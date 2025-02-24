شركة أنظمة الاتصالات والإلكترونيات المتقدمة للمستضيف المحايد ( ACES-NH ) الأولى التي تعتمد تقنية 25G PON في المملكة العربية السعودية.

) الأولى التي تعتمد تقنية في المملكة العربية السعودية. حل أتمتة الشبكات "ألتيبلانو" Altiplano من نوكيا يمكّن " ACES-NH " من تبسيط العمليات وخفض التكاليف وتحسين تقديم خدمات الإنترنت.

من نوكيا يمكّن " " من تبسيط العمليات وخفض التكاليف وتحسين تقديم خدمات الإنترنت. نوكيا الوحيدة التي تدعم جميع خيارات تقنية PON من الجيل التالي، مثل تقنيات 10G و 25G و 50G و 100G المستقبلية.

الرياض، المملكة العربية السعودية – أعلنت "نوكيا" اليوم عن أن شركة أنظمة الاتصالات والإلكترونيات المتقدمة للمستضيف المحايد (ACES-NH) نجحت في تنفيذ أول شبكة ألياف البصرية بنموذج المستضيف المحايد في المملكة العربية السعودية تعتمد على تقنية 25G PON، ما يمثل نقلة نوعية ضخمة في تطوّر البنية التحتية التقنية في شبكات الألياف البصرية في المملكة. وتم بناء الشبكة الجديدة على تقنية الألياف البصرية من نوكيا، لتمكين مقدمي الخدمة من الاستفادة من البنية التحتية الموحدة في تقليل التكرار وتحسين مستويات الاتصالات، ما من شأنه دعم رؤية السعودية 2030.

يمكن نموذج المستضيف المحايد جميع شركات الاتصالات المرخصة لها من المشاركة في استخدام البنية التحتية لتقديم خدماتها للمستخدم النهائي بجودة عالية وسرعة نقل بيانات فائقة، ما يقلل من التكلفة الرأسمالية وتسريع نشر الشبكات وتحسين التغطية وجودة الخدمة. وتزود نوكيا، باعتبارها المورد الرئيس لتقنية 25G PON، شركة "ACES-NH" بمنصة ألياف بصرية جاهزة للمستقبل، لدعم حالات الاستخدام المتقدمة، من النطاق العريض الخاص بالمناطق السكنية، والاتصال المؤسسي، وصولًا إلى خدمات المدن الذكية والتطبيقات الصناعية.

وستمكن الحلول المقدمة من نوكيا من خلال نظام "ألتيبلانو" في تعزيز شبكة ACES-NH"" حيث ستساعد في أتممة العمليات وزيادة كفاءة العمليات التشغيلية، تشمل محطة الخط البصري (OLT) ومحطة الشبكة البصرية (OLT)، ما يمهد الطريق أمام التوسع على مستوى البلاد وفي حالات الاستخدام الموسعة للشركات، في المستقبل.

يتيح حل الاتصال عبر الشبكة البصرية العريضة من نوكيا، والمعتمد على تقنية 25G PON ومجموعة شرائحرQuillion، لشركة "ACES-NH" توفير إنترنت فائق السرعة بزمن استجابة منخفض لتلبية احتياجات تطبيقات المستقبل. يسهم هذا التطور في تمكين الشركات، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والأفراد من الاستمتاع باتصال مستقر، مما يعزز تجربة الشبكات المؤسسية، والتطبيقات الرقمية، والألعاب السحابية المتقدمة.

من جانب ِACES-NH، علق الرئيس التنفيذي للشبكة الثابتة، الدكتور لؤي حسناوي وبهذه المناسبة، عن فخره بالتعاون مع نوكيا في تقديم أول شبكة مضيفة محايدة تعتمد على تقنية 25G PON في المملكة العربية السعودية. وأضاف: "من شأن توظيف هذه الشبكة المتقدمة إحداث التحول المنشود في اتصالات الألياف البصرية في المملكة، ما يمنح مقدمي الخدمة وصولًا آمنًا وعالي السرعة عبر بنية تحتية مشتركة، ويعزز ريادتنا في حلول الأنظمة المضيفة المحايدة".

بدوره أعرب المهندس.كمال بلّوط ، رئيس القطاع الحكومي والمؤسسات في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا للبنية التحتية الشبكية ل نوكيا، أن هذا الإنجاز يمثل تحولًا كبيرًا نحو نموذج "الألياف البصرية لكل شيء". وقال: "يمكن لمقدمي البنية التحتية مثل "ACES-NH"، بفضل تقنية 25G PON، تلبية احتياجات الاتصال للاستخدامات السكنية والتجارية والمتنقلة عبر شبكة واحدة، ما يقلل التكاليف ويسرع الابتكار الرقمي في أنحاء المملكة العربية السعودية".

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