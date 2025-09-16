جدة، المملكة العربية السعودية – شاركت صافية، إحدى شركات وادي جدة، في فعاليات ملتقى Abroad Edu2025 الذي أقيم في مدينة جدة خلال يومي 9 و10 سبتمبر 2025م، ويُعد منصة بارزة للتعريف بفرص التعليم والتدريب على مستوى عالمي

وقد جمع الملتقى عددًا كبيرًا من الطلاب والطالبات مع جهات تعليمية وتدريبية رائدة، حيث أتاح لهم فرصة الاطلاع على مسارات أكاديمية ومهنية جديدة. وقدمت صافية خلال مشاركتها عرضًا لبرامجها التعليمية والتدريبية التي تهدف إلى تمكين الشباب والشابات من رسم مستقبلهم بخطوات واثقة.

وقالت أ. نهى سقا ، المدير العام لشركة صافية: "نؤمن بأن الاستثمار في المعرفة والمهارات العملية للشباب هو ركيزة أساسية لمستقبل المملكة. ومشاركتنا في ملتقى Abroad Edu2025 تجسّد التزامنا بفتح آفاق تعليمية ومهنية جديدة أمام الطلاب والطالبات بما يواكب طموحاتهم."

من جانبه، أكد الدكتور سطام لنجاوي، الرئيس التنفيذي لشركة وادي جدة، أن مشاركة صافية في الملتقى تأتي انسجامًا مع دور وادي جدة في ربط التعليم بسوق العمل، مضيفًا: "نعمل في وادي جدة على بناء منظومة معرفية واستثمارية متكاملة، تتيح لأبناء وبنات الوطن توظيف قدراتهم بالشكل الأمثل، وتسهم في تعزيز التنافسية الوطنية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030."

واختتمت مشاركة صافية بتجربة ثرية وحوارات ملهمة، مع تأكيد الشركة على استمرار حضورها الفاعل في الفعاليات التعليمية والتدريبية المقبلة.

واختُتمت مشاركة صافية في الملتقى بتجربة ثرية وحوارات ملهمة، أكدت من خلالها الشركة التزامها المتواصل بدعم الطلاب والطالبات في مختلف المراحل التعليمية، والعمل على تزويدهم بالبرامج النوعية التي تعزز جاهزيتهم لسوق العمل. كما جددت صافية عزمها على التوسع في مبادراتها التعليمية والتدريبية، والمشاركة في منصات محلية ودولية إضافية، بما يسهم في بناء جيل مؤهل بالعلم والمعرفة، قادر على قيادة مسيرة التنمية وتحقيق تطلعات المملكة في المستقبل.

عن وادي جدة:

تأسست شركة وادي جدة بالمرسوم الملكي رقم م/20 بتاريخ 15/04/1431هـ بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 117 بتاريخ 13/04/1431هـ بما نصه:

الموافقة على الترخيص في تأسيس شركة وادي جدة (شركة مساهمة) وفقاً لنظامها الأساسي المرافق. تُعَد شركة وادي جدة الذراع الاستثماري لجامعة الملك عبدالعزيز، وتهدف إلى لعب دور محوري في بناء وتطوير اقتصاد المعرفة في المملكة.

تعمل الشركة على تعزيز الشراكة بين المؤسسات التعليمية والبحثية ومجتمع الأعمال، وتحويل المخرجات الأكاديمية إلى فرص استثمارية وتجارية.

كما تركز على الاستثمار في المشاريع المشتركة التي تتيح نقل الخبرات والتطبيق العملي لطلبة الجامعة وأساتذتها، بما يساهم في دعم الابتكار والتنمية المستدامة وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

عن صافية:

تأسست شركة المنظومة السعودية لتطوير التعليم والتدريب (صافية) عام 2012م كإحدى شركات وادي جدة، الذراع الاستثماري لجامعة الملك عبدالعزيز. وتُعنى صافية بتطوير البرامج التعليمية والتدريبية المبتكرة التي تسهم في رفع كفاءة مخرجات التعليم، وتأهيل الكوادر الوطنية بمهارات متوافقة مع احتياجات سوق العمل، بما يدعم مسيرة التنمية ويواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.

-انتهى-

#بياناتشركات