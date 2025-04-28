تعد إحدى الخطوات الهامة في استراتيجية الاتحاد للطيران للنمو والتوسع 2030، ومن المقرر إطلاقها في أغسطس المقبل

الارتقاء بتجربة السفر الإقليمي عبر أجنحة الدرجة الأولى الرحبة، ومقاعد الأعمال المسطّحة، وتجربة الدرجة السياحية المتطورة

خدمة واي-فاي فائقة السرعة من الجيل الأحدث لمشاهدة الأفلام وتصفح الإنترنت والألعاب على متن الطائرة

رفاهية متكاملة من الباب إلى الباب، مع تجربة موسعة للدرجة الأولى في الأجواء وعلى الأرض، عبر مزيد من الوجهات

أبوظبي/دبي، الإمارات العربية المتحدة – تطرح الاتحاد للطيران معيارًا جديدًا للسفر على متن الطائرات ذات الممر الواحد مع إطلاق طائرتها الجديدة كليًا من طراز إيرباص A321LR، التي تمنح الضيوف المسافرين على الرحلات القصيرة والمتوسطة الراحة المتوفرة على الطائرات العريضة البدن. تُمثل طائرة A321LR قفزة نوعية في تجربة الضيوف والابتكار، حيث تجمع فخامة الاتحاد المميزة وتجربة الدرجة الأولى في رحلات الطائرات الضيقة البدن.

في هذه المناسبة، قال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: "طائرة A321LR طائرة مذهلة تُثبت التزامنا الفائق بالفخامة وتجربة العملاء والتواصل".

"فمع أجنحة الدرجة الأولى الجديدة، و14 مقعدًا في درجة الأعمال القابلة للتحول إلى أسرة مستوية مع إمكانية الوصول المباشر إلى الممر، وترقية في درجة السياحية، حرصنا على تطوير تجربة الرفاهية التي نشتهر بها على متن أسطول طائراتنا عريضة البدن لنقدم لضيوفنا نفس التجربة على متن الطائرات ذات الممر الواحد، مع ضمان اتصالهم السلس بخدمة واي فاي فائقة السرعة طوال الرحلة.

"بشكل عام، تُمثل طائرة A321LR نقطة تحولية للاتحاد للطيران في إطار استراتيجيتنا الطموحة للنمو 2030 والمتمثلة بمضاعفة حجم أسطولنا، وزيادة أعداد الضيوف ثلاث مرات، وتدشين 16 وجهة جديدة في عام 2025 وحده".

تجربة استثنائية في كل مقصورة

تقدّم طائرة الاتحاد A321LR تجربة جديدة في الدرجة الأولى من خلال جناحين مغلقين بالكامل، مزوّدين بأبواب منزلقة تمنح الضيوف أقصى درجات الراحة، حيث يمكن للمسافرين الاستمتاع بسرير مسطّح بالكامل، وتشطيبات داخلية راقية ، إلى جانب خدمة مصمّمة بعناية فائقة، وتجربة طعام وترفيه محسّنة، لترتقي بمعايير السفر الفاخر على الرحلات القصيرة والمتوسطة إلى مستوى غير مسبوق.

كما يوّفر الجناح المبتكر والواسع مساحة إضافية للمسافر المرافق بالإضافة إلى شاشة كبيرة بمقاس 20 بوصة للترفيه، مع خاصية البلوتوث والشحن اللاسلكي - مما يضمن الراحة والاتصال في كل لحظة من الرحلة.

أما درجة الأعمال الجديدة، فتأتي بمقاعد موجهة للأمام على طراز الطائرات واسعة البدن في تصميم متدرج أنيق، حيث تتوزع بمقعد فردي على جانبي الممر، ما يمنح كل ضيف خصوصية تامة ووصولاً مباشراً للممر. وتتحوّل المقاعد البالغ عددها 14 مقعداً إلى أسرّة مسطحة بطول 78 إنشاً، مع شاشة بدقة 4K وقياس 17.3 بوصة، وإمكانية اقتران سماعات البلوتوث، وشحن لاسلكي، ومنافذ طاقة متعددة، إلى جانب مساحة تخزين رحبة لرحلة أكثر اتصالاً وسلاسة.

وتوفر مقصورة الدرجة السياحية في طائرة الاتحاد A321LR تجربة متجددة تُراعي راحة الركاب واحتياجاتهم. تضم المقصورة 144 مقعداً صُمّمت بعناية لتوفير مساحة شخصية أوسع وراحة استثنائية، مع إمكانية إمالة تصل حتى 5 بوصات وتصميم مدروس يعزّز من سهولة الحركة والاسترخاء أثناء الرحلة. وتتميز المقاعد بعرض 18.4 بوصة، مما يجعلها من أوسع مقاعد الدرجة السياحية في القطاع، مما يوفر راحة الطائرات عريضة البدن على الطائرات ضيقة البدن. كما يأتي كل مقعد مزوّداً بشاشة لمسية بدقة 4K قياس 13.3 بوصة، تتيح باقة حديثة متنوعة من الترفيه الجوي، إلى جانب منفذ USB لشحن الأجهزة الشخصية، ما يضمن تجربة سفر ممتعة لجميع المسافرين.

