القاهرة (مصر) – تم اختيار شركة ACCIONA، بالتعاون مع الشركة المحلية DHCU، من قبل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي (CAPW) في القاهرة (مصر) لتنفيذ أعمال التشغيل والصيانة لمدة ثماني سنوات للمرحلة الثانية من مجمع الجبل الأصفر لمعالجة مياه الصرف الصحي.

وقد مُنح العقد بقيمة 35 مليون يورو، ويشمل تنفيذ أعمال إعادة تأهيل وتحديثات في محطتين من المجمع، تبلغ طاقة كل منهما 500,000 متر مكعب يومياً.

يُعد الجبل الأصفر أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في إفريقيا والشرق الأوسط، وثالث أكبر محطة على مستوى العالم من حيث الطاقة الاستيعابية، حيث تصل قدرته إلى 2.5 مليون متر مكعب يومياً. ويخدم هذا المجمع الجزء الشرقي من القاهرة، الذي يقطنه حوالي ثمانية ملايين نسمة.

خبرة واسعة

تمتلك ACCIONA خبرة واسعة في مجال معالجة المياه في مصر. ففي عام 2013، فازت الشركة بعقد تصميم وبناء وتشغيل توسعة لمجمع الجبل الأصفر، مما زاد من قدرته اليومية على المعالجة بمقدار 500,000 متر مكعب.

وفي عام 2022، فازت الشركة، أيضاً بالتعاون مع DHCU، بعقد تشغيل وصيانة وتحديث المرحلة الأولى من أقدم محطة معالجة في المجمع، بقدرة 1.5 مليون متر مكعب يومياً.

كما عملت ACCIONA، بالتعاون مع CAPW، في تشغيل البنية التحتية المائية لشبكة إمدادات المياه في القاهرة الجديدة، وهي مدينة تابعة للعاصمة وتقع على بعد حوالي 30 كيلومتراً شرق القاهرة. يشمل هذا العقد جمع المياه من نهر النيل، ونقلها إلى محطة معالجة مياه الشرب، ومعالجتها وتخزينها قبل توزيعها على المستهلكين.

شاركت الشركة أيضاً في بناء خمس محطات لمعالجة مياه الشرب في البلاد (المرج، روض الفرج، مسطرد، شمال حلوان 1، وشمال حلوان 2)، بإجمالي طاقة معالجة تزيد عن 600,000 متر مكعب يومياً، لتخدم أكثر من ستة ملايين شخص.

كما نفذت الشركة أعمال الهندسة والتصميم والإشراف والتشغيل لمحطة بحر البقر لمعالجة مياه الصرف الصحي، الواقعة في شمال غرب مصر، والتي تبلغ طاقتها 5.6 مليون متر مكعب يومياً، وهي مزودة بتقنيات متقدمة لإنتاج مياه بجودة مثالية لري المحاصيل المحلية.

وتقوم ACCIONA حالياً بتشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي في:

أبنوب-الفتح (80,000 م³/يوم)

صدفا-الغنايم (30,000 م³/يوم)

العيّاط (30,000 م³/يوم)

أبو سمبل (6,000 م³/يوم)

نبذة عن الشركة

ACCIONA هي شركة عالمية رائدة في تقديم الحلول المتجددة من أجل اقتصاد منخفض الكربون. تشمل خدماتها الطاقة المتجددة، معالجة وإدارة المياه، أنظمة النقل والحركة البيئية، والبنية التحتية المقاومة للتغيرات.

وقد أصبحت الشركة محايدة كربونياً منذ عام 2016. سجلت مبيعات بقيمة 19.19 مليار يورو في عام 2024، وتعمل في أكثر من 40 دولة حول العالم.

https://www.acciona-me.com/

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