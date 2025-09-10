أبوظبي العالمي ( ADGM ) يصدر 1,869 ترخيصاً جديداً خلال النصف الأول من عام 2025، ليرتفع عدد التراخيص النشطة إلى 11,128 ترخيصاً.

) يصدر 1,869 ترخيصاً جديداً خلال النصف الأول من عام 2025، ليرتفع عدد التراخيص النشطة إلى 11,128 ترخيصاً. شهد النصف الأول من العام 2025 إبرام صفقات بارزة بين أهم المؤسسات الرائدة في أبوظبي والشركات المسجلة في أبوظبي العالمي ( ADGM ).

). أبوظبي العالمي ( ADGM ) في طليعة المراكز المالية في المنطقة من حيث القيمة السوقية التي تجاوزت 500 مليار درهم للشركات العاملة فيه والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: رسّخ أبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي الدولي لعاصمة الإمارات العربية المتحدة، مكانته كأكبر وأسرع مركز مالي نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال النصف الأول من عام 2025، مع أكثر من 11,000 ترخيص نشط، ونمو في حجم الأصول تحت الإدارة بنسبة 42%.

وبرز أبوظبي العالمي (ADGM) خلال هذه الفترة أيضاً كأكبر مركز مالي دولي في المنطقة من حيث القيمة السوقية للشركات العاملة فيه والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ما يعكس دوره المتنامي في دعم مساهمة القطاع المالي في الاقتصاد غير النفطي لإمارة أبوظبي، والذي سجل نمواً بنسبة 9.1% خلال الربع الأول من عام 2025.

كما تميز النصف الأول من العام بإبرام صفقات وتحالفات استراتيجية بين مجموعة من أكبر المؤسسات الرائدة في أبوظبي والشركات العاملة في أبوظبي العالمي (ADGM)، في مؤشرٍ على دوره المحوري في تمكين الشركات العالمية من الاستثمار وبناء شراكات استراتيجية محلية وإقليمية.

وفي معرض تعليقه على هذا الأداء القوي، قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي (ADGM): "مع اقترابنا من إتمام عقد على انطلاق العمليات في أبوظبي العالمي (ADGM)، نفخر بمسيرة نموه المستمرة والتي تعكس التزامه الراسخ بالتميز، وهو ما أظهره الأداء الاستثنائي والثقة العالمية المتزايدة في أبوظبي باعتبارها مركزاً مالياً عالمياً مؤثراً وعاصمة لرأس المال. ولم تكن هذه النتائج القياسية لتتحقق لولا عمق شراكاتنا الاستراتيجية على الصعيدين المحلي والإقليمي والدولي، ورؤيتنا الواضحة والمدروسة."

نشاط قياسي للأعمال

ارتفع عدد الشركات العاملة في أبوظبي العالمي (ADGM)، والتي تشمل شركات مالية وغير مالية، إلى 2,972 شركة خلال النصف الأول 2025، بزيادة سنوية نسبتها 42%. ويشمل ذلك 308 شركات مالية و2,664 شركة غير مالية. وتستمر البيئة الداعمة للأعمال والأطر التنظيمية المتقدمة وفرص الوصول إلى رؤوس الأموال العالمية والإقليمية، فضلاً عن مكانة أبوظبي العالمي (ADGM) باعتباره الجهة الوحيدة في المنطقة التي تعتمد إطاراً تنظيمياً قائماً على التطبيق المباشر للقانون العام الإنجليزي، في جذب الشركات الرائدة والصاعدة إلى أبوظبي.

وخلال الفترة نفسها، أصدر أبوظبي العالمي (ADGM) 1,869 ترخيصاً جديداً، وهو أعلى عدد من التراخيص يصدر خلال فترة ست أشهر منذ تأسيس أبوظبي العالمي (ADGM)، ما يعادل نمواً بنسبة 47% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ليرتفع إجمالي عدد التراخيص النشطة إلى 11,128.

من جهتها، أصدرت سلطة تنظيم الخدمات المالية 52 موافقة مبدئية لشركات خدمات مالية، بزيادة نسبتها 27% على أساس سنوي، إلى جانب 45 تصريحاً لتقديم الخدمات المالية بنمو نسبته 45%.

