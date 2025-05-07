دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "أمنيات" العقارية، المطوّر الرائد الذي يقف وراء مجموعة من أشهر المشاريع العقارية فائقة الفخامة على مستوى العالم، عن إسناد عقد الأعمال الإنشائية الرئيسية للمشروعَين السكنيَين فائقَي الفخامة، "ڤيلا" و"ڤيلا ڤينتو"، إلى مجموعة ACC (أرابيان كونستراكشن كومباني). ويمثّل المشروعان ركيزة أساسية ضمن رؤية "أمنيات" لتحويل "مراسي باي" إلى أرقى وجهة على الواجهة البحرية في دبي، حيث تندمج التجارب السكنية والتجارية والترفيهية ضمن حيٍّ يسهل التجوّل فيه ويتميّز بفخامة استثنائية.

وعند اكتمالها، ستضم الوجهة فنادق راقية، ومساكن مميزة، وتجارب بيع بالتجزئة، ومساحات عمل فائقة الفخامة، ومرافق عامة تركز على الصحة والرفاهية، تتصل جميعها بممشى طبيعي التصميم ومارينا عصرية. ومن المقرر أيضًا تسليم مشاريع بارزة أخرى في المنطقة، من بينها "إنارة من أمنيات"، المشروع التجاري المرموق الذي يعيد تعريف بيئة العمل المؤسسي عبر مرافق عالمية المستوى، وتصميم مستدام، وتجربة نمط حياة استثنائية، والمقرر استكماله في الربع الرابع من عام 2027.

تشهد أعمال الإنشاء الرئيسية في المشروعَين تقدمًا ملحوظًا مع اكتمال مراحل التعبئة وتحقيق إنجازات أولية مهمة في الموقع. ومن المتوقع تسليم مشروع "ڤيلا" في الربع الثاني من عام 2027، ومشروع "ڤيلا ڤينتو" في الربع الثالث من نفس العام، ليعززا سلسلة مشاريع "أمنيات" فائقة الفخامة المتنامية في المنطقة، والتي تشمل أيضًا "ذا لانا" و"ذا لانا ريزيدنسز" بإدارة مجموعة "دورشيستر كوليكشن".

وقد تم تصميم مشروعَي "ڤيلا" و"ڤيلا ڤينتو" بالتعاون مع شركة Foster + Partners العالمية والثنائي الباريسي الشهير Gilles & Boissier، ليقدما تجربة معيشة راقية لنخبة العملاء على مستوى العالم. وتحت إدارة مجموعة "دورشيستر كوليكشن"، تتميز الوحدات السكنية بتراسات واسعة، ومسابح خاصة، ونوافذ زجاجية تمتد من الأرض حتى السقف وتوفّر إطلالات بانورامية على قناة دبي، وبرج خليفة، وأفق وسط المدينة. ويتمتع السكان بإمكانية وصول مباشر إلى فندق "ذا لانا"، و"ذا لانا ريزيدنسز".

وفي "ڤيلا"، المشروع الأول، تتقدّم الأعمال الإنشائية بوتيرة ثابتة، حيث تم إنجاز ما يقارب 50% من تدعيم القاعدة الخرسانية، مع بدء تواجد مقاولَي الأعمال الكهروميكانيكية والواجهات في الموقع.

أما "ڤيلا ڤينتو"، فيدفع حدود التصميم المعماري إلى آفاق جديدة عبر عناصر مبتكرة، أبرزها ثلاث شقق دوبلكس تضمّ غرف طعام "معلّقة" تربط بين برجَي المشروع — وهو مفهوم فريد لهذا المشروع. كما يضم المشروع في قمته وحدتَي بنتهاوس فاخرتَين في، بالإضافة إلى مرافق نمط حياة استثنائية تقع على ارتفاع 100 متر، وتشمل مسبح "إنفينيتي"، ومنصة شمسية، واستوديو لليوغا، وصالة رياضية مزدوجة الارتفاع.

وشكلت مجموعة ACC على مدى أكثر من خمسة عقود منذ تأسيسها في عام 1967 قوة محركة في قطاع الإنشاءات، واشتهرت بحرصها على الابتكار والدقة والجودة في كل مرحلة من مراحل دورة التطوير. وتغطي خبرات الشركة مختلف جوانب تنفيذ المشاريع، مع سجل حافل يضم بعضًا من أبرز وأرقى التحف المعمارية في الشرق الأوسط وأفريقيا والهند.

وقال بيتر ستيفنسون، الرئيس التنفيذي المشارك في "أمنيات":"يسرّنا التعاون مع واحدة من أفضل شركات المقاولات في المنطقة لتنفيذ مشروعي ’ڤيلا‘ و’ڤيلا ڤينتو‘ في ’مراسي باي‘. ويمثل تعيين مجموعة ACC خطوة محورية في رحلتنا لإعادة تعريف معايير الفخامة وترسيخ مكانة ’مراسي باي‘ كأرقى عنوان في المنطقة. وانطلاقًا من إرثنا في التعاون مع شركاء يشاركوننا رؤيتنا الطموحة، نثق في خبرات ACC وقدرتها على تجسيد هذه المشاريع الاستثنائية على أرض الواقع".

وبهذا الصدد، قال رشيد ميقاتي، المدير التنفيذي لمجموعة ACC: "لطالما قدّمت ’أمنيات‘ مشاريع تعكس تطور دبي كمنارة عالمية في التصميم والطموح. وبخبرة تقارب ستة عقود في تطوير المعالم العمرانية والبنية التحتية الحيوية، نلتزم بتنفيذ مشروعَي ’ڤيلا‘ و’ڤيلا ڤينتو‘ وفقًا لأعلى المعايير العالمية".

عن "أمنيات"

"أمنيات" هي مطور عقاري رائد محلي يتمتع برؤية إبداعية، تؤثر في البصمة الجمالية، الثقافية، والاقتصادية لدبي. من خلال إتقان "فن الارتقاء" ودمج الفخامة الفائقة مع نمط الحياة المصمم بعناية، تقدم "أمنيات" تصاميم وتجارب مخصصة تغطي المساحات السكنية والضيافة والتجزئة.

تستند فلسفة "أمنيات" إلى دفع الحدود الفنية للتصميم والحرفية والتميز، بهدف الارتقاء بتجربة الإنسان. قدمت الشركة أيقونات معمارية بارزة مثل "ذا أوبوس"، "وان" في نخلة جميرا، "أورلا" و"ذا لانا".

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