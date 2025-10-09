*أ. هاني حلمي: دراسة احتياجات السوق والوقوف على طلبات العملاء أحد أهم أولويات الشركة

*م. هاني فراج: التعاقد مع شركة A Plus جاء من اهتمام الشركة باختيار شركاء النجاح بعناية

*أ. أشرف البنا: A Plus تقدم خدمات Facility management وإدارة المراكز التجارية

*د.محمد فاروق: الاستمرارية في السوق ليست وليدة الصدفة بل تحتاج لفكر جيد وسمعة طيبة

*أ. محمد فوزي: جناح الشركة شهد إقبالًا كبيرًا من العملاء خلال معرض سيتي سكيب مصر

أعلنت شركة هارڤا للتطوير العقاري التعاقد مع شركة A Plus لإدارة مشروع مشروع Tibra District، بمدينة السادس من أكتوبر.

وقال الأستاذ حسين صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة هارڤا للتطوير العقاري، أن مشروع الشركة الجديد Tibra District، يقع في الحي الخامس في قلب مدينة السادس من أكتوبر على مساحة 5.500 متر، في أحد أهم المواقع الحيوية بالمدينة.

وأضاف أن مشروع طِبرة، يتكون من أربعة أدوار ويضم أنشطة تجارية لأشهر الماركات، بالإضافة إلى عيادات طبية بإدارة شركة هيلثي كير المتخصصة في إدارة المنشآت الطبية.

وأضاف الأستاذ هاني حلمي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة هارڤا للتطوير العقاري، أن دراسة احتياجات السوق والوقوف على طلبات العملاء أحد أهم أولويات الشركة عند التخطيط لمشروع جديد، وهي مرحلة أولية لتحديد نوع المشروع والنشاط الأنسب.

لافتًا إلى أن اختيار موقع المشروع كذلك توليه الشركة اهتمامًا كبيرًا، لضمان نجاح المشروع واستدامته وتحقيق أعلى عائد للعملاء.

ومن جانبه أكد المهندس هاني فراج، عضو مجلس إدارة شركة Harva Developments، أن الشركة تهتم بالتعاون مع شركاء نجاح ذو باع كبير في القطاع العقاري، لضمان تقديم منتج منافس ومستدام، يحقق أعلى عائد استثماري للعملاء.

وأضاف أن هارڤا للتطوير العقاري تعاقدت مع شركة A Plus لإدارة مشروع Tibra District، وتتمتع الشركة بخبرة كبيرة في إدارة المشروعات متعددة الاستخدامات.

ومن جانبه قال الأستاذ أشرف البنا، رئيس مجلس إدارة شركة A Plus، إن الشركة تقدم نوعين من الخدمات الأولى facility management بداية من مرحلة رسم وتصميم المشروع، إذ تقدم الشركة مجموعة من التوصيات للمهندس الاستشاري القائم على المشروع لوضعها في الاعتبار من اليوم الأول، كذلك توصيات خاصة باللاندسكيب والكنترول للمداخل والمخارج والحلول الذكية، حتى تستطيع الشركة تقديم خدمة متميزة للعميل، وتقدم الشركة خدمات الصيانة للعملاء من خلال طاقم فني متخصص.

وفي المحور الثاني من خدمات الشركة يتعلق بالمراكز التجارية، إذ تقدم الشركة توصيات للمهندس الاستشاري خلال عمل التصميم ثم تقوم الشركة بتأجير الوحدات سواء للمطور أو لمالك الوحدة.

وقال الدكتور محمد فاروق، عضو مجلس إدارة شركة، هارڤا للتطوير العقاري، إن الشركة تعتمد على أسس علمية قوية في إدارة مشروعاتها منذ اللبنة الأولى، حيث اختيار الموقع الجيد والنشاط المناسب وكذلك الرسم والإدارة.

وأكد فاروق على أن الاستمرارية في السوق ليست وليدة الصدفة بل تحتاج لفكر جيد وسمعة طيبة وقوة في كافة القطاعات داخل الشركة، إذ يحتاج النجاح لتكاتف عدة عوامل متكاملة، وهذا ما أثبتته هارڤا منذ اليوم الأول وحتى الآن.

ومن جانبه قال الأستاذ محمد فوزي، الرئيس التنفيذي لشركة هارڤا للتطوير العقاري، إن جناح الشركة شهد إقبالًا كبيرًا من العملاء خلال معرض سيتي سكيب مصر، مؤكدًا على قوة المعرض من حيث الانتشار، الشهرة، وحجم المنافسة بين الشركات العارضة.

وألمح فوزي إلى أن هارڤا قدمت عرض 20% خصم و20% مقدم على مشروع Tibra District، خلال أيام المعرض مما يجعل سعر المتر في المشروع تنافسي، مشيرًا إلى أن الشركة تهتم دائمًا بتقديم عروض وتيسيرات لتشجيع العملاء على الاستثمار في مشروعات الشركة وضمان تحقيق قيمة مضافة للعميل.

-انتهى-

#بياناتشركات