وساهم هذا الزخم في استقطاب شركات عالمية بارزة للانضمام إلى منظومة أبوظبي العالمي (ADGM)، من بينها: كيميردج، وفورتريس، وسيركل، وأوريكس جلوبال بارتنرز، وجي إم بي ليميتد، وبارتنرز جروب، وكارتا، وبتكوين سويس، وتراديشن، وبتغريت، وهاريسون ستريت، وستاكس آسيا دي إل تي فاونديشن، وهيدن رودز، وبولين كابيتال، وأركابيتا، وسيفيورا، وأكيلا جروب، وسكادن، وباتريزيا، ونيوفيست، وإنفست إندستريال، وديجيتال كلايمت ميدل إيست.

استمرار النمو القوي في قطاع إدارة الأصول

واصل قطاع إدارة الأصول في أبوظبي العالمي (ADGM) مسار النمو التصاعدي خلال النصف الأول من عام 2025، حيث قفز حجم الأصول تحت الإدارة بنسبة 42% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024.

وبنهاية يونيو 2025، بلغ عدد مديري الأصول والصناديق في أبوظبي العالمي (ADGM) 154، فيما ارتفع عدد الصناديق إلى 209.

ومن أبرز الأمثلة شركة "نوفين" الأمريكية لإدارة الاستثمارات، التي افتتحت أول مكتب لها في الشرق الأوسط في أبوظبي العالمي (ADGM) العام الماضي، حيث تدير حالياً من أبوظبي العالمي (ADGM) ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار أمريكي، وتتوقع مضاعفة حجم أصولها تحت الإدارة في المنطقة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وتعكس هذه التطورات الجاذبية المتزايدة لأبوظبي ومركزها المالي الدولي كوجهة عالمية رائدة للشركات المالية الكبرى الساعية للوصول إلى رؤوس الأموال وتأسيس شراكات استراتيجية.

شراكات استراتيجية تعزز المكانة العالمية لأبوظبي

شهد النصف الأول من العام 2025 توقيع مجموعة من الشراكات المهمة والاستثمارات الاستراتيجية انطلاقاً من أبوظبي العالمي (ADGM)، ما يعكس تطوّر المنظومة المالية ونمو دورها في تعزيز تدفق الاستثمارات المؤسسية واسعة النطاق.

وفي شهر مايو، أسست مجموعة "فورتريس" للاستثمار مقراً دائماً لها في أبوظبي العالمي (ADGM)، وأعلنت عن شراكة استثمارية عالمية بقيمة مليار دولار أميركي مع "مبادلة" في مجالي الائتمان والعقارات.

كما دشنت شركة إدارة الأصول الأميركية "كيميردج" مكتبها خلال الفترة نفسها، ووقعت مذكرة تفاهم مع "مبادلة للطاقة" لتطوير مشاريع مشتركة في مجال الغاز الطبيعي والغاز المسال، بما يضع الأسس لممر للطاقة عابر للأطلسي من خلال أبوظبي العالمي (ADGM).

وفي تطور استراتيجي آخر، أطلقت الشركة العالمية القابضة و"بلاك روك" بالتعاون مع شركة "لونيت" المُسجلة في أبوظبي العالمي (ADGM)، منصة متخصصة في قطاع إعادة التأمين معززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بالتزامات تمويلية أولية تزيد عن 1 مليار دولار أمريكي، وخطط طموحة لإدارة التزامات تفوق 10 مليارات دولار أميركي، مما يعزز مكانة أبوظبي العالمي (ADGM) كمركز محوري للحلول المالية المعززة بالذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي.

علاوة على ذلك، وسّعت "مبادلة" و"ألفا ظبي" نطاق مشروعهما المشترك في مجال التمويل الخاص والذي يتخذ من أبوظبي العالمي (ADGM) مقراً له إلى 2.5 مليار دولار، في مؤشر على الأهمية المتنامية للمركز المالي الدولي للعاصمة لأكبر المؤسسات الاستثمارية في أبوظبي.

أكبر مركز مالي دولي في المنطقة من حيث القيمة السوقية للكيانات العاملة فيه

حقق أبوظبي العالمي إنجازاً بارزاً بتصدره المراكز المالية الدولية في المنطقة من حيث القيمة السوقية للشركات العاملة فيه، حيث تخطت القيمة الإجمالية للشركات المُسجلة في أبوظبي العالمي (ADGM) والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية 500 مليار درهم، مع نهاية النصف الأول 2025. مما يعكس تقدم وعمق منظومة أبوظبي العالمي (ADGM) وأطرها التنظيمية القوية، والتي تمكّنها من تعزيز زخم الأعمال وتشكيل رأس المال وبناء الثقة الاستثمارية على نطاق واسع.

