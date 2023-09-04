[دبي] - كشفت أبراج سنترال بارك، الوجهة الراقية للمكاتب والفعاليات في قلب مركز دبي المالي العالمي، عن إطلاق الفئة (A) في الطابق 1، طابق المساحات المكتبية المجهزة الجديد من الفئة إيه، خلال شهر سبتمبر الحالي. وتهدف هذه الإضافة الفريدة إلى الارتقاء بمعايير المساحات المكتبية وتوفير أعلى مستويات الجودة والراحة.

وتتميز أبراج سنترال بارك في مركز دبي المالي العالمي بكونها أكبر مشروع مكتبي بنظام الملكية الفردية في المنطقة، وتحظى بشهرة واسعة بفضل توفيرها لمساحات مكتبية استثنائية. ويسهم إطلاق الفئة (A) في الطابق 1 في تعزيز مكانة أبراج سنترال بارك في مركز دبي المالي العالمي كوجهة مثالية لاستقطاب المستأجرين الباحثين عن مساحات مكتبية فاخرة. وتضم المساحة الجديدة 15 وحدة تتراوح مساحتها بين ألف و 2,755 قدم مربع وتلبي مختلف متطلبات الشركات.

ويضم الفئة (A) في الطابق 1 ردهة واسعة خاصة بالمستأجرين تبلغ مساحتها 1,863 قدم مربع. وتتميز منطقة الاستراحة بتصميم فريد ولمسات عصرية، كما تضم منطقة ألعاب وغرفة اجتماعات وحجرة هاتف، مما يوفر بيئة عصرية ترتقي بمستويات التعاون والإنتاجية بين المستأجرين.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال نيمو ستويانوفيتش، مدير قسم التأجير والتسويق في أبراج سنترال بارك في مركز دبي المالي العالمي: "تواصل أبراج سنترال بارك التزامها بتوفير مساحات مكتبية متميزة، ما يجعلها وجهة مفضلة للشركات الراغبة باستئجار مساحات مكتبية في مركز دبي المالي العالمي. ونسعى إلى تزويد المستأجرين بشروط الإيجار الجذابة ومنحهم أعلى مستويات الراحة وفق أرقى المعايير".

وتوفر الوحدات المجهزة في الفئة (A) في الطابق 1 الجديد مجموعة من الميزات والمرافق الاستثنائية التي تعزز تجربة المستأجرين. وتتميز المساحات الجديدة بنوافذ واسعة ممتدة من السقف حتى الأرض ومصعد يتيح الوصول المباشر إلى المكاتب، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى ردهة المستأجرين الخاصة والاستمتاع بالإطلالات الخلابة، كما أن المكاتب مجهزة بالأسقف المستعارة والإنارة وتكييف الهواء والأرضيات والخدمات الميكانيكية والكهربائية وأنظمة السباكة، ما يُلغي الحاجة إلى إلى أيّ أعمال إنشائية أو تعديلات داخلية. ويمكن للمستأجرين تخصيص مكاتبهم بكل مرونة لتلبية احتياجاتهم الخاصة، بما يشمل إمكانية تجزئتها إلى مكاتب فردية صغيرة وغرف اجتماعات وغرفة للتخزين.

ويحظى المستأجرون بإمكانية الوصول إلى ردهة مشتركة، ما يتيح فرص التواصل والتعاون فيما بينهم. كما تتوفر للزوار مواقف سيارات مجانية لمدة تصل إلى ثلاث ساعات، مما يعزز سهولة الوصول ويزيد مستويات الإقبال على الوجهة.

