دبي: أعلن بنك دبي الإسلامي، أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق خدمة تمويل السيارات لأصحاب الهممACCESS ، وهو عبارة عن حل تمويلي مصمم خصيصًا لأصحاب الهمم. ويمثل هذا العرض المبتكر شهادة أخرى على جهود بنك دبي الإسلامي الدؤوبة في مجال الشمول والابتكار، إذ يوفر سهولة غير مسبوقة في الوصول والاستقلالية في التنقل لجميع متعامليه من هذه الفئة، وهو علامة فارقة في استراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في القطاع المصرفي حيث تشكل "الشمولية" عنصرًا هامًا في الأجندة الطموحة للبنك لتحقيق الريادة في هذا المجال.

وتم إطلاق خدمة تمويل السيارات لأصحاب الهممACCESS بمعدلات تمويل تنافسية وخطط سداد مخصصة تهدف إلى تسهيل امتلاك أصحاب الهمم وأفراد أسرهم للمركبات، وضمان حصولهم على الوسائل اللازمة لشراء سيارة أحلامهم بسهولة ويسر. وتتضمن هذه الخدمة المتخصصة توفير التعديلات الفنية اللازمة على المركبات، والتي يتم تسهيلها من خلال التعاون الاستراتيجي مع شركة منافذ لحلول التنقل، مما يضمن أن تلبي المركبات الممولة المتطلبات المحددة لاستخدام أصحاب الهمم. وعلاوة على ذلك، تم تبسيط عملية التقدم بطلب الخدمة والموافقة على التمويل بالكامل بشكل الكتروني، مما يجسد التزام بنك دبي الإسلامي بتوفير خدمة متعاملين سلسة وخالية من المتاعب وآمنة في الوقت ذاته.

وفي تعليقه على هذه الخدمة، قال سانجاي مالهوترا، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك دبي الإسلامي: "تجسد المبادرات الحيوية مثل تمويل السيارات لأصحاب الهممACCESS التزامنا بنهج شمولي على مختلف مستويات المجتمع، وخاصة في ظل تقدمنا بأجندة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للبنك. ولا تتماشى مبادرة تعزيز قدرة أصحاب الهمم على التنقل مع رؤية حكومة الإمارات في بناء مجتمع أكثر شمولًا فحسب، بل تدفع بها قدمًا بشكل فعال لتحقيق هذه الرؤية. ويعد هذا التسهيل التمويلي الجديد خير برهان على فعالية الحلول المالية المتكاملة والمدروسة للمساهمة في تحسين حياة متعاملينا الأعزاء بشكل كبير. نواصل في بنك دبي الإسلامي، بإطلاقنا تمويل السيارات لأصحاب الهممACCESS ، الابتكار وتطوير خدماتنا مما يعزز حياة متعاملينا حقًا، إذ تم تصميم هذه الخدمة لتلبية الاحتياجات الفريدة لأصحاب الهمم، وتقديم الدعم والراحة لهم بمستويات غير مسبوقة. وتعكس هذه الخدمة التزامنا المستمر بدعم وتمكين جميع شرائح مجتمعنا، وضمان حصول الجميع على أفضل المنتجات والخدمات المالية في السوق".

جدير بالذكر أن بنك دبي الإسلامي كان دائمًا في طليعة الجهود الرامية لتحقيق الشمول، حيث نفذ العديد من المبادرات التي تستهدف جميع فئات المجتمع، بما فيهم أصحاب الاحتياجات الخاصة. ويساهم تمويل السيارات لأصحاب الهممACCESS الجديد في إكمال وتعزيز مجموعة الخدمات المخصصة وممارسات التوظيف التي تهدف إلى دعم هذه الشريحة من المجتمع. وتشمل مجموعة الخدمات هذه توفير مكاتب ونوافذ خدمة مخصصة في فروع مختارة، وتنفيذ تحسينات مستمرة لضمان سهولة وصول أصحاب الهمم إلى جميع المرافق المصرفية. ومن خلال اعتماد وتبني ممارسات أخلاقية كمؤسسة مالية مسؤولة، يؤكد البنك التزامه ببناء بيئة متنوعة وشاملة. ولا يعزز هذا النهج التميز التشغيلي للبنك فحسب، بل يتماشى أيضاً مع أهداف التنمية الشاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ستقوم شركة منافذ لحلول التنقل بتوفير خصومات ومزايا حصرية لمتعاملي تمويل السيارات لأصحاب الهممACCESS، للاستفادة من خصم يصل إلى 40% على مجموعة المنتجات بالكامل، وخصم يصل إلى 25% على الخدمة والصيانة، وخصم يصل إلى 15% على خدمات الـتأجير بالإضافة إلى ضمان ممتد يصل إلى 5 سنوات على منتجات مختارة.