تعزيز الروابط العالمية من خلال جولات دولية استراتيجية

خلال النصف الأول من عام 2025، واصل أبوظبي العالمي (ADGM) نشاطه الدولي القوي، معززاً مكانته كحلقة وصل بين أسواق رأس المال العالمية ومنظومة أبوظبي المالية. وشارك ممثلو أبوظبي العالمي (ADGM) في مؤتمر "سيتي ويك 2025" في لندن، حيث انضموا لاجتماعات هامة مع قادة القطاع المالي لمناقشة التعاون التنظيمي، والتمويل المستدام، ومبادرات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الابتكار في أسواق رأس المال.

كما انضم أبوظبي العالمي (ADGM) إلى وفد إمارة أبوظبي، بقيادة دائرة التنمية الاقتصادية، في سلسلة من الجولات الدولية في الصين واليابان، لتعريف المؤسسات الكبرى بمزايا تأسيس الأعمال في أبوظبي، لا سيما في مجالات الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الثروات، ومكاتب وشركات العائلات.

نمو رأس المال البشري في أبوظبي

مع انتهاء المرحلة الانتقالية لضم جزيرة الريم إلى منظومة أبوظبي العالمي (ADGM)، ارتفع عدد تصاريح العمل الصادرة عن أبوظبي العالمي (ADGM) ليصل تعداد القوى العاملة في جزيرتي الماريه والريم إلى 35,964 موظفاً بنهاية النصف الأول من عام 2025.

ويأتي هذا التوسع تماشياً مع نمو عدد سكان إمارة أبوظبي بنسبة 7.5% خلال عام 2024، ليتجاوز 4.14 مليون نسمة، بحسب مركز الإحصاء- أبوظبي. مع تزايد عدد الأفراد الذين يختارون العيش والعمل وبناء مستقبلهم في ابوظبي، يضطلع أبوظبي العالمي (ADGM) بدور محوري في استقطاب أفضل الكفاءات والشركات ضمن منظومته. ويسهم التوسع المستمر للمركز المالي في تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز جاذبية الإمارة لرأس المال البشري، ما يشكل ركيزة أساسية في مسيرة أبوظبي نحو ترسيخ موقعها كـعاصمة لرأس المال.

ويُتوقع أن يواصل تعداد القوى العاملة في أبوظبي العالمي (ADGM) نموه القوي خلال عام 2025، تماشياً مع الارتفاع المتواصل في عدد الشركات العاملة في أبوظبي العالمي (ADGM) والتراخيص الممنوحة أو الجاري إصدارها.

تميز مستمر في الأطر واللوائح التنظيمية الصادرة عن سلطة تنظيم الخدمات المالية

حافظت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) على مكانتها الريادية في المجال التنظيمي خلال النصف الأول من العام، عبر إدخال عدد من التحسينات على الأطر التنظيمية وتعزيز سبل التعاون.

وأبرمت السلطة أربع مذكرات تفاهم جديدة مع نظرائها التنظيميين في كلٍّ من أذربيجان، وبوتان، وهونج كونج والسويد، كما أصدرت إرشادات جديدة تتعلق بالامتثال للعقوبات، ومكافحة الجرائم الإلكترونية، والأمن السيبراني. بالإضافة إلى ذلك، تم إدخال تحسينات تشريعية مهمة خلال النصف الأول من عام 2025، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في إدارة مخاطر الأمن السيبراني، ومبادئ بازل الأساسية، ومتطلبات الإفصاح الخاصة بالصناديق الاستثمارية.

سلطة التسجيل تعزز الأطر التنظيمية وقدرات الإشراف

خلال النصف الأول من العام، أدخلت سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM) مجموعة من التحسينات البارزة لتعزيز الكفاءة التشغيلية ووضوح الآليات التنظيمية ضمن منظومة أبوظبي العالمي (ADGM). وشملت هذه التحسينات إطلاق الأداة الرقمية الجديدة AccessRP لتبسيط عملية التحقق من مصالح الملكية العقارية، وإصدار لوائح تصاريح الأنشطة التجارية التي تتيح مرونة أكبر للشركات غير المالية. وفي إطار التزام أبوظبي العالمي (ADGM) بتسهيل مزاولة الأعمال، أعلنت سلطة التسجيل عن تعديل قواعد الرسوم وخفضها، بما يسهّل دخول الشركات الجديدة ويقلل التكاليف.

كما واصلت سلطة التسجيل تعزيز تعاونها الدولي، حيث وقّعت مذكرة تفاهم استراتيجية مع مركز أستانا المالي الدولي بهدف تعزيز التعاون والاعتراف المتبادل بالمنصات الرقمية التشغيلية.

