات إدارة الاستثمارات في مجال تحول الطاقة، لا سيما وأنّه يعمل على توجيه رأس المال نحو الاستثمارات الخضراء على مستوى العالم.

وفي خطوة تعزز التزامه بالممارسات المالية المسؤولة، استقبل المركز المالي العالمي 44 من الموقعين الجدد على إعلان أبوظبي للتمويل المستدام، ليصل إجمالي عدد الأعضاء الملتزمين إلى 160 عضواً.

أبوظبي الوجهة المفضلة للمكاتب العائلية والمليارديرات

شهد عام 2024 زيادة في عدد المكاتب العائلية والمليارديرات العالميين والإقليميين الذين اختاروا أبوظبي، وتحديداً أبوظبي العالمي (ADGM)، لتوسيع عملياتهم التجارية في المنطقة. وافتتح ليون بلاك، مؤسس شركة أبولو جلوبال مانجمنت والشخصية الرائدة في مجال الأسهم الخاصة بثروة صافية تزيد عن 14 مليار دولار أمريكي، فرعاً جديداً لمكتبه العائلي "إليسيوم مانجمنت" في أبوظبي العالمي (ADGM).

ومؤخراً، أعلن عدد من المكاتب العائلية التي يديرها مليارديرات، بما في ذلك مكاتب رجل الأعمال البريطاني آصف عزيز، ورجل الأعمال صاحب المبادرات الخيرية والخبير الاستراتيجي المالي البارز وفيق سعيد، ورجل الأعمال السنغافوري ورائد العقارات كيشين آر كيه، عن خطط لتأسيس مكاتب لهم في أبوظبي العالمي (ADGM)، في مؤشر على زيادة جاذبية المركز كوجهة عالمية لإدارة الثروات.

زيادة التأثير العالمي من خلال التحالفات الاستراتيجية والجولات العالمية

نجح أبوظبي العالمي (ADGM) بتعزيز حضوره العالمي من خلال تنظيم عددٍ من الجولات في أبرز الأسواق المالية؛ كما شارك في جولات ناجحة في نيويورك وواشنطن وباريس وسويسرا وهونج كونج وشنجهاي وسنغافورة ولندن.

وحرص أبوظبي العالمي (ADGM) خلال هذه الجولات على تسليط الضوء على المنظومة المالية الديناميكية لأبوظبي أمام المؤسسات الاستثمارية ومديري الأصول وقادة القطاع المالي العالمي، ليصل إجمالي عدد النقاشات الثنائية لأكثر من 300 لقاء ضمن أهم الأسواق المالية العالمية، من بينها أسواق الولايات المتحدة الأميركية، لندن، أوروبا، هونج كونج، سنغافورة، كوريا، وجنوب أفريقيا.

أكاديمية أبوظبي العالمية تدفع جهود تطوير اقتصاد أبوظبي القائم على المعرفة

سجّلت أكاديمية أبوظبي العالمية (ADGMA)، ذراع المعرفة لأبوظبي العالمي (ADGM)، نمواً كبيراً خلال عام 2024. وضاعفت الأكاديمية خلال العام مساحتها الفعلية، وعززت عروضها في مجالات رئيسية مثل التقييمات المهنية وامتحانات التأهيل واختبارات اللغة والاستشارات والتدريب التنفيذي.

وبقيت تنمية المواهب الوطنية من المحاور الرئيسية التي ركزت عليها الأكاديمية في عام 2024، حيث جرى تدريب أكثر من 2,000 مواطن إماراتي وتعيينهم في مناصب حيوية في قطاعي الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية. ومن جانبه، أسهم مركز الأبحاث التابع لأكاديمية أبوظبي العالمية في المشهد الأكاديمي بقوة، ونشر 11 تقريراً حول العديد من المواضيع الصاعدة، مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والأمن السيبراني والتحوّل الرقمي. ومن ناحية أخرى، عزّزت الأكاديمية حضورها العالمي بتقديم أكثر من 40 شهادة معترف بها عالمياً والحصول على ثمانية اعتمادات من أهم الهيئات المانحة المرموقة.

وعزّزت الأكاديمية (ADGMA) من علاقات التعاون الاستراتيجية لديها بتوقيع 25 مذكرة تفاهم مع أبرز المؤسسات العالمية، بما فيها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ومعهد إدارة الثروات، وراي داليو، وغيرها من الجهات الاتحادية، مثل الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، والهيئة الاتحادية للضرائب.

أسبوع أبوظبي المالي 2024

استقبل أسبوع أبوظبي المالي 2024 أكثر من 20,000 مشارك من أكثر من 172 دولة، بما في ذلك الشركات المالية العالمية التي تدير مجتمعةً أصولاً تزيد قيمتها الإجمالية عن 42.5 تريليون دولار أمريكي. واحتضنت الفعالية، التي نظّمها أبوظبي العالمي (ADGM)، أكثر من 50 حدثاً فرعياً واستضافت أكثر من 600 متحدث مؤثر، بمن فيهم العديد من الشخصيات البارزة من أهم المؤسسات المالية في العالم، لمشاركة رؤاهم القيّمة حول التحولات الاقتصادية العالمية. كما اشتمل جدول أعمال أسبوع أبوظبي المالي 2024 على أكثر من 350 جلسة متخصصة ضمن فعاليات مؤثرة من شأنها رسم ملامح القطاع.

أبوظبي العالمي (ADGM) يمضي قدماً تحت شعار "للمستقبل نهج"

تسترشد الرؤية الاستراتيجية لأبوظبي العالمي (ADGM) في عام 2025 بهويته المؤسسية الجديدة "للمستقبل نهج"، والتي تعكس التزامه برسم ملامح مستقبل القطاع المالي من خلال النمو والابتكار والتواصل العالمي. ومن موقعه كمركز مالي ديناميكي يتطلع نحو المستقبل، يُواصل أبوظبي العالمي (ADGM) استقطاب أبرز المؤسسات المالية ومديري الأصول والتعاملات، لتكريس مكانة أبوظبي كوجهة مالية رائدة على مستوى العالم. وتُسهم التطورات الجارية في البنية التحتية للنطاق الجغرافي الموسع لأبوظبي العالمي (ADGM) في تعزيز بيئته المواتية للأعمال، بالإضافة إلى ترسيخ مكانة أبوظبي بوصفها "عاصمة رأس المال"، مع تمهيد الطريق لتحقيق مزيد من الإنجازات الاستثنائية في العام المقبل.

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