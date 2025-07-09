الجيل الجديد من الدرجة السياحية مع شاشات لمس فائقة الدقة وخدمة واي فاي عالية السرعة، مما يؤكد التزام الاتحاد للطيران بالسوق الهندية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - تعتزم الاتحاد للطيران تعزيز خدماتها إلى كلكتا مع تشغيل الجيل الجديد من طائرة إيرباص A321LR على هذا المسار، مما يعزز التزامها بالسوق الهندية.

ابتداءً من 26 سبتمبر 2025، سيتم تشغيل جميع رحلات الاتحاد للطيران بين مطار زايد الدولي في أبوظبي (AUH) ومطار نيتاجي سوبهاس تشاندرا بوس الدولي في كلكتا (CCU) على متن طائرة A321LR المتطورة والمجهّزة بأجنحة فاخرة على الدرجة الأولى، ومقاعد قابلة للتحويل إلى سرير مسطح بالكامل على درجة الأعمال، ومقاعد متطورة مزودة بشاشات لمس فائقة الحداثة بدقة 4K وخدمة واي فاي عالية السرعة على الدرجة السياحية، مما يضمن اتصالاً سلساً طوال الرحلة ويوفّر للضيوف تجربة سفر راقية على جميع درجات السفر.

صُممت طائرة إيرباص A321LR لتوفير راحة الطائرات العريضة البدن على متن الطائرات ذات ممر واحد، مع مساحة وخصوصية إضافية ووسائل راحة فاخرة. فتوفر أجنحة الدرجة الأولى تجربة حصرية مع أسرّة مسطحة بالكامل، بينما تضم ​​درجة الأعمال 14 مقعدًا قابلًا للتحويل إلى سرير مسطح بالكامل، مما يضمن أقصى درجات الراحة على الرحلات متوسطة المدى. وسيستمتع ركاب الدرجة السياحية بمقاعد من الجيل التالي، مزودة بأنظمة ترفيه واتصالات متطورة، مما يجعل كل رحلة أكثر متعة.

في هذه المناسبة، أعلن آريك دي، الرئيس التنفيذي لشؤون الإيرادات والشؤون التجارية في الاتحاد للطيران: "تُعدّ الهند سوقاً رئيسياً للاتحاد للطيران، ويسعدنا تعزيز خدماتنا إلى كلكتا بأحدث طائراتنا من طراز A321LR. مع هذه الترقية، يُمكن لضيوفنا الآن الاستمتاع بتجربة سفر فائقة، سواءً في أجنحة الدرجة الأولى الفاخرة، أو مقاعد درجة الأعمال القابلة للتحويل إلى سرير، أو على الدرجة السياحية من الجيل التالي. يُؤكد هذا الاستثمار التزامنا المستمر بتقديم خدمة عالمية المستوى ورحلات ربط أفضل عبر شبه القارة الهندية."

وتُوفّر طائرة A321LR الجديدة كفاءةً أعلى وراحةً أكبر، مما يجعل الاتحاد للطيران الخيار الأمثل للمسافرين بين أبوظبي وكلكتا. وتواصل الشركة تعزيز حضورها في الهند، مُتيحةً للضيوف سبل وصول أكبر إلى شبكة الاتحاد العالمية المتنامية.

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