أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة – أعلن كل من معهد الحياة الصحية في أبوظبي (IHLAD)، أول منشأة مرخصّة متخصصة في مجال طب الحياة الصحية المديدة في العالم، وشركة سينغلرون بيوتكنولوجيز (Singleron Biotechnologies)، الشركة العالمية الرائدة في تقنيات الـ "الأوميكس المتعدد" (Multi-Omics) على مستوى الخلية الواحدة، عن تأسيس "AD-Omics"، وهو مشروع تحويلي مشترك يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في خدمات التشخيص بالطب الدقيق في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط.

وسيركز "AD-Omics" على تطبيق أحدث تقنيات الجينوم وتحليل الأوميكس المتعدد على مستوى الخلية الواحدة لتقديم حلول رعاية صحية مخصصة لأول مرة من نوعها في المنطقة، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات بأن تصبح رائدة عالمياً في قطاع الرعاية الصحية المتقدمة، وداعمة للابتكار، ومحسنة لنتائج المرضى.

ويجمع هذا التعاون الإستراتيجي بين خبرات معهد الحياة الصحية في أبوظبي في مجال علم طب الحياة الصحية المديدة، والتقنيات المتقدمة التي طورتها سينغلرون بيوتكنولوجيز في مجال وتحليل الأوميكس المتعدد على مستوى الخلية الواحدة، لتلبية الاحتياجات الصحية الفريدة للمنطقة. وتشمل أبرز مجالات التعاون:

الرؤى الجينومية والخلويّة: توفير تقنيات تسلسل الخلايا المفردة المتقدمة من سينغلرون بيوتكنولوجيز في المنطقة لأول مرة لتعزيز الرؤى في مجال البحث والشيخوخة مع العروض السريرية المستقبلية..

إدارة الأمراض المزمنة: تحسين تشخيص وعلاج الأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب والسرطان من خلال الطب الدقيق.

التعليم والبحث: إنشاء مراكز تميز إقليمية لتدريب المتخصصين في الرعاية الصحية وتعزيز البحث في مجال الطب الدقيق.

دمج الذكاء الاصطناعي: استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات الأوميكس المتعدد وتطوير نماذج تنبؤية لمسارات المرض ونتائج العلاج.

تطوير السوق: توفير حلول شاملة ومتكاملة لتحليل الخلية المفردة متعددة الأوميكس في منطقة الشرق الأوسط، بدءًا من المنتجات ووصولًا إلى الخدمات المتكاملة.

وفي تعليقها على المشروع المشترك، قالت الدكتورة نيكول سيروتين، الرئيسة التنفيذية لـمعهد الحياة الصحية في أبوظبي: "يعتمد الطب الدقيق على تكييف الخطط العلاجية وفقًا للعوامل الجينية والبيئية ونمط الحياة الخاصة بكل فرد. وتُوفّر خبرة سينغلرون بيوتكنولوجيز في تقنيات الأوميكس المتعددة على مستوى الخلية الواحدة رؤى غير مسبوقة حول سلوك الخلايا، ما يُتيح تشخيصًا دقيقًا وإستراتيجيات علاجية متخصصة. وعند دمجها مع الابتكارات التي يقدمها المعهد، ومبادرات الصحة السكانية، والخدمات السريرية المستقبلية المكرّسة لتمديد عمر الإنسان وتحسين جودة حياته، يُمثّل إطلاق AD-Omics محطة محورية في مساعينا لجعل هذه الابتكارات الرائدة متاحة للمرضى في مختلف أنحاء الشرق الأوسط."

وأضافت: "معًا، نسعى لإحداث ثورة في طريقة فهمنا وعلاجنا للأمراض، وتمكين المرضى من الحصول على علاجات مخصصة ترتقي بجودة حياتهم وتُطيل أعمارهم."

من جهتها ، قالت الدكتورة نان فانغ، الرئيسة التنفيذية لشركة سينغلرون بيوتكنولوجيز: "لطالما كانت مهمتنا هي توسيع نطاق الوصول إلى تقنيات تحليل الخلية المفردة، من أجل تقديم حلول أفضل في مجال الرعاية الصحية. ومن خلال شراكتنا مع معهد الحياة الصحية في أبوظبي في مشروع AD-Omics، فإننا لا نوسّع وجودنا في الشرق الأوسط فحسب، بل نضمن أيضًا أن تُستخدم ابتكاراتنا بأقصى إمكاناتها لتحسين حياة الناس."

ويُجسد هذا المشروع المشترك التزام كل من معهد الحياة الصحية في أبوظبي وسينغلرون بيوتكنولوجيز بالارتقاء بمعايير الرعاية الصحية واحتضان التقنيات المبتكرة. ومن خلال الاستفادة من خبراتهما الموحّدة، تهدف هذه الشراكة إلى بناء مستقبل يكون فيه الطب الدقيق حجر الأساس في منظومة الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط.

نبذة عن معهد الحياة الصحية في أبوظبي

يدعم معهد الحياة الصحية في أبوظبي (IHLAD) رؤية دولة الإمارات للريادة في علوم الحياة والرعاية الصحية والابتكار. وبصفته أول منشأة مرخصة متخصصة في طب الحياة الصحية المديدة في العالم، فإنه يساهم في إرساء معايير عالمية جديدة في هذا المجال، ما يتيح مستقبلاً يرتكز على الصحة المثلى وتحسين جودة الحياة.

مهمتنا: تمكين الأفراد من عيش حياة صحية مديدة من خلال تشخيصات دقيقة، وطب أنماط الحياة، وعلاجات قائمة على الأدلة العلمية، لضمان تحسين الصحة وتعزيز الأداء والرفاهية العامة.

نبذة عن شركة سينغلرون بيوتكنولوجيز

تُعد سينغلرون بيوتكنولوجيز (Singleron Biotechnologies) شركة أدوات حيوية مبتكرة وسريعة النمو، ويقع مقرها الرئيسي في ألمانيا، وهي متخصصة في تطبيق تقنيات تحليل الخلية المفردة الرائدة في مجالات البحث العلمي، والتشخيص السريري، وتطوير الأدوية وإدارة الصحة. وبصفتها شركة رائدة عالميًا في تقنيات الـ "الأوميكس المتعدد" على مستوى الخلية المفردة، تقدم سينغلرون بيوتكنولوجيز حلولًا متكاملة لتقنيات تسلسل الخلايا المفردة، لدعم الأطباء والباحثين في دفع عجلة الطب الدقيق وتحسين نتائج المرضى في جميع أنحاء العالم.

رؤى بيولوجية وسريرية عبر تقنيات الـ"الأوميكس المتعدد" على مستوى الخلية المفردة

يُحدث تحليل الخلية المفردة متعدد الأوميكس ثورة في فهمنا لعلم الأحياء، من خلال تمكين الباحثين من دراسة طبقات جزيئية متعددة – مثل الجينوم، والتَراسكربتوم، والإيبيجينوم، والبروتيوم – على مستوى الخلية الواحدة. ومن خلال التقاط التفاعلات المعقدة بين هذه الطبقات داخل كل خلية، يكشف هذا النهج المتقدم عن التغاير الخلوي، والشبكات التنظيمية، والحالات الوظيفية التي قد تختفي في التحليلات التقليدية الجماعية.

ومع التقدم المتسارع في منصات القياس عالية الإنتاجية، وأدوات التحليل التكاملي، والتقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تُرسّخ هذه المنهجية معيارًا جديدًا للطب الدقيق واكتشاف الأدوية.

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