الرياض: منحت وكالة سمة للتصنيف (تصنيف) تصنيفًا ائتمانيًا طويل الأجل بدرجة "AA+" لشركة الأهلي المالية ("الأهلي المالية" أو "الشركة") مع تصنيف قصير الأجل بدرجة "T-1" ونظرة مستقبلية "مستقرة" على المقياس الوطني.

وترى الوكالة أن الشركة المصنّفة تتمتع بجدارة ائتمانية عالية وبالتالي مخاطر ائتمانية منخفضة جدًا، مع أن ملف المخاطر قد يختلف قليلاً مع تغيرات الظروف الاقتصادية أوالقطاعية.

أسس التصنيف: تستند التصنيفات الممنوحة إلى الأهمية الاستراتيجية التي توليها الشركة الأم - البنك الأهلي السعودي - لشركة الأهلي المالية، وما ينتج عنها من مزايا تتمثل في امتياز متكامل، وهوية تجارية موحدة، وقاعدة عملاء مشتركة، وت محفظة المنتجات، والوصول إلى تسهيلات ائتمانية لدعم وتمويل النمو. يُعدّ البنك الأهلي السعودي مؤسسة مالية ذات أهمية اقتصادية على الصعيد المحلي، إذ يتميز بمؤشرات مالية قوية وربحية عالية، كما يتمتع بجودة أصول ممتازة ونسب سيولة عالية تدعم مكانته وتؤكد قدرته على النمو والاستدامة.

تشمل التصنيفات أيضًا المكانة الرائدة لشركة الأهلي المالية في قطاع خدمات إدارة الأصول، وذلك بفضل حجم أصولها وقوة علامتها التجارية. كما تتفرد بمراتب قيادية في مجالات الوساطة في الأوراق المالية والخدمات المصرفية الاستثمارية، مما يعزز مكانتها الريادية في القطاع. ويستمد ملف مخاطر الأعمال دعمه من محفظة منتجات متنوعة وتنويع جيد للإيرادات. وتُعد الربحية التشغيلية القوية والقاعدة الرأسمالية الكبيرة، بالإضافة إلى إطار حوكمة فعال، من العوامل الرئيسية التي تدعم التصنيف.

كما تعكس التصنيفات أيضًا تغطيات مرضية وزيادات في مؤشرات الرافعة المالية، وذلك نتيجةً للاقتراضات قصيرة الأجل التي تمّ استخدامها لتمويل نمو محفظة الاستثمارات، تماشيًا مع إنشاء قسم الاستثمارات الرئيسية الذي ساهم بشكل كبير في تعزيز الربحية.

تركز الشركة على تنمية الإيرادات لجميع الأعمال الرئيسية وتعزيز شبكات التوزيع، والتعاون مع شركات التقنية المالية، والتواصل النشط مع البنوك بما في ذلك البنك المالك، والاستثمار المستمر في الموارد البشرية. ومن المتوقع أن تُساعد هذه المبادرات في الحفاظ على الريادة السوقية وتحسين الأداء المالي خلال فترة التصنيف.

محفزات التصنيف: تُعدّ الريادة السوقية المستدامة في الأصول المُدارة، إلى جانب تحسّن محفظة الأصول المُدارة من خلال نموّ إضافي في محفظة الأصول المُدارة لقطاع التجزئة، وتنويع الأعمال، ونموّ الربحية التشغيلية، وتحسّن المرونة المالية، من محفزات التصنيف الإيجابية. أما محفزات التصنيف السلبية، فتشمل الانخفاض المستمر في الأصول المُدارة والمكانة السوقية، والربحية التشغيلية، وانخفاض المرونة المالية، نتيجةً للزيادة الكبيرة في مستوى الرافعة المالية مقارنةً بالمستويات الحالية.

نبذة عن الشركة: شركة الأهلي المالية هي شركة مساهمة سعودية مقفلة، تأسست عام ٢٠٠٥، ومسجلة في المملكة العربية السعودية برقم السجل التجاري ١٠١٠٢٣١٤٧٤ بتاريخ أبريل ٢٠٠٧. تعمل شركة الأهلي المالية في مجال خدمات إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية ووساطة الأوراق المالية. بلغ عدد موظفي الشركة أكثر من ٤٥٠ موظفًا بنهاية عام ٢٠٢٤، وهي أكبر شركة لإدارة الأصول في المملكة العربية السعودية من حيث الأصول المُدارة. شركة الأهلي المالية شركة تابعة و مملوكة 100% للبنك الأهلي السعودي.

لمزيد من المعلومات حول هذا الإعلان عن التصنيف، يرجى الاتصال بالسيد طلحة إقبال (تحويلة 6627) على الرقم 966112506627+ أو البريد الإلكتروني على RS@Tassnief.com.

المعايير والمنهجية ذات الصلة

يمكن العثور على منهجية التصنيف لإدارة الأصول (الإصدار 1. 2025) على الموقع الإلكتروني: www.tassnief.com.

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