وشهدت أنشطة الإشراف زخماً كبيراً خلال هذه الفترة، إذ أجرت السلطة عمليات تقييم إشرافية أكثر بنسبة 223% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، في تأكيد لالتزامها الراسخ بأعلى معايير الحوكمة ضمن مجتمع متنامٍ وسريع التوسع من الشركات المسجلة في أبوظبي العالمي (ADGM).

ريادة محاكم أبوظبي العالمي (ADGM) ومركز تسوية المنازعات

أعلنت محاكم أبوظبي العالمي (ADGM) خلال النصف الأول من العام عن إطلاق لجنة من الوسطاء المتطوعين تضم مجموعة من الوسطاء المعتمدين دولياً، في خطوة بارزة لتعزيز الوصول إلى العدالة، وتوسيع نطاق برنامج خدمات الوساطة القضائية الملحقة بمحاكم أبوظبي العالمي والذي أُطلق عام 2019، كأول برنامج من نوعه في المنطقة.

وخلال الفترة نفسها، اختارت نقابة المحامين الدوليين أبوظبي لاستضافة فعاليتها الخاصة وهي مؤتمر "يوم التحكيم الدولي" في يناير 2026 وذلك في أبوظبي العالمي (ADGM)، بمشاركة نخبة من خبراء التحكيم والقانون والقطاعات ذات الصلة من مختلف أنحاء العالم بهدف تعزيز الحوار حول مستقبل تسوية المنازعات الدولية.

تنمية الكفاءات المحلية وترسيخ قيادة الفكر عالمياً

قدمت أكاديمية أبوظبي العالمي، ذراع المعرفة الخاص بالمركز المالي الدولي للعاصمة، 100 برنامج تدريبي لأكثر من 2,600 مشارك، ونظمت 49 فعالية خاصة بالقطاع شارك فيها أكثر من 1,300 شخص خلال النصف الأول من عام 2025.

وفي إطار التزامها بتوفير 2,900 فرصة عمل لمواطنين إماراتيين في القطاع الخاص بنهاية العام، نجحت الأكاديمية في توفير أكثر من 900 فرصة توظيف خلال النصف الأول، مدعومة بـ 23 شهادة عالمية معتمدة وتسعة مسارات تخصصية لتطوير القدرات وصقل المهارات.

كما نشر مركز الأبحاث التابع للأكاديمية ثمانية أوراق بحثية مؤثرة خلال الفترة، ركزت على الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، ومكافحة الجرائم المالية، وحفظ الأصول الرقمية.

نظرة مستقبلية

بينما يستعد أبوظبي العالمي (ADGM) للاحتفال بالذكرى العاشرة على انطلاق عملياته في نهاية أكتوبر 2025، يواصل جهوده لتحقيق أثر مستدام على المدى البعيد من خلال تحفيز الابتكار التنظيمي، والشراكات المؤسسية، وبناء منظومة مالية قوية ومرنة تواكب توجهات المستقبل.

نبذة عن أبوظبي العالمي (ADGM)

أبوظبي العالمي (ADGM)، هو المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة. منذ افتتاحه في 21 أكتوبر 2015 ساهم أبوظبي العالمي (ADGM) في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد ومقر متميز لممارسة الأعمال، كما يشكل حلقة وصلٍ إستراتيجية بين الاقتصادات المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وكافة أنحاء العالم.

يتولى أبوظبي العالمي (ADGM) مهمة حوكمة جزيرة الماريه وجزيرة الريم بأكملهما اللتين تشملان المنطقة المالية الحرة لإمارة أبوظبي، ويعمل أبوظبي العالمي (ADGM) ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على التطبيق المباشر للقانون العام الإنجليزي.

صُنّف أبوظبي العالمي (ADGM) كواحد من أبرز المراكز المالية الدولية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث يوفر بيئة عمل متطورة وشاملة للمؤسسات المالية وغير المالية العالمية، تساعد على النمو وتمتاز بالمرونة وتبعث نحو التفاؤل.

ويتيح أبوظبي العالمي (ADGM) لكافة الكيانات العاملة ضمن نطاقه الاستفادة من خصائص الشمول، والتطور، والتنوع بين أبوظبي العالمي (ADGM) والأسواق العالمية الأخرى.

لمزيد من المعلومات عن أبوظبي العالمي (ADGM)، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.adgm.com أو متابعة صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي: "لينكد إن” و"إنستجرام" :@ADGM و X : @adglobalmarket

للتواصل من قبل المؤسسات الإعلامية:

البريد الالكتروني: media@adgm.com

-انتهى-

#بياناتشركات