طائرات الاتحاد مجهزة بنظام "فياسات" المتطور متعدد المدارات، والذي يوفر سرعات تصل إلى 1 جيجابيت في الثانية، ومتاح طوال الرحلة حيثما يسمح بذلك. ويتمتع جميع الضيوف بإمكانية الوصول إلى خدمات البث المباشر، ووسائل التواصل الاجتماعي، وتصفح الإنترنت، والألعاب على متن الطائرة، بالإضافة إلى البث التلفزيوني المباشر في جميع أنحاء المقصورة.

رفاهية تتخطى المقصورة: إعادة تعريف تجربة الدرجة الأولى

جناح الدرجة الأولى في الاتحاد للطيران ليس سوى بداية لرحلة فاخرة شاملة من البداية إلى النهاية. حيث تقدّم الشركة تجربة الدرجة الأولى عبر المزيد من الوجهات - بما في ذلك شبكة وجهات طائرات A321LR - وتستثمر بشكل كبير في كل تفاصيل تجربة السفر مع تقديم خدمات جديدة سيتم طرحها ابتداءً من أغسطس دخول طائرة A321LR الخدمة.

وصرّح نيفيس: "إلى جانب الاستثمار بكثافة في توسيع خدمة الدرجة الأولى، نُكرّس جهودنا لتحسين كل جزئية من تفاصيل التجربة، وسنُقدّم مجموعة من الخدمات المميزة الجديدة خلال الشهرين المقبلين - فترقبوا المزيد".

منذ لحظة اختيار الضيوف لحجز الدرجة الأولى، سيحظون بدعم من خدمة "كونسيرج الاتحاد" الجديدة، والتي ستكون متوفرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتوفير تخطيط سفر مخصص يلبي احتياجاتهم الخاصة.

في دولة الإمارات العربية المتحدة وجميع وجهات الدرجة الأولى، سيستمتع الضيوف بخدمة السائق الخاص من وإلى المطار، مما يُوفّر تجربة سفر سلسة من الباب إلى الباب. وسيتم أيضًا مرافقة ضيوف الدرجة الأولى شخصيًا لتخليص إجراءات تسجيل الوصول المخصصة وصولاً إلى صالة انتظار الدرجة الأولى، ثم للصعود إلى الطائرة. وعند الوصول، سيتم مرافقة الضيوف من باب الطائرة إلى سائقهم، مع توفير خدمات حمل الأمتعة.

في أبوظبي، سيستفيد ضيوف الدرجة الأولى قريبًا من إتمام إجراءات السفر في المنزل وخدمات "الوصول والمغادرة" المجانية، مما يوفر لهم تجربة سفر خالية من الأمتعة في المطار. في مطار زايد الدولي، سيتم اصطحاب ضيوف الدرجة الأولى إلى باب الطائرة بسيارة ليموزين خاصة إذا لم تكن الرحلة تُقلع مباشرة من مبنى المسافرين.

وأضاف نيفيس: "الدرجة الأولى ليست مجرد مقعد - إنها تجربة تبدأ من لحظة اختيارك السفر معنا. نحن ننقل الدرجة الأولى إلى المزيد من الوجهات ونرفع مستوى خدماتنا في كل نقطة اتصال، حيث نجمع بين الأناقة الراقية والرفاهية العصرية."

توسيع الآفاق

تدخل أولى طائرات الاتحاد A321LR الخدمة في 1 أغسطس 2025، مع انضمام عشر طائرات جديدة إلى الأسطول في وقت لاحق من العام. ستسير الطائرة رحلات من مطار زايد الدولي في أبوظبي إلى وجهات تشمل الجزائر، أثينا، بانكوك، تشيناي، شيانغ ماي، كوبنهاجن، دوسلدورف، كولكاتا، كرابي، ميدان، ميلانو، باريس، بنوم بنه، بوكيت، الرياض، تونس، وزيوريخ.

مع تواجد طائرة A321LR في صميم توسع أسطولها، تُعزز الاتحاد للطيران دورها كداعم رئيسي للسياحة والتنمية الاقتصادية في أبوظبي، مع تقديم خدمة عالمية المستوى في السماء.

نبذة عن الاتحاد للطيران

تأسست الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2003 وسرعان ما أصبحت واحدةً من شركات الطيران الرائدة في العالم. تتولى الاتحاد للطيران، من مقرّها في أبوظبي، تشغيل رحلات ركاب وشحن على امتداد منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا الشمالية. وتتيح شبكة وجهات الاتحاد إلى جانب شركائها بالرمز، إمكانية الوصول إلى المئات من الوجهات الدولية. وحصلت الاتحاد في السنوات الأخيرة على العديد من الجوائز نظير خدماتها ومنتجاتها المتفوقة، وعروض الشحن، وبرنامج ولاء المسافرين وغيرها من الخدمات التي تُميّز الشركة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة etihad.com

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