وتضم أبراج سنترال بارك أكثر من 150 شركة مرموقة ومجموعة من أبرز المؤسسات، مثل وزارة الاقتصاد والهيئة الاتحادية للضرائب ومكتب التميمي ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية وبنك سنغافورة. ويتميز المبنى بنمط الحياة الحيوي، ويضم مجموعة واسعة من المطاعم والمقاهي والمرافق الاستثنائية. وتضم أبراج سنترال بارك في مركز دبي المالي العالمي خيارات مكتبية وسكنية مميزة، بالإضافة إلى العديد من المساحات المخصصة لاستضافة الاحتفالات والفعاليات المرموقة، مثل الألعاب الحكومية وسباق سبارتن وجوائز جلف بزنس وكينزو وبيبسي وتشيفاس وكافالي وغيرها الكثير. كما استضافت الوجهة تصوير فيلم ستار تريك بيوند في عام 2015. وتم تصميم الأبراج خصيصاً لتحقيق مزيج سلس بين مُختلف تصاميم المساحات المكتبية الذكية والشقق السكنية ووجهات الترفيه والمأكولات والتجزئة، بما يضمن توفير بيئة جذابة للعيش والعمل. ويحتوي المبنى على ثلاثة طوابق من منافذ التجزئة التي تضم ما يزيد عن 30 علامة على امتداد 100 ألف قدم مربع، واستضاف العديد من الفعاليات بمشاركة أبرز العلامات المحلية والعالمية. كما تضم الوجهة باقة من المطاعم من مختلف المطابخ العالمية ومجموعة من مراكز اللياقة البدنية ومتاجر البقالة ودار حضانة، إلى جانب الكثير من المنشآت التي ما زالت قيد التطوير.

وتمثل أبراج سنترال بارك الوجهة المفضلة في منطقة مركز دبي المالي العالمي بالنسبة للشركات الناشئة الطامحة إلى توسيع أعمالها، إلى جانب شركات المحاماة والمؤسسات الاستثمارية البارزة. ويؤكد الإطلاق المرتقب لطابق ليفل 1 الجديد الالتزام بتقديم أعلى مستويات التميز وإرساء معايير جديدة في مجال المساحات المكتبية في مركز دبي المالي العالمي.

لمزيد من المعلومات حول أبراج سنترال بارك في مركز دبي المالي العالمي، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني http://www.centralparktowers.ae/. وللاطلاع على أحدث المستجدات، يُرجى متابعة الحسابات على مواقع التواصل الإجتماعي centralparkdifc@

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طارق حسام

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نبذه عن أبراج سنترال بارك في مركز دبي المالي العالمي

تُعد أبراج سنترال بارك واحدة من أبرز الوجهات المكتبية، وأكبر مشروع مكتبي بنظام الملكية الفردية في المنطقة الحرة في قلب مركز دبي المالي العالمي، وتضم برج للمكاتب وبرج سكني فاخر ومنافذ للبيع بالتجزئة.

وتحتضن أبراج سنترال بارك أكثر من 150 شركة ضمن مساحة مكتبية تبلغ 855,682 قدم مربعة وتُعتبر الأكبر في مركز دبي المالي العالمي. ويحتوي المبنى على ثلاثة طوابق من منافذ التجزئة التي تضم ما يزيد عن 30 علامة على امتداد 100 ألف قدم مربعة، واستضاف العديد من الفعاليات بمشاركة أبرز العلامات المحلية والعالمية. ويقع مجمع المكاتب، الذي يوفر خدمات اتصال متميزة، في موقع مثالي عند مدخل مركز دبي المالي العالمي، وهو مزود بأربع نقاط وصول ومخرجين ويقع على مسافة قريبة من فندق ذا جيت ووسط مدينة دبي ومحطة مترو المركز المالي.

وتتميز أبراج سنترال بارك بتصميم معماري عالمي المستوى، يوفر مزيجاً مثالياً من الراحة والقيمة والإطلالات البانورامية المذهلة وأعلى معايير الصحة والسلامة، بالإضافة إلى الديكورات الأنيقة والمرافق الحديثة والعديد من المساحات المخصصة لركن السيارات، ما يجعلها الوجهة الأكثر رواجاً في منطقة مركز دبي المالي العالمي. ويوفر المشروع متعدد الاستخدامات للمستأجرين العديد من المزايا الرائعة، بما في ذلك الوصول إلى صالة الألعاب الرياضية والمتاجر والبنوك والمطاعم ودور الحضانة والعديد من المرافق الأخرى داخل المشروع.

وتدير شركة أراضي للتطوير العقاري المشروع المتميز، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في عام 2007 كشراكة بين شركة دبي لإدارة الأصول وشركة ديار للتطوير.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: http://www.centralparktowers.ae؟/