لمزيد من التفاصيل حول تمويل السيارات لأصحاب الهممACCESS ومبادرات الشمول الأخرى التي يقدمها بنك دبي الإسلامي، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.dib.ae/access.

-انتهى-

نبذة عن بنك دبي الإسلامي

يعد "بنك دبي الإسلامي"، الذي تأسس في عام 1975، أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث الموجودات وشركة مساهمة عامة ومدرجة في "سوق دبي المالي". ويقود البنك تطور قطاع التمويل الإسلامي العالمي، وهو كذلك أول بنك إسلامي متكامل الخدمات وواحد من أكبر البنوك الإسلامية على مستوى العالم. وتتمتع المجموعة بموجودات تصل إلى نحو 90 مليار دولار أمريكي ورأس مال في السوق يزيد عن 9 مليار دولار أمريكي، وقوى عاملة للمجموعة تفوق الـ 10,000 موظف و500 فرع تقريبا ضمن شبكة عالمية تمتد عبر الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. يقدم البنك خدماته لأكثر من 5 مليون متعامل على مستوى المجموعة، ويوفر لقاعدة متعامليه التي تضم الأفراد والشركات والمؤسسات مجموعة متنامية من المنتجات والخدمات المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وفضلًا عن كونه أول وأكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتمتع بنك دبي الإسلامي بحضور عالمي قوي كلاعب رئيسي في الترويج للخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عبر أسواق مختلفة حول العالم. وقد أسس بنك دبي الإسلامي باكستان المحدود، وهو شركة مملوكة بالكامل لبنك دبي الإسلامي وأول بنك إسلامي في باكستان يقدم الخدمات المصرفية البلاتينية والخدمات المصرفية المميزة، بالإضافة إلى محفظة واسعة ومتنوعة من قنوات التوزيع البديلة. ويشكل إطلاق بنك بانين دبي الشريعة في إندونيسيا مطلع عام 2017 أول دخول للبنك إلى منطقة الشرق الأقصى، ويمتلك البنك ما يزيد عن 25% من أسهم البنك الإندونيسي. وفي شهر مايو 2017، منح البنك المركزي الكيني بنك دبي الإسلامي ترخيصاً لتأسيس شركة تابعة له في كينيا، تحت اسم بنك دبي الإسلامي كينيا المحدود. وقد تم تصنيف البنك على أنه بنك محلي مهم للنظام المالي D-SIB في عام 2018، كما استكمل في بداية عام 2020 الاستحواذ على نور بنك ما يؤكد على مكانة بنك دبي الإسلامي كمؤسسة مصرفية رائدة في قطاع التمويل الإسلامي عالمياً. وفي عام 2023، دخل بنك دبي الإسلامي إلى تركيا من خلال استحواذه على 20% من مجموعة شركات "تي.أو.إم" التي تقدم خدمات مصرفية رقمية.

ويلتزم بنك دبي الإسلامي بقيادة الجهود في مجال التمويل الإسلامي المستدام، حيث بلغ إجمالي إصداراته من الصكوك المستدامة 2.75 مليار دولار أمريكي حتى الآن، فضلاً عن مشاركته الاستراتيجية في أسواق رأس المال الخضراء والمستدامة، مما يعكس التزامه المستمر بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والمستقبل المستدام.

يتمثل الهدف الرئيسي للبنك في جعل التمويل الإسلامي معياراً ثابتاً، بدلاً عن كونه بديلاً للخدمات المصرفية التقليدية حول العالم. وقد حصل البنك على العديد من الجوائز المرموقة التي تعتبر دليلاً راسخاً على جهوده في مختلف المجالات بما يشمل الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية الاستثمارية، فضلاً عن خدمات الاستشارات ومساهماته في مجال المسؤولية المجتمعية. ومما يدل على مكانته الرائدة في قطاع التمويل الإسلامي، حصول بنك دبي الإسلامي على لقب "أفضل بنك إسلامي" في العديد من المناسبات المرموقة ومحافل التكريم تقديرا لأداء البنك الاستثنائي من بين البنوك الإسلامية في العالم، مما يعكس بوضوح مكانة البنك الرائدة في قطاع التمويل الإسلامي.