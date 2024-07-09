أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة- أعلنت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، اليوم عن تحديثات مثيرة على رحلاتها إلى أمريكا الشمالية قبل موسم السفر الشتوي، مما يعزز التزام الشركة بتقديم تجارب السفر السلسة.

واعتبارًا من 27 أكتوبر، ستقوم الاتحاد للطيران بزيادة عدد رحلاتها المنتظمة بين بوسطن وأبو ظبي من أربع رحلات أسبوعية إلى رحلة يومية، مما يوفر للمسافرين في رحلات الأعمال أو الترفيه إلى أمريكا الشمالية المزيد من الخيارات والمرونة عند التخطيط للسفر إلى الإمارات وما ورائها في منطقة الخليج وشبه القارة الهندية.

ويأتي قرار زيادة الرحلات إلى بوسطن بناءً على الأداء القوي لهذا الطريق، وبعد ثلاثة أشهر فقط من بدء الاتحاد للطيران بالتشغيل إلى بوسطن كوجهة رابعة لها في الولايات المتحدة، بعد شيكاغو ونيويورك وواشنطن، بالإضافة إلى تورونتو بكندا، مما أدى إلى توسيع نطاق تواجد الاتحاد للطيران في أمريكا الشمالية.

في هذه المناسبة، قال آريك دي، رئيس الشؤون التجارية والإيرادات في الاتحاد للطيران: "تواصل رحلاتنا إلى بوسطن أداءها القوي، حيث قاربت على تسجيل طاقتها الاستيعابية القصوى منذ الرحلة الافتتاحية في شهر مارس الماضي. وبعد أن شهدنا بالفعل طلبًا قياسيًا من الضيوف على هذه الوجهة، نحن متحمسون للاستثمار بشكل أكبر في سوق أمريكا الشمالية من خلال توسيع نطاق رحلاتنا من بوسطن قبل ذروة موسم السفر الشتوي."

وتسيّر رحلات الاتحاد للطيران اليومية من مطار بوسطن لوغان الدولي إلى أبوظبي على متن طائرة بوينغ 787-9 دريملاينر الحديثة، والتي تضم 28 استديو في درجة الأعمال ومقاعد الدرجة السياحية الذكية، إضافة إلى 262 مقعدًا في الدرجة السياحية. وتم تجهيز الطائرة بأنظمة ترفيه واتصال Wi-Fi، مما يوفر للركاب تجربة سفر مريحة وممتعة، تكمّلها خدمة عالمية المستوى.

تم تنظيم رحلات بوسطن لتوفير روابط مريحة إلى شبكة الاتحاد للطيران المتنامية للمسافرين من رجال الأعمال والضيوف بغرض الترفيه الذين يسافرون إلى وجهات في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج و11 وجهة طيران مباشرة إلى الهند.

وتضمن شراكة الاتحاد للطيران مع JetBlue رحلات ربط مريحة إلى العديد من المدن في جميع أنحاء أمريكا الشمالية، مما يقدّم إمكانيات لا حصر لها للاستكشاف عبر القارة.

كما تتيح مرافق الجمارك وحماية الحدود الأمريكية في مطار زايد الدولي، والوحيدة المتوفرة في الشرق الأوسط، للضيوف تخليص إجراءات الهجرة والجمارك الأمريكية قبل الصعود إلى الطائرة، ليتوجهوا إلى استلام الحقائب فور هبوطهم في الولايات المتحدة.

تورونتو ترحب بطائرة إيرباص A350

بالإضافة إلى زيادة عدد رحلاتها بين أبوظبي وبوسطن هذا الخريف، ستشغّل الاتحاد طائرتها من طراز إيرباص A350 في رحلة يومية إلى مطار تورونتو بيرسون في كندا ابتداء من 27 أكتوبر.

فقال دي: "تضع طائرة إيرباص A350 معايير جديدة للسفر الجوي، مع زيادة الكفاءة والراحة. ويتماشى إطلاق طائرة A350 إلى تورونتو مع استراتيجيتنا لتلبية الطلب المتزايد من الضيوف وتوسيع شبكتنا."

وتعد طائرة إيرباص A350، المجهزة بمحركات رولز رويس ترينت XWB، واحدة من أكثر أنواع الطائرات كفاءة في العالم، مع استهلاك أقل للوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 25 في المائة مقارنة بالطرز السابقة. كما تتميز الطائرة بأحدث التصاميم الداخلية للمقصورة وتحمل تفاصيل خاصة بالاتحاد للطيران.

تضم درجة الأعمال 44 استوديو بأبواب منزلقة لمزيد من الخصوصية لكل ضيف. بالإضافة إلى إمكانية الوصول المباشر إلى الممر، تم تصميم كل مقعد في درجة الأعمال لتوفير أقصى قدر من الراحة مع إمكانية تحويله إلى سرير مسطح بالكامل يبلغ طوله 79 بوصة مع مساحة تخزين واسعة. وتوفر سماعات الرأس المانعة للضوضاء وشاشة التلفزيون مقاس 18.5 بوصة تجربة سينمائية للاستمتاع بعروض الترفيه الشاملة التي توفرها الاتحاد للطيران. كما تتميز مقاعد استديو درجة الأعمال بقاعدة شحن لاسلكية مع إمكانية إقران السماعة من خلال خاصية البلوتوث.

ويمكن لضيوف درجة الأعمال الاختيار من قائمة طعام منسقة بعناية، أو خدمة "تناول الطعام في أي وقت" المميزة من الاتحاد للطيران.

لمزيد من المعلومات حول الاتحاد للطيران، أو لحجز الرحلات إلى بوسطن أو تورونتو، تفضل بزيارة Etihad.com أو الحجز عبر تطبيق الاتحاد للطيران.

ابتداء من 27 أكتوبر – جميع الأوقات بالتوقيت المحلي

بوسطن

نوع الطائرة الأيام وقت الوصول مطار الوصول وقت الاقلاع مطار الاقلاع رقم الرحلة 787-9 يوميا 15:20 بوسطن 10:10 أبوظبي EY0007 787-9 يوميا 19:15 +1 أبوظبي 22:20 بوسطن EY0008

تورنتو

نوع الطائرة الأيام وقت الوصول مطار الوصول وقت الاقلاع مطار الاقلاع رقم الرحلة A350-1000 يوميا 8:15 تورنتو 2:35 أبوظبي EY0007 A350-1000 يوميا 12:10+1 أبوظبي 14:20 تورنتو EY0008

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال مع الجهة التالية:

المسؤول الإعلامي المناوب

مجموعة الاتحاد للطيران

بريد إلكتروني: dutymediaofficer@etihad.ae

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