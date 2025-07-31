أتمّت الخطوط الجوية التركية، شركة الطيران التي تُسيّر رحلاتها إلى عدد دول أكثر من أي شركة طيران أخرى، صفقة تمويل مبتكرة لطائرة إيرباص من طراز A350، مما يمثل إنجازًا استراتيجيًا بارزًا ضمن جهود الشركة لتنويع محفظة تمويلها. وقد أنجز الناقل الوطني التركي التمويل بعملة الفرنك السويسري من خلال هيكل تمويل إسلامي بنظام الإجارة، عبر اتفاق وقعه مع بنك دبي الإسلامي (DIB)، أول بنك إسلامي في العالم وأكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبعد قرابة عام من التحضير، جاءت هذه الصفقة كثمرة للتعاون الوثيق بين الخطوط الجوية التركية وبنك دبي الإسلامي، بهدف دمج أدوات تمويلية متنوعة ومعترف بها عالميًا ضمن استراتيجية التمويل الخاصة بالناقل الوطني. واحتفاءً بإتمام الصفقة بنجاح، أقامت الخطوط الجوية التركية حفل توقيع رسمي في مقرها الرئيسي بمدينة إسطنبول.

وتعليقًا على هذه الصفقة البارزة، قال رئيس مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية في الخطوط الجوية التركية البروفيسور أحمد بولات،: "تجسد هذه الصفقة التزامنا الراسخ بالابتكار المالي وتعزيز قدرات أسطولنا، كما تمثل فصلًا جديدًا في مسار تعاوننا مع أبرز المؤسسات الرائدة في دولة الإمارات ومنطقة الخليج بشكل عام. يسعدنا إتمام هذا التمويل البارز بالشراكة مع دبي الإسلامي، ونتطلع إلى توسيع آفاق هذا التعاون في المستقبل".

من جانبه، علّق الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي الإسلامي الدكتور عدنان شلوان،: "تعتمد قوة أي تحالف هادف على الطموح المشترك، ويجسد تعاوننا مع الخطوط الجوية التركية هذا المفهوم بوضوح. وبصفتها حاملة للرقم القياسي العالمي من موسوعة غينيس كأكثر شركة طيران تسافر إلى دول حول العالم، تقود الخطوط الجوية التركية قطاع الطيران بحجمها ورؤيتها وريادتها العالمية. ويُعد اختيارها للتمويل الإسلامي لأول مرة في تاريخها علامة فارقة لصناعتنا، وهو إنجاز نفخر بمساهمتنا في تحقيقه. هذه الصفقة لا تدعم فقط نمو الشركة المستمر، بل تعزز أيضًا الأهمية المتزايدة للتمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية في الأسواق العالمية. ويسعدنا أن نكون شركاء في هذا التطور التاريخي في قطاع الطيران التركي، مما يعزز عمق الروابط الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وتركيا".

تواصل الخطوط الجوية التركية التزامها بتطوير حلول تمويلية مبتكرة، ومستدامة، وشاملة عالميًا لدعم نموها الاستراتيجي مع ترسيخ ريادتها في صناعة الطيران العالمية. وتمثل هذه الصفقة الناجحة إنجازًا جديدًا ضمن استراتيجية الخطوط الجوية التركية الأوسع نطاقًا لتنويع مصادر تمويلها، وهو ركيزة أساسية لدى الناقلة العالمية، مما أسهم في حصول الشركة على العديد من جوائز التمويل على مرّ السنين. كما تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز العلاقات مع المؤسسات في منطقة الخليج، ودعم خطط الشركة طويلة الأجل لتوسيع أسطولها بحلول عام 2033، الذي يصادف الذكرى المئوية لتأسيس الخطوط الجوية التركية.

نبذة عن الخطوط الجوية التركية:

تأسست شركة الخطوط الجوية التركية عام 1933، من خلال أسطول مكون من خمس طائرات، وهي عضو في تحالف ستار أليانس، وتمتلك حالياً أسطولًا يضم 486 طائرة (ركاب وشحن) تحلق إلى 353 وجهة حول العالم، منها 300 وجهة دولية و53 وجهة داخلية في 131 دولة.

للمزيد من المعلومات عن الخطوط الجوية التركية، يرجى زيارة الموقع الرسمي www.turkishairlines.com أو متابعة حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، تويتر، يوتيوب، لينكدإن، وإنستجرام.

نبذة عن بنك دبي الإسلامي

تأسس في عام 1975، ويُعد بنك دبي الإسلامي (DIB) أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات من حيث الأصول، وأول مؤسسة مالية إسلامية متكاملة الخدمات في العالم. كما أنه مدرج في سوق دبي المالي، ويتصدر قطاع التمويل الإسلامي عالميًا بأصول تتجاوز 95 مليار دولار أمريكي، وقيمة سوقية تفوق 14 مليار دولار، وشبكة تضم نحو 500 فرع في أنحاء الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. ويخدم البنك أكثر من 5 ملايين عميل، ويقدم مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المبتكرة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

بفضل عملياته الدولية الرئيسية في باكستان وإندونيسيا وكينيا وتركيا، والاعتراف به دوليًا كبنك محلي ذي أهمية نظامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، يُواصل بنك دبي الإسلامي توسيع حضوره العالمي. يعكس استحواذ البنك على نور بنك واستثماره الاستراتيجي الأخير في مجموعة T.O.M. في تركيا التزامه برسم ملامح مستقبل التمويل الأخلاقي

وفي عام 2025، يحتفل بنك دبي الإسلامي بالذكرى الخمسين لتأسيسه، مستندًا إلى رؤية طموحة تُعزز مكانته في التمويل الإسلامي كخيار رئيسي في الأسواق العالمية، مع التركيز على الاستدامة والابتكار.

لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة: www.dib.ae

نبذة عن تحالف ستار أليانس:

تأسس تحالف ستار أليانس في عام 1997 كأول تحالف جوي عالمي حقيقي، استنادًا إلى قيمة العميل المقترحة على نطاق عالمي، والإنتشار العالمي والخدمة السلسة. منذ تأسيسه، قدم أكبر وأشمل شبكة جوية، مع التركيز على تحسين تجربة العملاء عبر الرحلات . الشركات الأعضاء هي: أيجيان اليونانية، الخطوط الجوية الكندية، الخطوط الجوية الصينية، الخطوط الجوية الهندية، الخطوط الجوية النيوزيلندية، الخطوط الجوية اليابانية، شركة الخطوط الجوية الآسيوية، الخطوط الجوية النمساوية، أفيانكا، شركة بروكسل للطيران، شركة كوبا للطيران، الخطوط الجوية الكرواتية، مصر للطيران، الخطوط الجوية الإثيوبية، إيفا الجوية، الخطوط الجوية البولندية، لوفتهانزا، الخطوط الجوية الإسكندنافية، شنتشن للطيران، الخطوط الجوية السنغافورية، الخطوط الجوية الجنوب أفريقية، سويسرا، طاب البرتغال الجوية، تاي، الخطوط الجوية التركية، ويونايتد. بصفة عامة، تقدم شبكة تحالف ستار أليانس حاليًا أكثر من 10,000 رحلة يومية إلى ما يقرب من 1,200 مطارًا في 184 دولة. تُقدم الرحلات الإضافية من قبل شركاء تحالف ستار أليانس المتصلين، شركة جونياو للطيران وشركة تاي الجوية.

المكتب الإعلامي لستار أليانس: هاتف: +65 8729 6691 البريد الإلكتروني: mediarelations@staralliance.com

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