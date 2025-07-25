إعادة تعريف فخامة الطائرات ضيقة البدن مع مقصورات الدرجة الأولى ودرجة الأعمال بمقاعد قابلة للتحويل إلى سرير مسطح بالكامل

خدمة واي فاي عالية السرعة لاتصال سلس طوال الرحلة

هامبورغ، ألمانيا/ أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - استلمت الاتحاد للطيران أولى طائراتها من طراز إيرباص A321LR (طويلة المدى) عقب حفل أقيم اليوم في مقر إيرباص فينكينفيردر، مُمثلةً بذلك إنجازًا تاريخيًا في استراتيجية الشركة لتوسيع أسطولها.

توفّر هذه الطائرة التجربة المميزة التي تقدّمها الاتحاد للطيران على الطائرات عريضة البدن، على الرحلات القصيرة والمتوسطة، مع مقصورات فاخرة لا تتوفر عادةً إلا على متن الرحلات الطويلة. وتُعد هذه الطائرة الأولى من بين 30 طائرة من طراز A321LR من المقرر انضمامها إلى أسطول الاتحاد.

في هذه المناسبة، صرّح أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: "يُمثل اليوم لحظة استثنائية بالنسبة إلينا، حيث نرحب بطائرة تُغير كل ما كنا نعتقد أنه ممكن على متن طائرة ذات ممر واحد. فطائرة A321LR تسمح لنا بخدمة المزيد من الوجهات مع تقديم نفس التجربة الفاخرة التي يتوقعها ضيوفنا في جميع الدرجات، مما يُجسد التزامنا بتوفير الفخامة على جميع المستويات."

إعادة تعريف تجربة السفر في الطائرات ضيقة البدن

تتميز طائرة A321LR بثلاث مقصورات، بما في ذلك أجنحة الدرجة الأولى التي تتوفر للمرة الأولى على طائرة ضيقة البدن، وهي مساحات خاصة مغلقة بأبواب منزلقة، وتضم أسرة مسطحة بالكامل، ولمسات تصميمية خاصة تُخصص عادةً للطائرات عريضة البدن في الرحلات الطويلة.

مع وجود جناحين حصريين فقط من الدرجة الأولى على متن الطائرة، يستمتع الضيوف بالخصوصية مع تجربة فائقة الجودة وأسرّة مسطحة بالكامل وشاشات فائقة الدقة مقاس 20 بوصة.

أما درجة الأعمال فتتسع لـ 14 مقعدًا بتصميم متعرج 1-1 جميعها متجهة إلى الأمام مع إمكانية الوصول المباشر إلى الممر وأسرة مسطحة بالكامل.

في الدرجة السياحية، يوفر 144 مقعدًا مصممًا بعناية مساحة رحبة وراحة فائقة، مما يضمن تجربة سفر مميزة للضيوف المسافرين على طائرة ذات ممر واحد. ويستمتع الركاب بشاشات لمس بدقة عالية وقياس 13.3 بوصة، وخدمة شحن الأجهزة المحمولة واتصال بلوتوث، كما تتميز المقصورة بخزائن علوية واسعة توفر مساحة أمتعة أكبر من الطائرات ضيقة البدن التقليدية.

من جهته، أعلن بينوا دو سانت-إكزوبيري، نائب المدير التنفيذي لشؤون مبيعات الطائرات التجارية في إيرباص، قائلاً: "يُمثل تسليم الاتحاد أول طائرة إيرباص A321LR رمزًا قويًا للابتكار والشراكة، ويعزز العلاقة الراسخة بين إيرباص والإمارات العربية المتحدة. تُرسي هذه الطائرة معيارًا جديدًا للراحة في فئة الطائرات ذات الممر الواحد، وتمهد الطريق لزيادة الربط الجوي مع توسع الاتحاد لعملياتها من مركزها الرئيسي في أبوظبي."

اتصال مستمر فوق السحاب

من أبرز ميزات طائرة الاتحاد للطيران A321LR شبكة واي فاي عالية السرعة، مدعومة بتقنية فياسات المتطورة. يمكن للمسافرين الاستمتاع بمشاهدة برامج البث مباشر وبالألعاب أو بتصفح سلس طوال رحلتهم. يضمن هذا الاتصال من البوابة إلى البوابة، تمكن الضيوف من متابعة أعمالهم أو الاستفادة من وسائل الترفيه سواءً كانوا مسافرين للعمل أو الترفيه. وسيتم طرح خدمة الواي فاي على الخطوط الآسيوية بشكل تدريجي ابتداء من سبتمبر 2025.

آفاق رحبة

تدعم طائرة A321LR زخم التوسع الاستثنائي التي تشهده الاتحاد للطيران، حيث أعلنت الشركة عن 27 وجهة جديدة في عام واحد كجزء من استراتيجيتها الطموحة للنمو. ستدخل الطائرة الخدمة التجارية في 1 أغسطس 2025، حيث ستبدأ رحلاتها بين أبوظبي وبوكيت، قبل أن تخدم وجهات أخرى تشمل الجزائر، وبانكوك، وشيانغ ماي، وكوبنهاغن، ودوسلدورف، وكولكاتا، وكرابي، وكراكوف، وميدان، وميلانو، وباريس، وبنوم بنه، وتونس، وزيوريخ.

يدعم استلام طائرة A321LR رؤية الاتحاد للطيران الاستراتيجية 2023، مما يعزز مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد للطيران. وسيتم تسليم تسع طائرات إضافية من طراز A321LR خلال عام 2025، لدعم خطط النمو الطموحة للاتحاد، في إطار سعي الشركة لنقل 38 مليون مسافر سنويًا بحلول عام 2030.

نبذة عن الاتحاد للطيران

تأسست الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2003 وسرعان ما أصبحت واحدةً من شركات الطيران الرائدة في العالم. تتولى الاتحاد للطيران، من مقرّها في أبوظبي، تشغيل رحلات ركاب وشحن على امتداد منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا الشمالية. وتتيح شبكة وجهات الاتحاد إلى جانب شركائها بالرمز، إمكانية الوصول إلى المئات من الوجهات الدولية. وحصلت الاتحاد في السنوات الأخيرة على العديد من الجوائز نظير خدماتها ومنتجاتها المتفوقة، وعروض الشحن، وبرنامج ولاء المسافرين وغيرها من الخدمات التي تُميّز الشركة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة etihad.com

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