الرحلات إلى بوسطن تصبح يومية ابتداء من 1 نوفمبر بعد ستة أشهر من تشغيل أول رحلة إليها

تورنتو، كندا- استقبل مطار تورنتو بيرسون أول طائرة A350 تشغّلها الاتحاد للطيران يوم الأحد 27 أكتوبر 2024، في إطار تعزيز الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة للخدمة اليومية بين أبوظبي وكندا.

وترتقي الطائرة الجديدة بتجربة الضيوف مع تصميمها الحديث والمقصورات الجديدة التي تعكس التزام الاتحاد المستمر في تقديم الخدمة العالمية المستوى للضيوف المسافرين بين كندا والإمارات.

كما أطلقت الاتحاد رحلاتها اليومية إلى بوسطن الأميركية ابتداء من 1 نوفمبر 2024، بعيد ستة أشهر على انطلاق الخدمة إلى ولاية ماساتشوستس.

في هذه المناسبة، قال آريك دي، رئيس الشؤون التجارية والإيرادات في الاتحاد للطيران: "شهدنا إقبالاً مذهلاً على مسار بوسطن-أبوظبي، فتقدّم الرحلات اليومية للمسافرين في رحلات أعمال أو للترفيه خيارات أكثر ومرونة أكبر عند التخطيط لرحلاتهم إلى الإمارات وما ورائها في منطقة الخليج وشبه القارة الهندية."

تشغّل الاتحاد حالياً 42 رحلة في الأسبوع إلى أميركا الشمالية مع رحلتين يوميتين إلى نيويورك، ورحلة يومية إلى كل من بوسطن وشيكاغو وتورونتو وواشنطن.

وتتيح مرافق الجمارك وحماية الحدود الأمريكية في مطار زايد الدولي، والوحيدة المتوفرة في الشرق الأوسط، للضيوف تخليص إجراءات الهجرة والجمارك الأمريكية قبل الصعود إلى الطائرة، ليتوجهوا إلى استلام الحقائب فور هبوطهم في الولايات المتحدة.

كما يمكن للضيوف الذين يسافرون عبر أبوظبي الاستفادة من برنامج التوقف في أبوظبي واختيار إضافة إقامة فندقية مجانية إلى رحلتهم، ما يعكس الإقبال المتزايد على المدينة كوجهة سياحية تجدر زيارتها.

وأضاف دي: "يعتبر تشغيل طائرة A350 إلى تورونتو والرحلات اليومية إلى بوسطن آخر خططنا في مسيرة استراتيجية التوسيعية لعام 2024، والتي ستأخذ خطوة مهمة في آخر شهر نوفمبر حيث سنعلن عن مجموعة من الوجهات الجديدة المثيرة."

ابتداء من 1 نوفمبر – جميع الأوقات بالتوقيت المحلي

بوسطن

نوع الطائرة الأيام وقت الوصول مطار الوصول وقت الاقلاع مطار الاقلاع رقم الرحلة 787-9 يوميا 14:40 بوسطن 09:30 أبوظبي EY0007 787-9 يوميا 13:05 +1 أبوظبي 16:10 بوسطن EY0008

ابتداء من 27 أكتوبر – جميع الأوقات بالتوقيت المحلي تورنتو

نوع الطائرة الأيام وقت الوصول مطار الوصول وقت الاقلاع مطار الاقلاع رقم الرحلة A350-1000 يوميا 8:15 تورنتو 2:35 أبوظبي EY0021 A350-1000 يوميا 12:10+1 أبوظبي 14:20 تورنتو EY0022

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