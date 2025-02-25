تولوز، فرنسا: أعلنت شركة "رويال جت"، المشغل الرائد لرحلات الطيران الخاص الفاخر ومقرها أبوظبي، عن تقديم طلب شراء مؤكد لثلاث طائرات من طراز إيرباص ACJ320neo، وذلك ضمن استراتيجيتها لتعزيز وتوسيع عروضها لعملائها. وبموجب هذا الاتفاق، تصبح "رويال جت" عميلاً جديداً لشركة إيرباص.

توفر طائرة ACJ320neo مدى طيران عابراً للقارات، مما يتيح رحلات مباشرة من أبوظبي إلى جميع الوجهات في أوروبا وأفريقيا وآسيا، مع إمكانية الوصول إلى باقي أنحاء العالم بتوقف واحد فقط.

وتعتمد هذه الطائرة على طراز A320neo، وهو الأكثر تطوراً وشعبية في فئته ضمن الطائرات ذات الممر الواحد، حيث يتميز بأقل استهلاك للوقود وتكاليف صيانة منخفضة. كما توفر المقصورة، الأوسع والأطول بين جميع الطائرات ذات الممر الواحد، مرونة في تصاميم الديكورات الداخلية الفاخرة، إلى جانب ضغط منخفض للمقصورة ومساحة شحن أكبر مقارنة بأي طائرة رجال أعمال تقليدية، ما يمنح تجربة سفر فائقة الرفاهية.

تعد طائرات "إيرباص كوربورت جيتس" جزءاً من أحدث طرازات الطائرات في العالم، حيث توفر ميزات قياسية قد تكون مكلفة أو غير متاحة في الطائرات المنافسة. وتشمل هذه الميزات نظام التحكم بالطيران Fly-by-Wire، وتقنية الهبوط الآلي من الفئة IIIB، إضافةً إلى نظام صيانة مركزي يوفر الوقت والتكاليف على جميع الأنظمة.

تعمل أكثر من 200 طائرة من طائرات "إيرباص كوربورت جيتس" في مختلف القارات، بما في ذلك القارة القطبية الجنوبية، ما يؤكد مرونتها وموثوقيتها حتى في أكثر البيئات تحدياً.

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