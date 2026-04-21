شركة الشحن الجوي الإماراتية الرائدة تفتتح ممراً بين أوروبا والجنوب العالمي

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلنت سوليتير (SolitAir) شركة الشحن الجوي الإماراتية المتخصصة في مجال خدمات الشحن للأعمال ومن المطار إلى المطار والتي تتخذ من مطار آل مكتوم الدولي مقراً لها، عن حصولها على تصنيف ACC3 "ناقل شحن جوي أو بريد يعمل في الاتحاد الأوروبي من مطار دولة ثالثة" من هيئة الطيران المدني البلجيكية، مما يخوّلها تشغيل خدمات شحن وبريد آمنة إلى دول الاتحاد الأوروبي.

دخل الترخيص حيز التنفيذ في 19 مارس الماضي، ليشكل بذلك محطة بارزة في استراتيجية سوليتير للنمو على الصعيد الدولي، ومسرّعاً من وتيرة توسعها المخطط لها في أوروبا. وقبل حصولها على ترخيص ACC3، كانت سوليتير قد حصلت على ترخيص مشغّل دولة ثالثة (TCO) من وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي (EASA)، ما يعزز امتثالها للإطار التنظيمي الصارم المعتمد في قطاع الطيران في أوروبا.

ويعد تصنيف ACC3 "ناقل شحن جوي أو بريد يعمل في الاتحاد الأوروبي من مطار دولة ثالثة" متطلباً تنظيمياً إلزامياً لشركات الطيران التي تنقل البضائع إلى الاتحاد الأوروبي من دول ثالثة. ويؤكد هذا التصنيف أن عمليات شركة الطيران، وإجراءات مناولة البضائع، وبروتوكولات أمن سلسلة التوريد الخاصة بها، تفي بمعايير أمن الطيران الصارمة للاتحاد الأوروبي.

وبهذه المناسبة، قال حمدي عثمان، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ سوليتير: "تشكل هذه الخطوة إنجازاً هاماً آخر في مسيرة نمو سوليتير منذ انطلاق عملياتها قبل 16 شهراً، حيث يعكس الحصول على تصنيف ACC3 الثقة الكبيرة التي يمنحنا إياها واحد من أكثر أسواق الطيران تنظيماً في العالم، ويؤكد قوة معاييرنا التشغيلية والأمنية، كما يفتح أمامنا مساراً واضحاً للمرحلة التالية من التوسع خارج نطاق دول الجنوب العالمي، حيث نخدم حالياً 51 وجهة في دول مجلس التعاون الخليجي، وأفريقيا، وشبه القارة الهندية، والصين."

يشار بأن تصنيف ACC3 يمكّن سوليتير من نقل البضائع بين مطار آل مكتوم الدولي "دبي ورلد سنترال (DWC) " ووجهات الاتحاد الأوروبي ضمن نطاق التشغيل الذي يمتد لست ساعات لأسطولها المتنامي من طائرات بوينج 737-800 BCF.

وتدير شركة سوليتير حالياً أسطولاً يضم سبع طائرات شحن من طراز بوينج 737-800 BCF، وتخطط لزيادة أسطولها ليصل إلى 20 طائرة بحلول نهاية عام 2027، والجدير ذكره أن سوليتير قد ربطت بسرعة قياسية أكثر من 52 مدينة حتى الآن متخطية هدفها الأولي بربط 50 مدينة بحلول نهاية 2027.

وانطلاقاً من مركزها اللوجستي الذي تبلغ مساحته 220 ألف قدم مربع في مطار آل مكتوم الدولي، سيساهم الأسطول المتنامي للشركة والنطاق الموسع لعملياتها الدولية، في تعزيز شبكة خطوطها وزيادة طاقتها الاستيعابية على طرق التجارة ذات الطلب المرتفع التي تربط دول الجنوب العالمي بأوروبا.

